Regály vystřídala závodní trať. Decathlon hostil v Brně BCROSS RUN

„Naším cílem je dostávat sport co nejblíže lidem. Tentokrát jsme šli ještě o krok dál a ze samotné prodejny jsme na jeden den vytvořili sportoviště, na kterém se konal plnohodnotný závod. BCROSS RUN ukázal, že prodejna nemusí být jen místem, kam si člověk přijde něco koupit. Chceme, aby zde lidé mohli sport také objevovat, zkoušet a skutečně zažívat,“ říká Matěj Formánek, Decathlon Event Manager.
Důvod volby neobvyklého prostředí přibližuje zakladatel BCROSS RUN Václav Mráz: „Chtěli jsme závod přiblížit účastníkům na Moravě. Díky dlouhodobému partnerství se společností Decathlon pak vznikl unikátní koncept využít prostory největší sportovní prodejny v České republice.“
Závod pro zkušené sportovce i úplné nováčky
BCROSS RUN nabídl několik úrovní obtížnosti, takže na start mohli vyrazit zkušení závodníci i lidé, kteří si chtěli podobný formát teprve vyzkoušet. Kategorie FUN byla určena především nováčkům, SPORT prověřil zkušenější účastníky a soutěžilo se také ve dvojicích. Své místo na startu měly i děti. Nejmladší kategorie byla určena sportovcům od 4 do 8 let, junioři závodili ve věkových skupinách až do 16 let. Nešlo přitom jen o výsledný čas. Pro řadu účastníků bylo hlavní výzvou zvládnout všechny disciplíny, překonat se a doběhnout až do cíle. „Právě možnost zapojit zkušené sportovce i lidi, kteří s pohybem teprve začínají, odpovídá tomu, jak Decathlon svou roli vnímá. Sport chce lidem nejen zpřístupňovat prostřednictvím vybavení, ale vytvářet také příležitosti, kdy si jej mohou sami vyzkoušet a zažít,” dodává Matěj Formánek.
Poslední test před mistrovstvím republiky
BCROSS RUN vznikl v roce 2023 v Českých Budějovicích a od té doby zavítal například do Prahy, Plzně, Hradce Králové nebo Mladé Boleslavi. Brněnský závod nesl podtitul LAST CALL, jelikož pro závodníky představoval poslední ostrou prověrku před mistrovstvím České republiky.
To proběhne 12. prosince v pražském PVA EXPO a půjde o druhý český šampionát v tomto závodním formátu.
Zdroj: Decathlon
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59375.