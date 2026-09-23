Rakovina dutiny ústní postihne stovky Čechů ročně. Jak poznat varovné příznaky, ukazuje web NeztratUsmev.cz

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  13:03
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Praha 23. září 2026 (PROTEXT) - Zhoubné nádory dutiny ústní představují závažné onemocnění, o kterém se ve společnosti příliš nemluví. V České republice je každoročně diagnostikováno přibližně 600 až 700 nových případů a téměř polovina pacientů na toto onemocnění umírá. Navzdory pokrokům v diagnostice a léčbě zůstává zásadním problémem pozdní záchyt. Přibližně dvě třetiny nemocných jsou diagnostikovány až v pokročilých stadiích, což výrazně zhoršuje jejich prognózu.

„U nádorů dutiny ústní je určitým paradoxem, že jde o oblast, kterou lze poměrně snadno vyšetřit, přesto k nám stále přicházejí pacienti s pokročilým onemocněním. Chceme proto veřejnost naučit, jaké změny v ústech nepodceňovat, jak si dutinu ústní jednoduše prohlédnout a kdy je vhodné vyhledat odborné vyšetření. Pravidelné samovyšetření může pomoci zachytit nádory včas,“ říká doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., přednosta Stomatologické kliniky FN Plzeň.

Na význam prevence a časného záchytu upozorňuje kampaň Neztrať úsměv!, která propojuje osvětu veřejnosti, screening pacientů a vzdělávání zubních lékařů. Vznikla na Stomatologické klinice Fakultní nemocnice Plzeň a je součástí mezinárodní iniciativy Make Sense Campaign, zaměřené na nádory hlavy a krku. Do jejího druhého ročníku se vedle FN Plzeň zapojují také FN Ostrava, FN Olomouc, FN Brno, Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Ke kampani se aktivně připojuje také střešní pacientská organizace Hlas onkologických pacientů (HOP), která spouští vzdělávací web pro širokou veřejnost www.neztratusmev.cz.

I samovyšetření může zachránit život

Počáteční stadia nádorů dutiny ústní často nebolí. Drobná skvrna nebo nehojící se vřídek tak mohou zůstat dlouho bez povšimnutí. Čím dříve je nádor rozpoznán a léčen, tím lepší jsou vyhlídky nemocného. Při včasném záchytu může šance na přežití dosahovat 80 až 90 %.

„Mnoho lidí bohužel stále netuší, že i sliznice v ústech může onemocnět rakovinou, která přímo ohrožuje jejich život,“ vysvětluje Mgr. Petra Adámková, předsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů, a dodává: „Zvyšovat informovanost a ukázat veřejnosti, že včasný záchyt je možný i díky jednoduchému samovyšetření, je hlavním cílem projektu Neztrať úsměv! Proto spouštíme nový edukační web www.neztratusmev.cz, který je průvodcem prevencí. Pro ty, kteří si již vážnou diagnózu vyslechli, navíc ve spolupráci s předními odborníky připravujeme podrobnou cestu pacienta s nádory dutiny ústní. Tento praktický průvodce jim pomůže zorientovat se v jednotlivých krocích diagnostiky, náročné léčbě i návratu do běžného života.“

Nepřehlížet příznaky je důležité

Rakovina dutiny ústní postihuje přibližně dvakrát častěji muže než ženy. Nejčastěji se objevuje ve věku nad 40 či 50 let, výjimkou však nejsou ani mladší pacienti. Hlavními rizikovými faktory zůstávají kouření a alkohol, jejichž kombinace riziko dále zvyšuje. Mezi další uváděné faktory patří infekce lidským papilomavirem (HPV), zanedbaná ústní hygiena či chronické dráždění sliznice, například špatně sedící protézou.

Pravidelné preventivní prohlídky u zubního lékaře dvakrát ročně a několik minut měsíčně věnovaných samovyšetření doma před zrcadlem mohou pomoci odhalit nádor ve chvíli, kdy je ještě dobře léčitelný.

„Pokročilý nádor dutiny ústní a jeho léčba mohou pacienta trvale poznamenat, ztížit mu příjem potravy a řeč nebo změnit jeho vzhled. Tyto následky významně ovlivňují každodenní život i po úspěšné léčbě. Proto jsou zásadní prevence a včasný záchyt, které zvyšují šanci nejen na přežití, ale také na návrat do běžného života bez závažných následků,“ doplňuje doc. Hauer.

Pravidlo tří týdnů: Kdy vyhledat lékaře?

Ústa je vhodné prohlédnout si jednou měsíčně při dobrém osvětlení, s pomocí zrcadla a případně svítilny v mobilním telefonu. Praktický návod k samovyšetření nabízí web www.neztratusmev.cz.

Pokud některý z následujících příznaků přetrvává déle než tři týdny, vyhledejte bez dalšího odkladu zubního lékaře. Při rychle se měnícím nálezu navštivte lékaře dříve.

  • Nehojící se vřídek na jazyku, rtu či sliznici, který může připomínat aftu.
  • Bílá, červená nebo tmavá skvrna, případně neobvyklý útvar kdekoliv v ústech.
  • Bulka nebo zatvrdnutí v ústech, na rtu či na krku.
  • Náhle vzniklá necitlivost v ústech, viklavost zubů bez zjevné příčiny nebo zubní náhrada, která nečekaně přestala dobře sedět.
  • Přetrvávající potíže s polykáním či mluvením nebo omezený pohyb čelisti a jazyka.

 

O Hlasu onkologických pacientů

Hlas onkologických pacientů tvoří nestátní neziskové organizace (pacientské a podpůrné organizace), které se věnují naplňování zdravotních, sociálních a psychologických potřeb onkologických pacientů a jejich blízkých. Více informací najdete na www.hlaspacientu.cz

 

Zdroj: ADDICTS PR

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59312.

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