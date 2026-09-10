Raiffeisenbank, UniCredit a mBank převzaly ocenění Visa za 2. kvartál 2026

Vítězem druhého čtvrtletí se stala pobočka Raiffeisenbank na náměstí Míru ve Zlíně. Vedle profesionálního prostředí, kvalitního poradenství a dlouhodobě stabilního týmu hodnotitele nejvíce oslovila její mimořádně přátelská a rodinná atmosféra. Pobočka dlouhodobě staví na lidském přístupu a komunitním charakteru, díky kterému se klienti necítí jako anonymní návštěvníci, ale jako lidé, které personál skutečně zná. Významnou roli zde hraje minimální fluktuace zaměstnanců, která umožňuje budovat dlouhodobé vztahy založené na důvěře. „K příjemnému zážitku přispívá prostředí využívající přírodní materiály, rostliny a prvky senzorického marketingu. Tato pobočka na mě pozitivně působí spíše jako místo osobních setkání než tradiční bankovní provoz,“ řekl na místě Jiří BERAN, ředitel pořádající agentury INSTORE CONSULTING EU.
Druhé místo obsadila UniCredit Bank na Brumlovce, která představuje moderní podobu prémiového bankovnictví. V posledním období banka významně rozšířila svůj koncept Prime a zpřístupnila prémiovou obsluhu širšímu okruhu afluentních klientů, ať už na základě výše investovaného majetku, příjmu nebo hypotečního vztahu s bankou. Tento krok přináší nejen větší počet náročnějších klientů na pobočky, ale také vyšší požadavky na kvalitu poradenství. Bankéři musí být schopni poskytovat komplexní konzultace v oblasti investic, hypoték, pojištění i dlouhodobého finančního plánování. Právě propojení reprezentativního prostředí, diskrétních jednacích místností a vysoké odbornosti poradců vytváří zákaznický zážitek, který odpovídá očekáváním klientů využívajících prémiové služby. Rozšíření afluentního segmentu tak není pouze obchodní změnou, ale současně zvyšuje nároky na kvalitu obsluhy, odbornost i schopnost bankéřů budovat dlouhodobé vztahy s klienty.
Třetí příčku získala mBank Opava, která zaujala originálním způsobem prezentace moderních platebních technologií. V době, kdy se většina finančních služeb přesouvá do digitálního prostředí, dokázala pobočka velmi efektivně „zmaterializovat“ jinak nehmotný svět plateb. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout vystavené platební prsteny a další inovativní platební nástroje, které jsou prezentovány atraktivní a přehlednou formou. Tato ukázka moderních technologií pomáhá klientům lépe pochopit možnosti současného bankovnictví a současně podporuje vnímání mBank jako lídra v oblasti platebních inovací. Právě schopnost převést abstraktní digitální služby do fyzické podoby, kterou si klient dokáže snadno představit a seznámit se s ní přímo na pobočce, představuje jeden z nejsilnějších prvků celkového zákaznického zážitku této pobočky.
Výsledky druhého čtvrtletí zároveň potvrzují jeden důležitý trend. Moderní klient dnes může většinu běžných bankovních operací vyřídit prostřednictvím multikanálové obsluhy, ať už v mobilní aplikaci, internetovém bankovnictví nebo vzdálenou komunikací s bankou. Přesto význam poboček neklesá. Naopak roste jejich role při řešení složitějších finančních potřeb. Hypotéku, větší investici nebo komplexní finanční plánování řeší většina klientů pouze jednou či dvakrát za život a zpravidla nejsou investičními ani finančními experty. „Právě v těchto situacích je nenahraditelná pomoc zkušeného poradce, který dokáže vysvětlit souvislosti, doporučit vhodné řešení a dodat klientovi potřebnou jistotu při důležitém rozhodnutí,“ dodal Jiří BERAN.
Pobočky Raiffeisenbank ve Zlíně, UniCredit Bank na pražské Brumlovce a mBank v Opavě letos ukázaly, že špičkový zákaznický zážitek nevzniká pouze díky moderním technologiím nebo atraktivnímu designu. Rozhodující je schopnost propojit kvalitní prostředí, odborné poradenství a lidský přístup do jednoho funkčního celku. Všechny tři oceněné pobočky si díky svým výsledkům zajistily postup do celonárodního finále soutěže Visa Bank Branch of the Year 2026.
Zdroj: INSTORE CONSULTING EU