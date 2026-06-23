Redaktor/redaktorka centrální redakce ČTK

Staňte se součástí centrální redakce národní zpravodajské agentury. Podílejte se na tvorbě zpravodajství, které je nezávislým, důvěryhodným a spolehlivým zdrojem informací pro média, instituce i veřejnost.
Hledáme kolegu/kolegyni, který/á:
- se dobře orientuje v domácím i světovém dění a zajímají ho/ji souvislosti
- má cit pro jazyk a perfektně ovládá češtinu
- umí psát přesně, čtivě a bez chyb
- zvládá práci pod tlakem, samostatně i v týmu
- ovládá angličtinu na dobré úrovni, znalost dalšího světového je výhodou
- je flexibilní, spolehlivý a komunikativní
- má vysokoškolské vzdělání nebo VOŠ vzdělání
- je ochotný/á pracovat v pravidelných víkendových službách
- novinářská praxe výhodou
Co nabízíme:
- zaměstnaneckou smlouvu na plný úvazek
- základní měsíční mzdu 40.000 – 46.000 Kč + příplatky
- pět týdnů dovolené
- stravné v hodnotě 129 Kč za odpracovaný den
- telefon a notebook s mobilním připojením
- příspěvek na penzijní připojištění nebo DIP
- multisportku za zvýhodněnou cenu
- příspěvek na vzdělání a jazykové kurzy
- po zaučení možnost až 2 dnů týdně práce na home office
- zázemí profesionální společnosti se stoletou tradicí
- příležitost podílet se na tvorbě nezávislého zpravodajství
Co vás čeká:
- psaní rychlých, přesných a objektivních zpráv
- vyhledávání, analyzování, ověřování a zpracování informací
- práce v kolegiálním týmů v centru Prahy
- možnost uplatnit své tvůrčí schopnosti
Věříte, že kvalitní informace mají svou hodnotu? Máte chuť stát se součástí nezávislé redakce? Pošlete nám do 10. července 2026 svůj životopis a motivační dopis. Nástup možný ihned nebo po dohodě.
Kontaktní e-mail:. sekr@ctk.cz
Zdroj: ČTK