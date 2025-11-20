Rakovinu slinivky lze úspěšně operovat.

Praha 20. listopadu 2025 (PROTEXT) - Zásadní je co nejkratší cesta pacienta k léčbě.

Rakovina slinivky břišní patří k nejzávažnějším onkologickým onemocněním. Každý rok jí v České republice onemocní více než 2500 lidí a téměř 2300 pacientů na ni zemře. Existuje však šance na úspěšnou léčbu, pokud je co nejdříve zahájena.

„Abychom pomohli pacientům lépe se orientovat v nelehké situaci, vytvořili jsme ve spolupráci s předními odborníky Cestu pacienta s karcinomem slinivky břišní. Praktického průvodce představujeme při příležitosti Světového dne rakoviny slinivky břišní, který letos připadá na 20. listopad, kdy také startuje naše dlouhodobá osvětová kampaň Pankreas je slinivka. Cílem je informovat veřejnost o problematice tohoto onemocnění a poskytovat informace o tom, jaká vyšetření by měla být provedena při důvodném podezření na onemocnění a která specializovaná centra doporučuje Hlas onkologických pacientů pro chirurgickou léčbu,“ vysvětluje Mgr. Petra Adámková, předsedkyně Výboru pacientské organizace Hlas onkologických pacientů (HOP).

Na operaci bez zbytečných průtahů

Chirurgická léčba je v současnosti jedinou léčbou, která dává nemocným naději na vyléčení. Karcinom slinivky břišní se vyvíjí velmi rychle, proto je klíčové, aby pacienti, u nichž je operace indikována, podstoupili zákrok co nejdříve. 

„Pan doktor po sdělení diagnózy hned dodal, že mne urychleně předá do Prahy, kde se o mne bude starat pan profesor Martin Oliverius, tak, aby se operovalo co nejdříve. To mi dalo velkou naději. Na operaci jsem se upřímně těšila. Říkala jsem si: ať už je to za mnou. Věřila jsem, že až to ložisko odoperují, zase se vrátím do normálního života,“ popisuje paní Soňa (72) ze Strakonic, která se po úspěšné operaci v roce 2020 vrátila k aktivnímu životu.

Podobnou zkušenost má i pan Pavel (61) z Prahy. „Diagnózu jsem nečekal, samozřejmě mě to velmi překvapilo a doma jsem si pobrečel. Ale na žádné dlouhé přemýšlení nebyl čas – stihl jsem si jen říct, ať si rakovina trhne nohou, a za čtrnáct dní jsem byl na operaci. Ta rychlost byla důležitá nejen medicínsky, ale i po psychické stránce – neměl jsem ani možnost zbytečně rozvíjet chmurné myšlenky,“ popisuje muž, který již šestým rokem po zákroku vykonává své původní povolání.

Nejlepší léčba je ve specializovaných centrech

Podle prof. MUDr. Martina Oliveriuse, Ph.D., onkochirurga z Chirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV v Praze, je klíčem k úspěchu centralizace péče: „Díky specializaci některých chirurgů na tuto problematiku a díky úzké multidisciplinární spolupráci, je dnes možné dosáhnout plného odstranění nádoru. Kvalitní návazná péče pak pomáhá zkrátit rekonvalescenci a umožňuje plný návrat do života. Pro zajištění nejlepší možné léčby je však nezbytné, aby byl každý pacient s potvrzenou diagnózou neprodleně odeslán do jednoho z Center vysoce specializované péče v hepatopankreatobiliární chirurgii,“ vysvětluje odborník. 

Zmíněná centra patří do sítě Komplexních onkologických center (KOC). Ta od ledna 2026 budou zaměstnávat koordinátory dostupnosti onkologické péče, kteří pacienty provedou cestou diagnostiky k léčbě. Organizace Hlas onkologických pacientů v letošním roce pomohla prosadit, aby vytvoření této pozice patřilo k podmínkám reakreditace KOC od roku 2026. 

„Koordinátor dostupnosti péče je klíčovou osobou, která provází pacienta diagnosticko-léčebným procesem a  ve spolupráci s lékaři zrychluje zahájení léčby. A to především u diagnóz jako je karcinom plic, triple negativní karcinom prsu a rakovina slinivky. Věříme, že zavedení koordinátora dostupnosti péče do každého KOC je milníkem, který pacientům významně pomůže napřímit jejich cestu systémem a zrychlit přístup k diagnostice i léčbě,“ doplňuje Mgr. Petra Adámková.

Vedle léčby je důležitá také péče o psychiku pacientů. „Až u třetiny nemocných je třeba podávat antidepresiva nebo jinou podpůrnou léčbu. Psychosociální podpora má významné místo také u pacientů v následné péči po ukončení protinádorové léčby – ať už jde o řešení situací spojených s návratem do aktivního života, především do zaměstnání, ale také práci s obavami z návratu onemocnění,“ vysvětluje Mgr. Šárka Slavíková, předsedkyně spolku Amelie, který je členem HOP. 

Rakovina slinivky v kostce

Slinivka břišní (pankreas) je orgán uložený hluboko v dutině břišní, který pomáhá trávit potravu a zároveň reguluje hladinu cukru v krvi prostřednictvím hormonu inzulinu.

  • Karcinom slinivky nejčastěji postihuje osoby nad 60 let, medián věku při stanovení diagnózy je 75 let.
  • Příčiny jsou mnohočetné (multifaktoriální) – uplatňuje se genetická dispozice, kouření, dlouhodobá cukrovka, obezita, vyšší věk a nevhodná strava.
  • Přibližně 10 % případů souvisí s rodinným výskytem onemocnění nebo vzácnými dědičnými syndromy.
  • V časném stadiu se nemoc obvykle neprojevuje žádnými příznaky.
  • K varovným signálům, které by měly vést k návštěvě praktického lékaře, patří:

- nechtěné hubnutí,

- nově vzniklá nebo zhoršující se cukrovka,

- bolest v nadbřišku nebo v zádech,

- mastná, světlá nebo silně zapáchající stolice,

- tmavá moč, svědění nebo zežloutnutí kůže nebo očního bělma.

  • Včasné rozpoznání a rychlý postup k léčbě zásadně zvyšují šanci na úspěch.

 

Hlas onkologických pacientů (HOP) je zastřešující pacientská organizace, která usiluje o zlepšování dostupnosti, kvality a koordinace onkologické péče v Česku. Dlouhodobě se zasazuje o větší informovanost veřejnosti, zohledňuje pacientské zkušenosti a efektivní komunikaci mezi nemocnými, zdravotníky a institucemi.

Více informací: www.hlaspacientu.cz 

 

 

 

