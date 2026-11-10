Radomír Lapčík se stal členem Správní rady Univerzity Tomáše Bati

Radomír Lapčík pochází ze Zlína, kde v roce 1996 založil Moravský Peněžní Ústav, předchůdce dnešní Trinity Bank. S Univerzitou Tomáše Bati je spojený i prostřednictvím své akademické činnosti. Na UTB v minulosti působil jako pedagog, kde se věnoval výuce finanční matematiky a bankovnictví. Byl rovněž členem její Vědecké rady. Významnou součástí jeho působení na univerzitě byla také spolupráce s profesorkou Drahomírou Pavelkovou, se kterou se věnoval podpoře nadaných studentů a vytváření příležitostí k rozvoji jejich znalostí i praktických zkušeností již během studia.
„Osobní přínos pana Radomíra Lapčíka vidím v jeho entuziasmu a chuti pomáhat studentům v rozšiřování jejich obzorů předáváním svých znalostí i praktických zkušeností i vytvářením podmínek pro možnost vyzkoušet si již v průběhu studia práci na konkrétních projektech v rámci stáží,“ uvádí profesorka Drahomíra Pavelková, ředitelka Ústavu financí a účetnictví na Fakultě managementu a ekonomiky.
Správní rada patří mezi klíčové orgány veřejné vysoké školy. Podílí se na rozhodování o jejím dlouhodobém směřování, schvaluje rozpočet a strategický záměr univerzity a projednává její výroční zprávy. V rámci své činnosti se zabývá také významnými ekonomickými a majetkovými otázkami. Lapčík tak do jejího fungování přináší zkušenosti z finančního sektoru, podnikání i akademického prostředí.
Trinity Bank a UTB společně podporují talentované studenty
Na osobní a akademické vazby Radomíra Lapčíka navazuje také dlouhodobá spolupráce Trinity Bank a Univerzity Tomáše Bati. Banka se v roce 2022 stala generálním partnerem univerzity a partnerství nyní vstupuje do svého čtvrtého ročníku. Jeho cílem je rozvíjet vztahy mezi akademickým prostředím a finančním sektorem a systematicky podporovat univerzitu prostřednictvím Trinity Bank Talent Fund.
Spolupráce má také konkrétní výsledky. V akademickém roce 2022/2023 bylo díky finanční podpoře Trinity Bank oceněno celkem 11 projektů napříč univerzitou. Mezi nimi například studentský film Daleko od stromu, který se následně dostal do oficiální soutěže mezinárodního filmového festivalu ve Vancouveru.
Další z nástrojů spolupráce je i grantová soutěž IGA-K-Trinity, která v roce 2026 nabídla finanční podporu odborným aktivitám vybraných studentů a pedagogů. Mezi podpořené projekty patří také kniha Neboj se peněz!, kterou vytvořili studenti UTB. Publikace přibližuje mladé generaci základy finanční gramotnosti prostřednictvím praktických příkladů, reálných příběhů, interaktivních úkolů a výzev. Ukazuje tak, jak lze akademické znalosti přenášet do každodenního života a přibližovat důležitá finanční témata mladé generaci.
Jmenování Radomíra Lapčíka do Správní rady tak představuje další rozměr jeho dlouhodobého působení ve Zlíně a spolupráce s univerzitou, kterou podporuje jak osobně, tak prostřednictvím Trinity Bank.
Zdroj: Trinity Bank
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59996.