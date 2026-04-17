Ráno záporné ceny, večer přes 300 eur. Trh s elektřinou a význam flexibility

Polský trh s elektřinou v uplynulých dnech názorně ukázal, jak rychle se ve střední Evropě mění ekonomika výroby elektřiny. Podle dat evropské sítě provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E, zpracovaných investičním týmem ARETE Energy Transition, se ceny na polském trhu v období od 17. do 25. března pohybovaly mezi minus 74 a plus 307 eury za MWh. V jediném týdnu tak trh předvedl rozpětí 381 eur za MWh. Právě takové prostředí zvýhodňuje flexibilní zdroje, které umějí výrobu rychle řídit, přesouvat ji v čase a kombinovat ji s dodávkou tepla.
"To, co jsme na polském trhu viděli během několika dnů, není tržní anomálie, ale ukázka směru, kterým se evropská energetika vydává. S růstem výroby z větru a fotovoltaiky roste i hodnota flexibility. Aktiva, která dokážou omezit výrobu při záporných cenách, využít akumulaci tepla a vrátit se na plný výkon ve špičce, mají v takovém prostředí zásadní konkurenční výhodu," uvádí Martin Pacovský, investiční ředitel strategie Energy Transition ve skupině ARETE.
Vývoj byl přitom mimořádně dynamický. V pondělí 23. března večer vystoupala cena elektřiny na polském trhu až na 307 eur za MWh. O dva dny později, ve středu 25. března ráno, se cena propadla na minus 73,78 eura za MWh, zatímco odpoledne a večer se znovu vrátila nad 214 eur za MWh. Takto prudké výkyvy ukazují, že na trhu dnes nevydělává jen samotná výroba, ale stále více schopnost reagovat na přebytek a nedostatek elektřiny v reálném čase. "Současný vývoj jasně ukazuje, že evropská energetika vstupuje do éry vysoké volatility. Právě v takovém prostředí vznikají investiční příležitosti, na které se dlouhodobě zaměřujeme," doplňuje Pacovský.
Výrazné výkyvy se netýkají jen polského trhu, ale i dalších evropských soustav. Příkladem je Německo, kde pozornost vzbudila frekvenční odchylka v přenosové soustavě. Podle nezávislého monitoringu RJ2, na který upozornil i účet Vysoké napětí na síti X, klesla frekvence 24. března 2026 ve 22:00 SEČ během 62 sekund přibližně o 193 mHz, což odpovídá odhadované změně výkonové bilance asi 3200 MW. K celé události zatím není vyšetřovací závěr, ilustruje však rostoucí nároky na stabilitu soustavy.
Německo i Polsko posilují stabilitu a flexibilitu sítě
Význam flexibility dnes nepodtrhují jen cenové výkyvy, ale i debata o samotné stabilitě sítě. Německo od 22. ledna 2026 zavedlo tržní nákup služby Momentanreserve, tedy setrvačnosti lokální síťové stability. Němečtí provozovatelé přenosové soustavy i regulátor tím otevřeně uznali, že v soustavě s rostoucím podílem výkonové elektroniky a klesajícím podílem klasických synchronních zdrojů se setrvačnost stává samostatně oceňovanou službou. Evropská síť provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) už dříve upozornila, že s dekarbonizací a ústupem fosilních zdrojů je nutné aktivně řešit pokles setrvačnosti, aby byla zachována odolnost soustavy.
Stejným směrem se posouvá i Polsko. Regulátor URE při spuštění druhé fáze reformy balancing marketu v červnu 2024 výslovně uvedl, že cílem změn je posílit cenové signály, zvýšit flexibilitu účastníků trhu a lépe integrovat obnovitelné zdroje. Energetická burza TGE (Towarowa Giełda Energii) zároveň zavedla patnáctiminutové instrumenty na intradenním trhu a letos v lednu společně s provozovatelem přenosové soustavy PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) a společností TAURON Dystrybucja oznámila vznik platformy pro obchodování s flexibilitou. I oficiální strategie PSE do roku 2040 říká, že v systému s vysokým podílem OZE je potřeba rozvíjet nové technické a regulační nástroje, včetně flexibility, setrvačnosti a dalších systémových služeb.
"Flexibilní kogenerace napojená na centrální zásobování teplem dnes patří mezi klíčová řešení pro prostředí s vysokou volatilitou cen. Příkladem je naše elektrárna BIO TERM ve Świebodzicích, kterou jsme akvizovali na konci roku 2025. Ta dokáže v době záporných cen omezit elektrickou výrobu, zachovat dodávku tepla a vrátit se na trh ve chvíli, kdy je elektřina nejcennější. Vedle toho zůstává důležitou součástí širší stability systému. Zároveň jsme zahájili proces certifikace pro poskytování služeb výkonové rovnováhy, což dále rozšiřuje možnosti, jak tato aktiva zapojit do stabilizace soustavy," zakončuje Pacovský.
Zdroj: PR Moc