Real Madrid a Barcelona v semifinále španělského poháru na Sport1 a Sport2

Již v úterý 25. února vstoupí do akce Barcelona, která přivítá ve svém dočasném domově na vrchu Montjuic hvězdné Atlético Madrid. Domácí se budou spoléhat na aktuální špičkovou formu, kdy již dvanáct zápasů v řadě neprohráli a ve čtvrtfinále Copa del Rey rozdrtili Valencii v poměru 5:0. Atlético je ovšem velmi silným soupeřem, který je v tabulce La Ligy jen bod za Barcelonou na třetím místě a v posledním vzájemném utkání ji v prosinci dokázal porazit 2:1. Diváci stanice Sport1 se mohou těšit na nevšední zážitek v utkání, které nemá jednoznačného favorita.

Tím je ve druhém semifinále Real Madrid, který se vydá zabojovat o finále do San Sebastianu. Tamní Real Sociedad je ale připraven slavný „Bílý balet“ minimálně potrápit tak, jako to dokázal v roce 2020, kdy fotbalisty z hlavního města Španělska vyřadil ve čtvrtfinále a posléze si dokráčel pro titul. I tento duel nabídne nevšední zážitek všem fotbalovým fanouškům

Utkání Barcelona – Atlético Madrid nabídne Sport2 v úterý 25. 2. ve 21:30. Duel Real Sociedad – Real Madrid bude k vidění ve středu 26. 2. ve 21:30 na Sport1.

Na stanicích Sport1 a Sport2 můžete sledovat také kompletní program italské Serie A, italského poháru Coppa Italia či špičková hokejová utkání ze švédské, švýcarské či slovenské nejvyšší soutěže.

O AMC NetworksInternational - Central and NorthernEurope

AMC Networks International – Central and Northern Europe je součástí AMC Networks International, jednou z předních mezinárodních společností na poli televizního vysílání a distribuce tematických televizních stanic, které se soustřeďují na střední a východní Evropu. Současné portfolio AMCNI – Central and Northern Europe nabízí televizní stanice ve čtyřech žánrech: sportovní: Sport1, Sport2, dětské: Minimax, JimJam; zábavně-vzdělávací: Spektrum, TV Paprika, Spektrum Home a filmové: AMC a Film+. Obsah tematických stanic je vytvářen pro místní diváky a trhy v různých jazycích. Je dostupný v celé řadě platforem, včetně HD služeb a nabízí verze pro mobilní telefony.

AMC Networks (AMCX) je domovem řady skvělých televizních a filmových příběhů a postav, a tedy prémiovou destinací pro nadšené a zanícené fanouškovské komunity z celého světa. Společnost vytváří a zaštiťuje populární seriály a filmy různých značek a přináší je divákům, ať už jsou kdekoliv. Její portfolio zahrnuje cílené streamovací služby AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK a HIDIVE; kabelové televizní sítě AMC, BBC AMERICA (ta zahrnuje distribuci a obchod pro BBC News v USA), IFC, SundanceTV a We TV; a distribuční vydavatelství IFC Films a RIJE Films. Společnost také spravuje AMC Studios, tedy své interní studio, produkci a distribuci, které jsou za oceňovanými a fanoušky oblíbenými franšízami jako je The Walking Dead Universe nebo Anne Rice Immortal Universe. V neposlední řadě je tu pak AMC Networks International, která spravuje mezinárodní programovou činnost společnosti.

Zdroj: AMC Networks

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.