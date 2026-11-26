Široká síť prodejních míst
Již nyní je více než 75 % všech ročních dálničních známek digitálních. Společnost ASFINAG zajišťuje jejich snadnou dostupnost prostřednictvím několika prodejních kanálů:
- Online v oficiálním e-shopu ASFINAG, dostupném také v češtině: shop.asfinag.at/cs, 24 hodin denně.
- Na přibližně 4000 prodejních místech v Rakousku.
- V přibližně 100 prodejních automatech na 30 místech.
- V trafikách, na čerpacích a mýtných stanicích, u automobilových klubů ÖAMTC, ARBÖ, ADAC a dalších prodejních partnerů.
Digitální dálniční známku tak bude možné i nadále zakoupit osobně, bez nutnosti přístupu k internetu.
Známky zakoupené v prodejních automatech nebo na prodejních místech mohou platit okamžitě. Při nákupu dvouměsíční a roční digitální dálniční známky přes e-shop ASFINAG soukromou osobou je nutné počítat se zákonnou lhůtou 18 dní do nejbližšího možného začátku platnosti. U jednodenních a desetidenních známek se tato lhůta neuplatňuje.
Čtyři varianty dálničních známek zůstávají
Klasická nalepovací dálniční známka existuje v Rakousku již 30 let, digitální alternativa je k dispozici od roku 2017. I po úplném přechodu na digitální systém zůstanou zachovány všechny čtyři časové varianty dálničních známek - jednodenní, desetidenní, dvouměsíční a roční.
Jednodušší cestování do Rakouska
Digitální dálniční známka nabízí jednoduchý nákup v několika jazycích a možnost úpravy údajů při změně registrační značky vozidla za stanovených podmínek. Rakousko se tak připojí k zemím, které již využívají výhradně digitální systém dálničních známek, jako jsou Česko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko.
Do úplného přechodu na digitální známky bude společnost ASFINAG dále rozšiřovat prodejní síť a doprovázet změnu rozsáhlou informační kampaní v Rakousku i zahraničí.
Podrobné informace pro řidiče, aktuální ceny, podmínky platnosti a možnosti nákupu jsou k dispozici v češtině na oficiálních stránkách ASFINAG – dálniční známky.
Zdroj: Austria Tourism
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60264.