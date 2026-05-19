REALIA kupuje projekt v Poličce, portfolio čítá již 24 retail parků

  8:33
Praha 19. května 2026 (PROTEXT) - Fond kvalifikovaných investorů REALIA FUND SICAV pokračuje v rozšiřování svého portfolia. Nejnověji do něj zařadil retail park v Poličce. Akvizicí již 24. nemovitosti vzrostla celková hodnota portfolia fondu na 4,1 miliardy korun.

Retail park byl pro veřejnost otevřen na podzim roku 2023. Objekt je plně pronajatý a mezi nájemce patří známé maloobchodní značky, jako jsou BILLA, dm drogerie, Pepco a Super zoo.

Retail park nabízí celkovou pronajímatelnou plochu 3005 m2 a jeho součástí je také dobíjecí stanice pro elektromobily.

"Akvizice retail parku v Poličce představuje další krok v naplňování naší investiční strategie, která se zaměřuje na kvalitní regionální retailové nemovitosti s bonitními nájemci. Projekt je atraktivní nejen svou lokalitou a skladbou nájemců, ale také moderním konceptem a doplňkovou infrastrukturou, včetně dobíjecí stanice pro elektromobily," říká Tomáš Oplíštil, obchodní ředitel REALIA FUND SICAV.

Portfolio fondu REALIA nyní tvoří celkem 24 retail parků s celkovou hodnotou přesahující 4,1 miliardy korun. Roční výnos z nájemného dosahuje přibližně 277 milionů korun. Nemovitosti se nacházejí napříč celou Českou republikou, například v Plzni, Českých Budějovicích, Ostravě, Benešově, Pelhřimově, Kladně či Valašském Meziříčí.

Vedení fondu nadále aktivně vyhledává další investiční příležitosti, které podpoří další růst a diverzifikaci portfolia. Od začátku letošního roku fond rozšířil své portfolio již o tři retail parky a aktuálně jedná o dalších dvou akvizicích.

Dosud největším aktivem portfolia je retail park Kralupy nad Vltavou – Kozomín, který zahrnuje 24 prodejen a nabízí celkovou pronajímatelnou plochu 14.000 m2.

 

O REALIA FUND SICAV, a.s.

REALIA FUND SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů s dlouholetými zkušenostmi na trhu realitních investic. S důrazem na dlouhodobou stabilitu a růst se REALIA soustředí na pečlivý výběr investic a vytváření atraktivních investičních příležitostí pro své klienty, jimž umožňuje investovat částky od 1 milionu korun.

  • Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle §272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.
  • Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 - Nusle.
  • Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle občanského zákoníku.

 

Zdroj: REALIA FUND SICAV, a.s. REALIA Podfond Retail Parks

 

 

Nejčtenější

