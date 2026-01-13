Realiťák roku 2025 zná vítěze: Jan Štěpánek obhájil prvenství, ocenění míří i do Tábora a Středočeského kraje

V hlavní celostátní kategorii Realiťák roku 2025 zvítězil Jan Štěpánek, který obhájil první místo z loňska. Druhé místo obsadil Ivan Horňák z Tábora a třetí příčku získala Vladimíra Kutschková.
„Vyhlášení ve Sněmovně pro nás není jen slavnostní kulisa. Je to jasné připomenutí, že kvalitní realitní služba má společenský význam a že klienti si zaslouží bezpečí, transparentnost a profesionální vedení celým procesem,“ uvedla Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Výsledky Realiťák roku 2025 – celostátní TOP 3
1. Jan Štěpánek – obhájil prvenství díky dlouhodobě konzistentní práci, preciznímu procesu, moderní prezentaci a důrazu na jistotu klienta v průběhu celé transakce.
2. Ivan Horňák – rodinná realitní kancelář z Tábora, důraz na důvěru, doporučení, pečlivý servis a odborný přesah; zaměření na rezidenční i rekreační nemovitosti v Jihočeském kraji.
3. Vladimíra Kutschková – oceněna za stabilně vysokou kvalitu, důslednou přípravu, bezpečný průběh obchodů a srozumitelnou komunikaci, díky níž se klienti rozhodují informovaně a bez stresu.
Speciální ocenění ročníku 2025
Vedle celkového pořadí byly uděleny také tradiční speciální ceny:
- Cena odborné poroty: Lidka Šťastná
Ocenění získala za výrazný posun v odbornosti v průběhu roku – na jaře založila vlastní realitní kancelář a nastavila kompletní procesy i zázemí „od nuly“, přičemž si udržela vysoký standard služby a péče o klienty.
- Skokan roku: Monika Jurášková
Ocenění pro makléřku s nejvýraznějším posunem v průběhu ročníku.
- Cena veřejnosti: Karel Dufek
Ocenění vycházející z důvěry a podpory veřejnosti.
Ocenění napříč regiony: kraje a okresy
Součástí slavnostního večera nebylo jen vyhlášení celostátního TOP 3. V rámci Realiťáka roku byly vyhlášeny také TOP výsledky v jednotlivých krajích a okresech, které jsou pro veřejnost často nejpraktičtější – lidé zpravidla hledají kvalitní službu především „tam, kde právě prodávají nebo kupují“.
V projektu Realitka roku 2025 byly vyhlášeny TOP realitní kanceláře v okresech – okresní úroveň je u Realitky roku klíčová a zároveň jediná vyhlašovaná, protože nejlépe odpovídá reálnému působení kanceláří a dostupnosti služeb v daném území.
Kompletní výsledky jsou k nalezení na stránkách projektů v sekci nejlepší makléři / nejlepší realitky
Účast politických hostů a zástupců veřejné správy
Vyhlášení v Poslanecké sněmovně mělo i výrazný společenský rozměr. Akce se zúčastnili mimo jiné také poslanci Vojtěch Munzar a Patrik Nacher (místopředseda Poslanecké sněmovny), senátor Jiří Růžička, Petr Hlaváček (náměstek primátora hlavního města Prahy) a rovněž zástupci Ministerstva pro místní rozvoj. Účast veřejné sféry podtrhla význam kultivace realitního trhu a důraz na bezpečné a transparentní realitní služby.
Projekt s přesahem pro veřejnost
Projekt Realiťák roku dlouhodobě staví na více pilířích hodnocení tak, aby výsledky nebyly jen anketou popularity, ale odrážely reálnou kvalitu služby. Důraz je kladen na profesionalitu, odpovědnost a srozumitelnost – tedy na to, co veřejnost nejvíce potřebuje ve chvíli, kdy prodává či kupuje nemovitost.
„Realiťák roku není jednorázová anketa. Smyslem projektu je dlouhodobě zvyšovat standardy realitních služeb a dát veřejnosti srozumitelný kompas, podle kterého pozná profesionála,“ uvedl Petr Makovský, zakladatel projektu a výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz, který je hlavním partnerem projektu.
Další ročník už běží
Organizátoři zároveň připomínají, že hlasování pro 9. ročník projektu bylo spuštěno od 1. ledna 2026 a veřejnost tak může průběžně podpořit kvalitní práci realitních profesionálů na základě vlastní zkušenosti.
Celý článek je k dispozici zde:
https://www.realitakroku.cz/aktuality/realitak-roku-2025-zna-viteze-jan-stepanek-obhajil-prvenstvi-oceneni-miri-i-do-tabora-a-stredoceskeho-kraje
Zdroj: Realiťák roku