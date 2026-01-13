Realiťák roku 2025 zná vítěze: Jan Štěpánek obhájil prvenství, ocenění míří i do Tábora a Středočeského kraje

Praha 13. ledna 2026 (PROTEXT) - Slavnostní vyhlášení výsledků projektů Realiťák roku 2025 a Realitka roku 2025 proběhlo dnes v reprezentativních prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Osmý ročník projektu uzavřel celoroční hodnocení zaměřené na kvalitu realitních služeb, s cílem pomoci veřejnosti lépe se orientovat na trhu a vybrat si prověřeného makléře či kancelář.

V hlavní celostátní kategorii Realiťák roku 2025 zvítězil Jan Štěpánek, který obhájil první místo z loňska. Druhé místo obsadil Ivan Horňák z Tábora a třetí příčku získala Vladimíra Kutschková.

„Vyhlášení ve Sněmovně pro nás není jen slavnostní kulisa. Je to jasné připomenutí, že kvalitní realitní služba má společenský význam a že klienti si zaslouží bezpečí, transparentnost a profesionální vedení celým procesem,“ uvedla Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.

 

Výsledky Realiťák roku 2025 – celostátní TOP 3

1. Jan Štěpánek – obhájil prvenství díky dlouhodobě konzistentní práci, preciznímu procesu, moderní prezentaci a důrazu na jistotu klienta v průběhu celé transakce.

2. Ivan Horňák – rodinná realitní kancelář z Tábora, důraz na důvěru, doporučení, pečlivý servis a odborný přesah; zaměření na rezidenční i rekreační nemovitosti v Jihočeském kraji.

3. Vladimíra Kutschková – oceněna za stabilně vysokou kvalitu, důslednou přípravu, bezpečný průběh obchodů a srozumitelnou komunikaci, díky níž se klienti rozhodují informovaně a bez stresu.

 

Speciální ocenění ročníku 2025

Vedle celkového pořadí byly uděleny také tradiční speciální ceny:

  • Cena odborné poroty: Lidka Šťastná

Ocenění získala za výrazný posun v odbornosti v průběhu roku – na jaře založila vlastní realitní kancelář a nastavila kompletní procesy i zázemí „od nuly“, přičemž si udržela vysoký standard služby a péče o klienty.

  • Skokan roku: Monika Jurášková

Ocenění pro makléřku s nejvýraznějším posunem v průběhu ročníku.

  • Cena veřejnosti: Karel Dufek

Ocenění vycházející z důvěry a podpory veřejnosti.

 

Ocenění napříč regiony: kraje a okresy

Součástí slavnostního večera nebylo jen vyhlášení celostátního TOP 3. V rámci Realiťáka roku byly vyhlášeny také TOP výsledky v jednotlivých krajích a okresech, které jsou pro veřejnost často nejpraktičtější – lidé zpravidla hledají kvalitní službu především „tam, kde právě prodávají nebo kupují“.

V projektu Realitka roku 2025 byly vyhlášeny TOP realitní kanceláře v okresech – okresní úroveň je u Realitky roku klíčová a zároveň jediná vyhlašovaná, protože nejlépe odpovídá reálnému působení kanceláří a dostupnosti služeb v daném území.

Kompletní výsledky jsou k nalezení na stránkách projektů v sekci nejlepší makléři / nejlepší realitky

 

Účast politických hostů a zástupců veřejné správy

Vyhlášení v Poslanecké sněmovně mělo i výrazný společenský rozměr. Akce se zúčastnili mimo jiné také poslanci Vojtěch Munzar a Patrik Nacher (místopředseda Poslanecké sněmovny), senátor Jiří Růžička, Petr Hlaváček (náměstek primátora hlavního města Prahy) a rovněž zástupci Ministerstva pro místní rozvoj. Účast veřejné sféry podtrhla význam kultivace realitního trhu a důraz na bezpečné a transparentní realitní služby.

 

Projekt s přesahem pro veřejnost

Projekt Realiťák roku dlouhodobě staví na více pilířích hodnocení tak, aby výsledky nebyly jen anketou popularity, ale odrážely reálnou kvalitu služby. Důraz je kladen na profesionalitu, odpovědnost a srozumitelnost – tedy na to, co veřejnost nejvíce potřebuje ve chvíli, kdy prodává či kupuje nemovitost.

„Realiťák roku není jednorázová anketa. Smyslem projektu je dlouhodobě zvyšovat standardy realitních služeb a dát veřejnosti srozumitelný kompas, podle kterého pozná profesionála,“ uvedl Petr Makovský, zakladatel projektu a výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz, který je hlavním partnerem projektu.

 

Další ročník už běží

Organizátoři zároveň připomínají, že hlasování pro 9. ročník projektu bylo spuštěno od 1. ledna 2026 a veřejnost tak může průběžně podpořit kvalitní práci realitních profesionálů na základě vlastní zkušenosti.

 

Celý článek je k dispozici zde:

https://www.realitakroku.cz/aktuality/realitak-roku-2025-zna-viteze-jan-stepanek-obhajil-prvenstvi-oceneni-miri-i-do-tabora-a-stredoceskeho-kraje 

 

 

Zdroj: Realiťák roku

 

 

