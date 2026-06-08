Recyklované materiály i méně obalů. Trendem v reklamě je udržitelnost

„V poslední době se stále více prosazuje ekologické myšlení jak u zahraničních společností, tak i u českých malých i velkých firem. Při výběru vhodného dárku se více soustředí nejen na design výrobku, ale i na způsob výroby a materiál, z kterého je předmět vyroben,“ říká Veronika Stehlíková, marketingová ředitelka Arei.
Společnost Arei reklamní předměty se tak setkává s přírodními materiály, jako je korek, bambus, drcený kámen, ze kterého jsou vyrobeny třeba zápisníky, mimochodem jedná se o naprosto hladký papír, po kterém propisovací tužka lehounce klouže. Dále výrobky z recyklovaného papíru, recyklovaného plastu, recyklované oceli. Obecně řečeno, ve velké míře zákazníci vyžadují materiály šetrné k přírodě daleko více než třeba před pouhými deseti lety. Někteří chytří zahraniční i čeští výrobci se tomuto trendu velice rychle přizpůsobili a u každého výrobku jsou uvedena procenta recyklovaného materiálu, a QR kód, který po načtení ukáže přesné složení materiálu.
Také v oblasti balení těchto výrobků vidí společnost, že zákazníci upouštějí od jednotlivého balení a nevadí jim hromadné balení bez igelitových sáčků. Třeba u textilních výrobků, pokud chce zákazník balit kusově, dává přednost papírovým sáčkům a jiným recyklovaným materiálům.
„Ve společnosti Arei reklamní předměty s.r.o. jsme na nastupující eko trendy připraveni a pro zákazníky máme opravdu velkou nabídku dárků, které splňují nejpřísnější evropské normy, ale i estetickou úroveň nabízených reklamních předmětů,“ dodává Veronika Stehlíková z Arei.
O společnosti Arei reklamní předměty
Arei reklamní předměty je český dodavatel reklamních předmětů, jako jsou například tašky, trika, hrnky atd. s potiskem loga zákazníka. Ve svém portfoliu má přes 20.000 výrobků. Společnost je na trhu již 22 let a za tu dobu si vybudovala pozici předního dodavatele na českém a zahraničním trhu.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.