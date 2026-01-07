Redaktor/redaktorka zahraniční redakce ČTK

Pokud máte zájem o práci v dynamickém prostředí národní zpravodajské agentury, kde můžete uplatnit své schopnosti a přinášet spolehlivý a nezávislý informační servis většině českých i slovenských médií, ale i dalším institucím, pak je tato pozice právě pro Vás.
Co vás čeká:
práce se zahraničními zdroji - zpravodajskými agenturami i dalším obsahem zpravodajské zahraniční cesty - s ohledem na profesionální zkušenosti analýza a ověřování informací z různých zdrojů dodržování standardů novinářské etiky a zásad objektivity a vyváženosti. přispívání nápady na témata pro zpravodajský servis
Co požadujeme:
vysokoškolské vzdělání nejlépe humanitního či ekonomického zaměření, vhodné i pro čerstvé absolventy všeobecný přehled o dění ve světě vynikající písemnou komunikaci, stylistické a tvůrčí dovednosti výbornou znalost českého a anglického jazyka + dalšího světového jazyka (němčina, francouzština, ruština či španělština) schopnost pracovat pod tlakem, samostatně i v týmu ochotu pracovat ve směnném provozu (ranní/odpolední směny, služby o víkendech a po delším zaškolení 1 - 2 dny měsíčně i v noci).
Co nabízíme:
možnost dlouhodobé a stabilní práce - zaměstnanecká smlouva na plný úvazek profesionální pracovní zázemí ve stabilní firmě v centru Prahy konkurenceschopný mzdový balíček v souladu s vašimi zkušenostmi a dovednostmi možnost osobního a profesního rozvoje v rámci redakce, kurzy Akademie ČTK neformální prostředí a přátelský kolektiv pět týdnů dovolené po zaškolení možnost pracovat 1 - 2 dny v týdnu na home office stravné ve výši 123 Kč za odpracovaný den multisport karta za zvýhodněnou cenu (po uplynutí zkušební doby) teambuildingové aktivity slevy u vybraných partnerů (Datart, Invia, Taneční škola Hes a další) příspěvek na vzdělávání a jazykové kurzy, příspěvek na penzijní připojištění nebo DIP příležitost spolupracovat s týmem zkušených novinářů
V případě, že Vás naše nabídka zaujala, zašlete motivační dopis a CV na adresu sekr@ctk.cz.
Vybrané uchazeče pozveme na první kolo výběrového řízení do sídla ČTK v Praze v druhé polovině ledna nebo na začátku února.
Nástup možný od 1. 2. 2026.
Zdroj: ČTK