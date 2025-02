Radnice v Ostrově hledá zodpovědného správce pro městský psí útulek

Ostrovská radnice vyhlašuje výběrové řízení na provozovatele městského psího útulku. Hledá člověka, který má rád psy a chce se jim pravidelně věnovat.

Nový správce útulku bude mít na starosti psy, kteří jsou z různých důvodů neumístitelní. Aktuálně je jich devět a místní sem za nimi pravidelně přicházejí s pamlsky nebo kvůli venčení. Do konce ledna byl útulek ve správě spolku Ostrovský Macík. Jeho předsedkyně Hana Šimková ale příkazní smlouvu, uzavřenou s městem před deseti lety, náhle vypověděla. Důvodem bylo, jak veřejně uvedla, šikanování jejího pracovníka ze strany radnice. Pracovník útulku byl skutečně od loňského prosince vedením města opakovaně upozorňován na nedostatky v provozu svěřeného útulku. A opakovaně byl také žádán o nápravu. Primárně šlo o špatné podmínky pro venkovní pobyt psů s ohledem na panující mrazy. Nebyly zajištěny deky nebo jiný izolační materiál typu dřevité vlny jako podestýlky do psí boudy stejně jako pravidelné venčení. Také občané opakovaně upozorňovali právě na to, že se psi ze svých kotců nedostanou leckdy i celé týdny. A někteří z nich si dokonce stěžovali, že je jim bráněno ve vstupu na pozemek, aby mohli jít se psy na procházku. Výpověď spolku tedy město přijalo a aktuálně hledá pro útulek, jehož provoz stojí městskou kasu 60 až 70 tisíc korun měsíčně, nového a zodpovědného správce.

Zdroj: Radnice města Ostrov

