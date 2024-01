Radost ze sportu je vždy stejná

Na základní školy v České republice chodí více než milion dětí, z toho 17.611 je handicapovaných. A všechny tyto děti si zaslouží zažívat stejnou radost ze sportu jako jejich vrstevníci. Kdo ví, možná je mezi nimi nějaký budoucí paralympionik? "Když jste dítě, sport vám přináší hlavně radost, pocit štěstí, společnost kamarádů, smysluplné vyplnění volného času. A když se ohlédnete zpět jako dospělí, přidá se k tomu všemu ještě to, co jste se naučili a oceníte to i v dospělosti. Myslím tím třeba disciplínu, sebedůvěru, respekt k druhým, respektovat pravidla, jít si za svými cíli. Sport vás naučí vyhrávat, ale i prohrávat," vysvětluje paralukostřelkyně Tereza Brandtlová. Handicapovaným dětem doporučuje, ať si vyzkouší každý sport, který půjde, a najdou si to, co je bude bavit.

Handbiker Patrik Jahoda to potvrzuje a vzkazuje: "Nejdůležitější je dělat něco, co vás baví. Dělejte to, kde zažíváte nejvíc srandy a třeba u toho zůstanete napořád. Sport může obrovsky pomoct jak s psychickým, tak s fyzickým zdravím. Může pomoct dětem v soběstačnosti, v zapojení se do sociálního života. Podle mě sport obrovsky zvedá kvalitu života."

"Handicapované děti a jejich rodiče považujeme za každodenní šampiony. Ve svém životě čelí celé řadě bariér a jednou z nich je i přístup ke sportu. Proč by ale o radost ze sportu měly být ochuzené? My v Procter & Gamble dlouhodobě fandíme a podporujeme sport všech dětí a jsme nadšení, že nyní budou naše produkty pomáhat těm, kteří tu svoji cestu ke sportu mají složitější než ostatní," vysvětluje Neven Kružljak, marketingový ředitel Procter & Gamble.

Na dobrou věc nyní automaticky přispěje úplně každý, kdo si zakoupí některý z produktů Procter & Gamble v prodejnách Albert do 27.2. Jedná se například o prací prostředky Ariel, aviváže Lenor, Jar na mytí nádobí, plenky Pampers nebo šampony Head & Shoulders či Pantene.

"Velice si vážíme spolupráce s Procter & Gamble, jelikož je to historicky úplně poprvé, kdy podobná kampaň na našem území probíhá a nasazení celého lokálního týmu velmi oceňujeme. Hlavním cílem kampaně je zvýšit finanční prostředky pro náborový projekt Parahrátky, zaměřený na sportování dětí s handicapem," popisuje předseda Českého paralympijského výboru Zbyněk Sýkora.

Projekt Parahrátky je určený handicapovaným dětem a jejich spolužákům na základních školách. Má za cíl přivést žáky s postižením ke sportu a také šířit povědomí o parasportu. Koná se jednou měsíčně vždy na jedné zvolené bezbariérové škole postupně v každém kraji ČR. Žáci si na různých stanovištích zkouší např. atletiku pro tělesně i zrakově handicapované, goalball, basketball na vozíku, bocciu, stolní tenis nebo si mohou zajezdit na handbikovém trenažeru. Aktivity se konají pod dohledem zkušených studentů aplikované tělesné výchovy. Ve sportovních začátcích handicapovaným dětem radí i čeští reprezentanti a paralympionici. Kromě sportu se koná i beseda na téma parasport a paralympijské hry se zástupcem Českého paralympijského výboru a vrcholových sportovců.