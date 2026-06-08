Rádiem řízené hračky otestovány na rušení signálu

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  10:23
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Praha 8. června 2026 (PROTEXT) - Z testování 88 rádiem řízených hraček pro děti ve věku 3–14 let financovaného EU vyplynulo, že 53 (60 %) nesplňuje normy EU týkající se rušení. Testování bylo zorganizováno Generálním ředitelstvím Evropské komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW).

Rušení signálu může narušit komunikační služby, včetně služeb používaných pro navigaci a bezpečnost. Představuje tak značné riziko.

Testované vzorky zahrnovaly rádiem řízená (RC) vozidla, vysílačky a notebooky pro děti, elektronická domácí zvířata, roboty, hudební přehrávače a reproduktory. Jejich průměrná cena byla 40 EUR.

Výsledky

Selhalo 36 z 50 RC vozidel, všech 16 lodí a vláčků, 14 ze 16 vysílaček a chytrých hraček a tři ze šesti rádiových hraček, které nepracovaly v pásmu 2,4 GHz.

Hlavní příčinou zjištěného rušení byly rušivé emise – signály generované na frekvenci mimo potřebnou šířku pásma. Další příčinou byl vyzářený výkon – síla signálu vysílače v určitém směru. Pokud překročí určité limity, může signál rušit ostatní zařízení.

Kromě laboratorního testování podle platných norem orgány dozoru nad trhem kontrolovaly, zda jsou vzorky opatřeny požadovanými varováními, značeními a pokyny. Bylo zjištěno, že 61 vzorků (63 %) je nevyhovujících. Při celkovém pohledu spolu s výsledky laboratorních testů požadavky nesplnilo celkem 71 vzorků (81 %).

Vzorky ze třinácti zemí

Testované vzorky byly získány orgány dozoru nad trhem (MSA) ve třinácti zemích: Belgie, Česko, Francie, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Slovensko a Švýcarsko. Dvě třetiny (67 %) byly zakoupeny online a zbytek v kamenných obchodech.

Přibližně třetina z nich byla vyrobena v Číně, zbytek v EU a také v USA, Spojeném království a na Tchaj-wanu.

Zákaz prodeje

Vyšetřování pochybení pokračuje. Orgány MSA dosud požádaly hospodářské subjekty u sedmi výrobků o jejich změnu nebo zlepšení. Na 22 výrobků byl uvalen zákaz prodeje a 58 nevyhovujících výrobků bylo zaznamenáno do Informačního a komunikačního systému EU pro dozor nad trhem. Tato platforma umožňuje orgánům MSA sdílet výsledky testů s cílem koordinovat prosazování a bránit tomu, aby se na trh dostaly nebezpečné nepotravinářské výrobky.

Spotřebitelé by se měli vyhýbat nákupu hraček bez označení CE a měli by ověřovat, zda jsou uživatelské příručky a bezpečnostní pokyny k dispozici v národním jazyce (národních jazycích) jejich země.

Hospodářské subjekty musí vědět, které právní předpisy se vztahují na jejich výrobky, a zajistit, aby veškerá technická dokumentace byla kompletní a dostupná. To zahrnuje výsledky analýzy a posouzení rizik. Měly by dbát na své povinnosti a zajistit, aby výrobce provedl správný postup posuzování shody, včetně splnění požadavků na označení výrobku, návod a obal. Musí zachovávat odpovědnost v každé fázi dodavatelského řetězce, spolupracovat s orgány a na požádání poskytovat informace orgánům MSA. Mezi oficiální zdroje EU, do kterých lze nahlédnout, patří směrnice o rádiových zařízeních, příručka ke směrnici RED a informační list o uvádění rádiových zařízení na trh.

JACOP 2025

Testování bylo součástí kampaně Společné akce týkající se shody výrobků (JACOP) za rok 2025 v EU a zemích ESVO. Kampaň JACOP umožňuje orgánům MSA harmonizovat jejich pracovní metody, společně testovat výrobky, určovat rizika a prosazovat nápravná opatření. Celkem bylo testováno 11 druhů výrobků.

„Kampaně dozoru nad trhem pomáhají chránit podniky před nekalou konkurencí a zajišťují, že výrobky prodávané na jednotném trhu jsou pro spotřebitele bezpečné,“ uvedla Vanessa Capurso, referentka pro oblast politiky v GŘ GROW.

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte: jacop2025@esn.eu

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance_en 

 

Zdroj: Evropská komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky

 

 

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