refurbed uzavírá kruh. Nově umožňuje elektroniku nejen nakupovat, ale i prodávat

Od dnešního dne mohou zákazníci ve Švédsku, Dánsku, České republice, Polsku a Švýcarsku prodávat použité smartphony, tablety a herní konzole přímo prostřednictvím platformy refurbed. Zařízení následně projdou procesem repasování a vrátí se zpět na trh. Jde o dosud nejvýznamnější krok společnosti směrem k uzavření celého cirkulárního cyklu. refurbed tak v Česku už nebude pouze prodejcem repasovaného zboží, ale nově se zapojí i do druhé části procesu, tedy výkupu použitých zařízení a jejich navrácení zpět do oběhu.
Jak služba Trade-In funguje?
Prodej zařízení přes refurbed je navržen tak, aby byl co nejjednodušší. Zákazník nejprve online získá cenovou nabídku na základě konkrétního produktu a jeho stavu. Pokud nabídku zákazník přijme, zařízení odešle a po jeho převzetí obdrží finanční částku, případně kredit na nákup repasovaného produktu. O další proces se postará partner společnosti refurbed, společnost Recommerce Group, který zařízení profesionálně repasuje a připraví k dalšímu prodeji prostřednictvím platformy refurbed.
„Spuštění nové platformy pro výkup použitých zařízení ve spolupráci se společností refurbed je výsledkem partnerství založeného na společné vizi. Díky propojení našich odborných znalostí a zkušeností vstupujeme na nové trhy a rozšiřujeme nabídku o další kategorie produktů. Společně tak urychlujeme rozvoj cirkulární ekonomiky a přispíváme k větší dostupnosti repasovaných zařízení,“ říká Clément Jomaa, ředitel pro rozvoj obchodu společnosti Recommerce Group.
Nová služba představuje největší rozšíření cirkulárního obchodního modelu refurbed od založení společnosti. Po vybudování jednoho z největších evropských tržišť s repasovanou elektronikou nyní společnost rozšiřuje své působení také na výkup použitých zařízení. Pomáhá je tak vracet zpět do oběhu místo toho, aby zůstávala zapomenutá v šuplících nebo na skládkách.
Miliony nepoužívaných telefonů čekají na druhou šanci
Nová služba navazuje na dosavadní výsledky společnosti. Od svého založení pomohl refurbed podle vlastních odhadů zabránit vzniku přibližně 474.000 tun emisí CO2 ekvivalentu a ušetřit 1555 tun elektroodpadu. Trade-In představuje další krok, který má tento pozitivní dopad dále rozšiřovat.
V českých domácnostech se podle studie Fraunhofer Austria, kterou si nechala zpracovat společnost refurbed, nachází přibližně 16,5 milionu nepoužívaných smartphonů. Více než pět milionů z nich by přitom mohlo být repasováno a vráceno zpět do oběhu. Dalších 11,3 milionu zařízení obsahuje cenné materiály vhodné k recyklaci, jejichž hodnota přesahuje 40 milionů eur.
„Rozšiřování principů cirkulární ekonomiky napříč Evropou je skutečným krokem k silnější a zároveň udržitelnější ekonomice. Trade-In dává lidem pohodlný způsob, jak prodat zařízení, která už nepoužívají, získat prostředky na další nákup a zároveň přispět k tomu, aby použitá elektronika zůstala v odpovědném oběhu. Díky tomu se snižuje riziko, že skončí jako neřízený elektroodpad na místech, jako jsou známé skládky v Ghaně,“ říká Kilian Kaminski, spoluzakladatel společnosti refurbed.
Zdroj: refurbed
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59694.