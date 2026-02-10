Redaktor/redaktorka centrální redakce ČTK

Nabízíme práci v dynamickém prostředí národní zpravodajské agentury, která přináší spolehlivý a nezávislý informační servis většině českých i slovenských médií, ale i dalším institucím.
Pokud máte zájem uplatnit své schopnosti a odborné znalosti, je tato pozice právě pro Vás.
Co Vás čeká:
• nezávislá zpravodajská, agenturní žurnalistika
• práce v kolegiálním týmu zpravodajů a redaktorů v centru Prahy
• možnost uplatnit své tvůrčí schopnosti
• analýza a ověřování informací z různých zdrojů
• péče o své kontakty a budování nových
• dodržování standardů novinářské etiky a zásad objektivity a vyváženosti
Co požadujeme:
• vynikající písemnou komunikaci, stylistické a tvůrčí dovednosti
• všeobecný přehled o dění v ČR a ve světě
• výbornou znalost českého jazyka + komunikativní znalost jednoho světového jazyka (angličtina, němčina, francouzština či španělština)
• schopnost pracovat pod tlakem, samostatně i v týmu
• vysokoškolské vzdělání (vhodné i pro čerstvé absolventy)
• novinářská praxe ve zpravodajství je výhodou, ale není podmínkou
Co nabízíme:
• mzdu 38.000 – 48.000 Kč
• profesionální pracovní zázemí ve stabilní firmě s více než stoletou tradicí
• pracovní smlouvu na HPP
• pět týdnů dovolené
• stravné v hodnotě 123 Kč/den
• příspěvek na vzdělávání a jazykové kurzy
• příspěvek na penzijní připojištění nebo DIP, slevu na Multisportku
• telefon a laptop s mobilním připojením
• možnost osobního a profesního rozvoje, kurzy Akademie ČTK
• neformální prostředí a přátelský kolektiv v newsroomu v Opletalově ulici.
Zaujala Vás naše nabídka? Zašlete nám svůj motivační dopis a CV na adresu sekr@ctk.cz. Uzávěrka přihlášek je do 28. února 2026.
Nástup možný v průběhu dubna 2026 nebo podle dohody.
Zdroj: ČTK