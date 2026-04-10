Reakce společnosti TP-Link na aktuální situaci

Zařízení TP-Link uvedená v těchto zprávách dosáhla stavu ukončení podpory a životního cyklu (EOSL – End of Service and Life) již před několika lety. Přestože tyto produkty již nespadají do našeho standardního cyklu údržby, TP-Link připravil bezpečnostní aktualizace pro vybrané starší modely, pokud to bylo technicky možné.
Abychom mohli chránit vaše sítě, důrazně doporučujeme zákazníkům používajícím starší zařízení nebo zařízení EOSL, aby přešli na aktuálně podporovaný hardware, který dostává pravidelné bezpečnostní aktualizace. "Bezpečnost jakéhokoliv zařízení se odvíjí od pozornosti, kterou věnuje uživatel danému zařízení a pokud po celou dobu užívání pravidelně neaktualizuje firmware, sám přispívá ke zranitelnosti zařízení. Je to nešvar, se kterým se technická podpora setkává bohužel dennodenně," říká Jan Návrat, Technical Support Manager ze společnosti TP-Link a dodává: "Naprostou nutností je také vždy změnit defaultní heslo zařízení za nové, splňující bezpečnostní pravidla."
V rámci okamžitých preventivních opatření v souvislosti s kauzou by uživatelé měli aktualizovat na nejnovější dostupný firmware, zakázat vzdálenou správu a omezit přístup k zařízení pouze na důvěryhodné interní sítě.
Podrobné pokyny pro zmírnění následků spolu se seznamem identifikovaných postižených starších produktů jsou k dispozici na oficiální stránce společnosti TP-Link s bezpečnostními pokyny. Bezpečnost zákazníků bere společnost TP-Link zcela vážně a je její nejvyšší prioritou.
Zdroj: TP-Link Czech Republic
PROTEXT