Reálné mzdy zase rostou. To ekonomika potřebovala. Otevírá se tím prostor k růstu dalších indikátorů

Data nebyla nikterak překvapivá, když ukázala, že průměrná mzda za poslední rok vzrostla o 7 % na 43.941 Kč. Když vezmeme v potaz i to, že za poslední rok rostly taky ceny, dostáváme reálný růst mezd. Ten činil 4,8 %. Toto číslo říká, o kolik se skutečně zlepšila naše finanční situace. No a když se mají lidé lépe, otevírá se prostor ke zlepšení i u mnoha dalších makroekonomických indikátorů.

O růstu reálných mezd jsem nepochyboval. Stačilo se totiž podívat na oživení maloobchodu. Lidé zase více utrácejí, protože na to konečně mají. To je zlepšení proti roku, kdy mzdy reálně klesaly, aby v následujícím roce přispěly k poklesu ekonomiky.

Na druhou stranu stále to není na jásání. Naše reálné mzdy se jen vrátily do roku 2018. Ani naše ekonomika se zatím nevrátila na předcovidovou úroveň. To všechny ostatní země EU už dosáhly. My budeme rádi, když se na předcovidová čísla dostaneme až ve druhém kvartále letošního roku.

Nicméně lepší než průměr je při analyzování mezd medián. Ten získáme tak, že všechny mzdy v ekonomice seřadíme od nejvyšší po nejnižší a zabodneme prst doprostřed. To ukazuje, kde se mzdy skutečně pohybují. Medián přitom činí 36.651 Kč. Meziročně tak roste o 5,5 %.

To, že průměr roste rychleji než medián, signalizuje, že průměr ženou nahoru lépe placení zaměstnanci. Covidové období, kdy rostly mzdy hlavně u pomocných prací, skončil.

Kde přidávají nejvíce a kde nejméně

Když se podívám na jednotlivé skupiny ekonomiky, zjistím, že nejvíce rostly mzdy v odvětví zdravotní a sociální péče. Lidé si zde připsali 11,1 %.

Naopak nejméně rostly mzdy ve vzdělávání, a to jen o 1,9 %. To určitě není dobře. Tady evidentně neučí lidé pro peníze, ale z nadšení. To je ohromná škoda. Na vysokých školách ani jako docent nemáte tolik, co běžný bankovní úředník. Nemůžeme se divit, že náš výzkum není nic moc.

Pro nás je však nejdůležitější, kolik berou lidé v klíčových odvětvích. V průmyslu jako celku rostly mzdy jen o 5,5 %. Tady je cítit velký tlak z toho, že průmyslu se aktuálně nedaří, a proto roste ekonomika jen malinko.

Poslední zajímavá statistika říká, že deset procent mezd je pod 20.753 Kč a deset procent mezd je nad 69.219 Kč. Jinými slovy, když berete 70.000 patříte mezi 10 % nejlépe placených lidí v zemi.

Co to znamená a co to přinese?

Z pohledu centrální banky dnešní statistika nic moc nemění. S růstem reálných mezd se počítalo. Podle mně stále platí, že se bankéři nyní rozhodují, jestli sníží své úrokové sazby o čtvrt procentního bodu, nebo si dají raději pauzu.

Ohledně dalšího vývoje se dá očekávat, že růst mezd zůstane i v příštích kvartálech někde mezi 5 až 8 %. Není to něco, co bychom měli řešit.

Vladimír Pikora, hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group

