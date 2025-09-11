RE+2025: Desay Battery představuje inovace zaměřené na bezpečnost

Autor:
  9:12
Las Vegas 11. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Desay Battery, globální poskytovatel komplexních řešení pro skladování energie, představila na veletrhu RE+ 2025, který se konal od 8. do 11. září, bohaté portfolio inovací a zároveň oznámila strategickou spolupráci na poli vývoje energetiky se společností Shenzhen Hello Tech Energy.

Středobodem expozice společnosti Desay Battery se stala patentovaná technologie aktivní bezpečnosti bateriových článků a systémů, vyvinutá jako odpověď na jednu z největších výzev v oboru – bezpečnost baterií. Systém, založený na rozsáhlých experimentálních datech a korelační analýze, integruje do architektury článků s podporou umělé inteligence pokročilé snímání teploty a tlaku, což umožňuje sledování produktu v reálném čase po celou dobu jeho životnosti. Dokáže včas odhalit rizika, jako je přebíjení, zkraty nebo pokovování lithiem, a okamžitě vyslat signál o abnormální situaci pro spuštění preventivní ochrany.

Nově vyvinutý senzor odolný proti korozi dále zajišťuje přesný sběr dat v náročných podmínkách a zaznamenává napětí, vnitřní teplotu a tlak – „datový trojúhelník", který tvoří základ nové generace systému řízení baterií (Battery Management System, BMS) od Desay Battery. Řešení propojené se systémem hospodaření s energií (Energy Management System, EMS) a cloudovou umělou inteligencí navíc optimalizuje chlazení, zefektivňuje nabíjení a prodlužuje životnost systému při současném zvýšení účinnosti.

Jako doplněk své platformy na bázi umělé inteligence představila společnost Desay Battery také rozmanitou řadu lithiových a sodíkových baterií, modulů a bloků, včetně 100Ah, 280Ah a 314Ah lithiových článků, 60Ah sodíkového článku, modulárních bateriových systémů a řady integrovaných úložných skříní o kapacitě od 215kWh do 344kWh. Celkový rozsah nabídky společnosti dále zdůraznily rozsáhlejší technologická řešení, jako např. 5MWh kontejnerový systém s kapalinovým chlazením, a produkty pro kritickou infrastrukturu, včetně skříní pro záložní zdroje (UPS) a domácích systémů skladování energie.

Výstava dále představila adaptabilitu portfolia společnosti Desay Battery, které pokrývá jak použití v domácnostech, tak v průmyslu. Klíčovým momentem zde bylo řešení energetické poptávky datových center integrací fotovoltaické výroby a pokročilého skladování energie, snížení měrných nákladů na 0,25 jüanů/kWh a úspora až 79 % v době špičky.

Společnost také vyzdvihla svou schopnost dodávat komplexní řešení pro skladování energie na míru, která jí vynesla opakované zařazení na seznam Bloomberg Energy Storage Tier 1 a silnou podporu od partnerů v oboru. Její přístup založený na spolupráci odráží také nově oznámené partnerství se společností Shenzhen Hello Tech Energy, globálním lídrem v oblasti mobilních úložišť energie a průkopníkem v kategorii mobilních úložišť pro domácnosti. Oba aktéři jsou připraveni využít své vzájemné se doplňující silné stránky v oblasti technologií, dodavatelského řetězce a tržních kanálů, aby tak vytvořili nové příležitosti k růstu a přinesli na globální trh konkurenceschopná řešení.

Společnost Desay Battery, jejíž portfolio sahá od průlomů na úrovni bateriových článků až po plně integrované systémy, tak nepřestává kráčet vpřed směrem k bezpečnější, chytřejší a udržitelnější energetice.

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/2769711/Re.jpg

KONTAKT: Chen Wang, wangchen_dc@desay.com

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nejvyšší soud dal dvěma mužům šanci na odškodnění od státu za délku konkurzu

Nejvyšší soud dal dvěma mužům novou šanci na odškodnění od státu za délku konkurzního řízení se společností Joint Invest Action. Konkurz trval přes 20 let....

11. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Populace Ústeckého kraje se za první pololetí snížila o 3014 lidí

Populace Ústeckého kraje se v první polovině letošního roku snížila o 3014 lidí, k 30. červnu v regionu žilo 805.342 obyvatel. Údaje dnes zveřejnil Český...

11. září 2025  10:07,  aktualizováno  10:07

Populace Ústeckého kraje se za první pololetí snížila o 3014 lidí

Populace Ústeckého kraje se v první polovině letošního roku snížila o 3014 lidí, k 30. červnu v regionu žilo 805.342 obyvatel. Údaje dnes zveřejnil Český...

11. září 2025  10:07,  aktualizováno  10:07

NÚKIB: Počet kybernetických incidentů v ČR se v srpnu lehce snížil

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v srpnu v ČR 16 kybernetických incidentů, oproti červenci o sedm méně. NÚKIB o tom...

11. září 2025  10:04,  aktualizováno  10:04

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Karlovarském kraji ubylo za první pololetí roku 1546 obyvatel

V Karlovarském kraji ubylo za první pololetí 1546 obyvatel. Víc lidí zemřelo, než se narodilo, další ubyli stěhováním. V kraji žilo na konci června 291.649...

11. září 2025  9:56,  aktualizováno  9:56

Moravskoslezskému kraji ubylo v prvním pololetí 4875 obyvatel, nejvíce v ČR

Moravskoslezskému kraji ubylo v prvním pololetí 4875 obyvatel, nejvíce v Česku. V kraji zemřelo o 3029 lidí více, než se v něm narodilo. O 1846 obyvatel pak...

11. září 2025  9:53,  aktualizováno  9:53

Na Vysočině ubylo v prvním pololetí 2090 obyvatel, nejvíc kvůli stěhování

Na Vysočině ubylo v prvním letošním pololetí 2090 obyvatel, větším dílem to způsobilo stěhování. Narodilo se také méně dětí, než bylo zemřelých. Počet...

11. září 2025  9:51,  aktualizováno  9:51

Obyvatel jižní Moravy za pololetí ubylo o 3432 na 1,225.911 lidí

Počet obyvatel Jihomoravského kraje se za šest měsíců letošního roku snížil o 3432 lidí na celkových 1,225.911 obyvatel. Na poklesu se podílel nejen přirozený...

11. září 2025  9:49,  aktualizováno  10:25

Hradeckému kraji v pololetí ubylo 2271 lidí, více lidí zemřelo i se vystěhovalo

Počet obyvatel Královéhradeckého kraje v letošním prvním pololetí klesl o 2271 na 553.652. V kraji za leden až červen více lidí zemřelo, než se narodilo,...

11. září 2025  9:49,  aktualizováno  9:49

Samostatně programující AI, výdělečný open-source nebo web podle nové evropské legislativy: Konference PragVue 2025 láká webové vývojáře na žhavá témata

11. září 2025  11:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dva kilometry lesem s baterkou. Noc v horách boří pověry a mýty o netopýrech

Odchycené netopýry si děti braly do rukou a vypouštěly je zpět do noční krajiny. Speciální program připravili pracovníci České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) u Ledové jeskyně nedaleko...

11. září 2025  11:22,  aktualizováno  11:22

Zrádná záměna. Žena si spletla borůvky s jedovatým rulíkem, skončila v nemocnici

Záchranáři zasahovali v Pavlově u Mohelnice na Šumpersku, kde seniorka v lese sbírala borůvky a omylem požila několik plodů jedovatého rulíku zlomocného, který je podobný. Ženu se podařilo...

11. září 2025  11:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.