refurbed překonal 3 miliardy € GMV a expanduje do dalších 12 zemí, stává se největším marketplace s repasovanými produkty v Evropě

Praha 3. března 2026 (PROTEXT) - refurbed, přední evropský marketplace s repasovanými produkty, překonal hranici 3 miliard € v objemu prodaného zboží (GMV). Tento milník přichází méně než rok po dosažení 2 miliard €, což potvrzuje rostoucí poptávku po repasované elektronice a její pozici plnohodnotné alternativy k novým produktům. Platforma zároveň expanduje do 12 dalších evropských zemí a rozšiřuje tak dostupnost své nabídky.

Růst z 2 na 3 miliardy € za necelých 12 měsíců představuje více než 40% meziroční navýšení GMV. Společnost vstupuje do nové fáze expanze po dosažení ziskovosti a uzavření investičního kola v roce 2025, což jí poskytuje stabilní finanční základ pro další rozvoj.

Dynamický růst napříč Evropou

„Repasované produkty už dávno nejsou alternativní volbou – pro miliony zákazníků v Evropě se stávají standardem,“ říká Peter Windischhofer, spoluzakladatel a CEO refurbed. „Cirkulární obchodní model prokazuje schopnost dlouhodobého a ziskového růstu. Překročení 3 miliard € GMV a expanze do 12 dalších evropských zemí je jasným potvrzením tohoto trendu.“ 

Růst prémiového segmentu (podíl objednávek +112,5 % a podíl GMV +90 %), zároveň ukazuje, že zákazníci vnímají repasované produkty jako kvalitní a plně konkurenceschopnou alternativu k novým zařízením.  

486 milionů potenciálních zákazníků

Expanze vychází z cílené strategie vstupu na trhy s vysokou poptávkou a rozvinutou dodavatelskou infrastrukturou. Původně rakouský startup postupně expandoval do 11 evropských zemí (Německa, Švédska, Itálie, Irska, Nizozemska, Dánska, Belgie, Finska, Portugalska, České republiky, Švýcarska) a nyní oznámil expanzi do 12 dalších trhů, konkrétně Španělska, Francie, Spojeného království, Polska, Slovenska, Slovinska, Chorvatska, Litvy, Estonska, Lotyšska, Bulharska a Lucemburska. Cílem je zpřístupnit repasované produkty širšímu okruhu zákazníků a posílit pozici platformy jako plnohodnotného tržiště cirkulárního zboží.

 „Po dosažení ziskovosti investujeme tam, kde vidíme jasnou poptávku a dlouhodobý potenciál,“ doplňuje Windischhofer. Strategie je zaměřena na udržitelný růst a rozšiřování nabídky bez kompromisů v kvalitě či zákaznické zkušenosti.

Díky dostupnosti repasovaných produktů společnost dosud přispěla k úspoře přibližně 445 000 tun emisí CO2 ve srovnání s nákupem nových zařízení, což odpovídá ročním emisím přibližně 97 000 osobních automobilů.

Repasovaný = profesionálně opravený, jako nový

Na platformě se postupně rozšiřuje nabídka značek jako Dyson a Kärcher v segmentu domácích spotřebičů a zahrady. Sortiment spotřební elektroniky dále posilují zařízení značek Apple, Samsung a Google. Nově přidané kategorie – dětské vybavení, sportovní zboží a produkty do domácnosti – potvrzují, že cirkulární spotřeba se rozšiřuje i mimo oblast elektroniky a umožňuje zákazníkům nakupovat repasované produkty napříč širším spektrem každodenních potřeb.

„Sledujeme jasný strukturální posun ve spotřebitelském chování,“ říká Kilian Kaminski, spoluzakladatel refurbed. „Chytrý a udržitelný růst už není kompromisem. Cirkulární ekonomika se stává běžnou součástí trhu a Evropa má příležitost stát se jejím globálním lídrem.“

Česká republika je klíčovým hráčem 

Podle interních údajů se od založení společnosti v roce 2017 prodalo na platformě více než 10 milionů produktů a obsloužila přes 4 milionů zákazníků. Více než polovina z nich se vrací k dalším nákupům, což potvrzuje rostoucí důvěru v repasované produkty.  

Na český trh vstoupila platforma v roce 2024. Po prvním roce působení zde prodala přes 10 000 zařízení; aktuální data po téměř dvou letech ukazují již 20 000 prodaných kusů. Největší poptávka je mezi českými zákazníky v kategoriích telefonů, tabletů a sluchátek, přičemž značky Apple, Samsung a Google dominují prodejním žebříčkům. Český trh tak kopíruje evropský trend – repasované produkty se stávají standardní volbou zákazníků, kteří hledají kvalitní a udržitelná řešení.

 

O refurbed:

refurbed je nejrychleji rostoucí online tržiště s repasovanými produkty ve střední Evropě. Společnost byla založena v roce 2017 ve Vídni Peterem Windischhoferem, Kilianem Kaminským a Jürgenem Riedlem a aktuálně zaměstnává přibližně 300 lidí. refurbed nabízí profesionálně repasované produkty s minimálně dvanáctiměsíční zárukou. Portfolio tržiště zahrnuje více než 55 000 produktů, včetně chytrých telefonů, notebooků, tabletů a dalších. V současné době refurbed působí v 24 zemích, včetně Rakouska, Německa, Švédska, Itálie, Irska, Nizozemska, Dánska, Belgie, Finska, Portugalska, České republiky, Švýcarska, Španělska, Francie, Spojeného království, Polska, Slovenska, Slovinska, Chorvatska, Litvy, Estonska, Lotyšska, Bulharska a Lucemburska. Společnost klade důraz na udržitelnou a vědomou spotřebu a propaguje znovuvyužití produktů až do konce jejich životního cyklu v rámci principů cirkulární ekonomiky.

Více na https://www.refurbed.cz/

 

Zdroj: refurbed

 

 

