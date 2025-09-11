RE+2025: Desay Battery představuje inovace zaměřené na bezpečnost

Středobodem expozice společnosti Desay Battery se stala patentovaná technologie aktivní bezpečnosti bateriových článků a systémů, vyvinutá jako odpověď na jednu z největších výzev v oboru – bezpečnost baterií. Systém, založený na rozsáhlých experimentálních datech a korelační analýze, integruje do architektury článků s podporou umělé inteligence pokročilé snímání teploty a tlaku, což umožňuje sledování produktu v reálném čase po celou dobu jeho životnosti. Dokáže včas odhalit rizika, jako je přebíjení, zkraty nebo pokovování lithiem, a okamžitě vyslat signál o abnormální situaci pro spuštění preventivní ochrany.
Nově vyvinutý senzor odolný proti korozi dále zajišťuje přesný sběr dat v náročných podmínkách a zaznamenává napětí, vnitřní teplotu a tlak – „datový trojúhelník", který tvoří základ nové generace systému řízení baterií (Battery Management System, BMS) od Desay Battery. Řešení propojené se systémem hospodaření s energií (Energy Management System, EMS) a cloudovou umělou inteligencí navíc optimalizuje chlazení, zefektivňuje nabíjení a prodlužuje životnost systému při současném zvýšení účinnosti.
Jako doplněk své platformy na bázi umělé inteligence představila společnost Desay Battery také rozmanitou řadu lithiových a sodíkových baterií, modulů a bloků, včetně 100Ah, 280Ah a 314Ah lithiových článků, 60Ah sodíkového článku, modulárních bateriových systémů a řady integrovaných úložných skříní o kapacitě od 215kWh do 344kWh. Celkový rozsah nabídky společnosti dále zdůraznily rozsáhlejší technologická řešení, jako např. 5MWh kontejnerový systém s kapalinovým chlazením, a produkty pro kritickou infrastrukturu, včetně skříní pro záložní zdroje (UPS) a domácích systémů skladování energie.
Výstava dále představila adaptabilitu portfolia společnosti Desay Battery, které pokrývá jak použití v domácnostech, tak v průmyslu. Klíčovým momentem zde bylo řešení energetické poptávky datových center integrací fotovoltaické výroby a pokročilého skladování energie, snížení měrných nákladů na 0,25 jüanů/kWh a úspora až 79 % v době špičky.
Společnost také vyzdvihla svou schopnost dodávat komplexní řešení pro skladování energie na míru, která jí vynesla opakované zařazení na seznam Bloomberg Energy Storage Tier 1 a silnou podporu od partnerů v oboru. Její přístup založený na spolupráci odráží také nově oznámené partnerství se společností Shenzhen Hello Tech Energy, globálním lídrem v oblasti mobilních úložišť energie a průkopníkem v kategorii mobilních úložišť pro domácnosti. Oba aktéři jsou připraveni využít své vzájemné se doplňující silné stránky v oblasti technologií, dodavatelského řetězce a tržních kanálů, aby tak vytvořili nové příležitosti k růstu a přinesli na globální trh konkurenceschopná řešení.
Společnost Desay Battery, jejíž portfolio sahá od průlomů na úrovni bateriových článků až po plně integrované systémy, tak nepřestává kráčet vpřed směrem k bezpečnější, chytřejší a udržitelnější energetice.
