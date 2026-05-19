REALIA kupuje projekt v Poličce, portfolio čítá již 24 retail parků

Retail park byl pro veřejnost otevřen na podzim roku 2023. Objekt je plně pronajatý a mezi nájemce patří známé maloobchodní značky, jako jsou BILLA, dm drogerie, Pepco a Super zoo.
Retail park nabízí celkovou pronajímatelnou plochu 3005 m2 a jeho součástí je také dobíjecí stanice pro elektromobily.
"Akvizice retail parku v Poličce představuje další krok v naplňování naší investiční strategie, která se zaměřuje na kvalitní regionální retailové nemovitosti s bonitními nájemci. Projekt je atraktivní nejen svou lokalitou a skladbou nájemců, ale také moderním konceptem a doplňkovou infrastrukturou, včetně dobíjecí stanice pro elektromobily," říká Tomáš Oplíštil, obchodní ředitel REALIA FUND SICAV.
Portfolio fondu REALIA nyní tvoří celkem 24 retail parků s celkovou hodnotou přesahující 4,1 miliardy korun. Roční výnos z nájemného dosahuje přibližně 277 milionů korun. Nemovitosti se nacházejí napříč celou Českou republikou, například v Plzni, Českých Budějovicích, Ostravě, Benešově, Pelhřimově, Kladně či Valašském Meziříčí.
Vedení fondu nadále aktivně vyhledává další investiční příležitosti, které podpoří další růst a diverzifikaci portfolia. Od začátku letošního roku fond rozšířil své portfolio již o tři retail parky a aktuálně jedná o dalších dvou akvizicích.
Dosud největším aktivem portfolia je retail park Kralupy nad Vltavou – Kozomín, který zahrnuje 24 prodejen a nabízí celkovou pronajímatelnou plochu 14.000 m2.
O REALIA FUND SICAV, a.s.
REALIA FUND SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů s dlouholetými zkušenostmi na trhu realitních investic. S důrazem na dlouhodobou stabilitu a růst se REALIA soustředí na pečlivý výběr investic a vytváření atraktivních investičních příležitostí pro své klienty, jimž umožňuje investovat částky od 1 milionu korun.
Zdroj: REALIA FUND SICAV, a.s. REALIA Podfond Retail Parks