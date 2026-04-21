Rakovina v těhotenství už neznamená konec naděje – Projekt Expedice DVA ŽIVOTY inspiruje a vzdělává

Projekt Expedice DVA ŽIVOTY vznikl spojením sil organizací Hlas onkologických pacientů (HOP), Lymfom Help, Onko unie a Bellis. Hlavním cílem je dodat odvahu ženám, které si vyslechnou onkologickou diagnózu v době, kdy čekají potomka. Nově spuštěné webové stránky www.expedice2zivoty.cz nabízejí bezpečný prostor, kde mohou pacientky čerpat srozumitelně zpracovaná fakta o nejnovějších poznatcích v léčbě a inspirovat se příběhy žen, které touto cestou již úspěšně prošly.
„Naším hlavním cílem je ukázat těhotným pacientkám, že v tom nejsou samy a že rakovina v těhotenství už není neřešitelný problém,“ uvádí Mgr. Petra Adámková, předsedkyně Výboru Hlasu onkologických pacientů. „Chceme pacientkám a jejich rodinám zprostředkovat vzájemnou podporu a sdílení zkušeností, a právě proto pořádáme i osobní setkání, kde se mohou s dalšími maminkami seznámit,“ dodává k vizi projektu.
Unikátní péče ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady
Odborným garantem projektu je přední expert na léčbu nádorových onemocnění v těhotenství, prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D. z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV). Právě zdejší Ambulance pro léčbu nádorových onemocnění v těhotenství je pro Českou republiku unikátním referenčním pracovištěm, které se stará již více než 20 let o těhotné ženy s různými typy nádorů – od gynekologických a hematologických až po karcinom prsu, štítné žlázy či melanomy. Tým specialistů úzce spolupracuje s mezinárodní sítí INCIP (www.cancerinpregnancy.org) a jeho hlavním cílem je zachovat probíhající těhotenství.
Historie této vysoce specializované péče sahá v ČR do roku 1998, kdy profesor Lukáš Rob podal vůbec první chemoterapii těhotné onkologické pacientce. Do té doby přitom v medicíně platilo nekompromisní pravidlo: objevení nádoru znamenalo okamžité ukončení těhotenství potratem. Od roku 2005 na tuto průkopnickou práci navázal právě profesor Michael Halaška.
„Dnes se snažíme onkologickou léčbu nastavit tak, aby se co nejvíce blížila standardním postupům u netěhotných žen, čímž maximalizujeme šance na úplné uzdravení,“ vysvětluje profesor Halaška. „Zásadním zjištěním, které to umožnilo, bylo zjištění, že samotné těhotenství nezhoršuje průběh rakoviny. Pokud je nutná chemoterapie, je možné ji začít podávat od 12. týdne těhotenství za specifických opatření přizpůsobených probíhajícímu těhotenství, aniž by představovala přímé ohrožení pro plod. Nejnovější patnáctileté výzkumy jasně ukazují, že děti maminek, které prošly onkologickou léčbou, se vyvíjejí zcela normálně,“ zdůrazňuje lékař.
Pozvánka na setkání v ZOO Praha
Oficiální představení projektu Expedice dva životy proběhne v rámci neformálního edukačního setkání maminek a dětí, které se koná 25. dubna 2026 od 10:30 do 13:00 v ZOO Praha.
Na programu je:
- Odborný úvod a panelová diskuze s předními experty (prof. MUDr. Michael Halaška, Ph.D., doc. MUDr. Martina Kubecová, CSc., prim. MUDr. Jan Kořen a MUDr. Vít Drochýtek).
- Oficiální představení nového webu a výstava posterů s vybranými příběhy pacientek.
- Prostor pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu.
- Bohatý doprovodný program pro rodiny a děti, zahrnující komentovanou prohlídku, soutěže a setkání se zvířaty zblízka.
Vstup na akci je možný pouze s platnou vstupenkou do zoo, kterou je možné zakoupit na pokladně, případně online bez čekání. Účast na samotné akci je zdarma. Můžete tak spojit příjemné dopolední setkání s celodenní návštěvou zoologické zahrady.
Zdroj: ADDICTS PR