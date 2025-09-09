Ředitelství silnic a dálnic rekonstruuje průtah Nalžovskými Horami

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Rekonstrukce potrvá ve třech stavebních sezónách, v roce 2025, 2206 a 2027. V roce 2025 a 2027 budou práce prováděny po polovinách, budou řízeny semaforovou soupravou, a v roce 2026 potom za úplné uzavírky bude objízdná trasa vedena po silnicích krajských přes město Sušice. Celkové stavební náklady jsou 88 miliónů korun, přičemž stát prostřednictvím ŘSD bude hradit částku 76 miliónů korun a město Nalžovské Hory potom 12 miliónů korun.“
V letošním roce se dopravní omezení bude týkat přes 350 metrů dlouhého úseku silnice mezi značkou začátek/konec města Nalžovské Hory a křižovatkou silnice I/22 se silnicí III/18610 na Velenovy. Práce zde probíhají po polovinách vozovky za částečné uzavírky hlavního tahu.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Hrozí riziko propadnutí zbylé vozovky, to znamená, že řidiči budou muset jet velmi opatrně a dodržovat patřičný odstup od středu komunikace, zejména kamiony. Druhá stránka věci je samozřejmě dodržovat semafory, ten semafor má vteřinové značení, to znamená, že řidič ví, kdy se může rozjet a nemůže jet na červenou. To je druhé pravidlo, protože potom není v tom místě kde se otočit.“
Poměrně rozsáhlé stavební práce probíhají také pod povrchem komunikace, kde jsou plánovány úpravy dešťové kanalizace, přeložky stávajících sdělovacích kabelů, vodovodu a lokální rekonstrukce stávající kanalizace.
Zdroj: POLAR televize Ostrava