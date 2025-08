Rapový festival No Sleep rozbouří Výravu už v pátek 8. srpna

V pátek 8. srpna 2025 se Letní parket Výrava u Hradce Králové stane dějištěm jedné z největších rapových akcí tohoto léta. NO SLEEP FESTIVAL slibuje to nejlepší z rapové scény, nabitý program, custom stánky, spoustu skvělého jídla a pití. Pro návštěvníky z dálky jsou připraveny svozové autobusy z Hradce Králové zdarma. U areálu je přilehlé parkoviště se stanovým městečkem také zdarma – což není obvyklé – ale my chceme, aby měli fanoušci našeho festivalu full service.

Všechny podrobné informace k festivalu najdete na www.nosleepfestival.cz

Večerem bude provázet ostřílený moderátor Doni, který dodá festivalu skvělou energii. Areál festivalu je připraven až pro 10.000 návštěvníků a v prodeji je již 4. vlna (poslední vlna vstupenek) pouze za 890 Kč na tomto odkazu:

https://www.ticketstream.cz/akce/no-sleep-viktor-sheen-yzomandias-robin-zoot-nik-tendo-hard-rico-ptk-a-dalsi-184122

Pokud nebude festival vyprodaný, vstupenky budou dostupné na místě za cenu 1100 Kč.

"Důležitou a nedílnou součástí je i custom & art zóna, která letos nabídne populární kousky z dílny Štěpánky Levínské. Fanoušci tak mohou na festivalu vidět její žádané kousky známé značky ES.LEVITATE. Pro fanoušky bude připraveno ve spolupráci s Weis Tattoo tetovací studio přímo u stage. Můžete si nechat vytetovat připravené originální podpisy umělců, názvy skladeb nebo autorské fleshe od známých předních tatérů," uvádí hlavní pořadatelka Venetia Garaiová.

Součástí festivalu bude také oficiální merch No Sleep – limitovaná edice oversize washed triček a kšiltovek ve velikostech S až XXL. Možnost objednávky je také online na www.nosleepfestival.cz

Koncept a dramaturgii festivalu vymyslela Venetia Garaiová, manažerka Robina Zoota (jeden z vystupujících), která tuto unikátní a customizovanou akci pořádá společně s majitelem areálu Petrem Hrubým.

Mezi partnery festivalu patří Guarana No Sleep energy drink z portfolia společnosti Mattoni 1873. Obsahuje guaranu – přirozený zdroj kofeinu – a přichází v několika příchutích, včetně varianty bez cukru. Guarana No Sleep tak podpoří energii návštěvníků, protože program festivalu je opravdu nabitý! K ochutnání bude přímo v areálu, a to v rámci promo zóny i na barech.

