Regionální potravina posiluje důvěru Čechů v lokální výrobky

Praha 24. dubna 2026 (PROTEXT) - Kvalita, poctivá výroba, lokální suroviny a podpora místních producentů. Hodnoty, které ještě před několika lety zněly spíše jako přání, dnes podle aktuálních výzkumů jasně ovlivňují nákupní chování Čechů. Výrobky označené logem Regionální potravina si zákazníci spojují s kvalitou a důvěřují jim. Díky projektu Potraviny k nezaplacení si zákazníci navíc uvědomili, že není důležité, kolik výrobky stojí, ale také jaká práce za nimi stojí. Nový ročník soutěže o značku Regionální potravina právě probíhá.

Projekt Potraviny k nezaplacení vznikl loni jako součást značky Regionální potravina, aby pomohl změnit způsob, jak zákazníci přemýšlí o ceně potravin. Ukázal, že za oceněním Regionální potravina stojí nejen kvalitní produkt, ale hlavně lidé, jejich dovednosti, trpělivost a poctivá práce. Podle výzkumu STEM/MARK z ledna 2026 patří Regionální potravina mezi nejznámější značky kvality v České republice. Osm z deseti Čechů důvěřuje kvalitě výrobků nesoucích toto označení a sedm z deseti je ochotno si za ně připlatit. Lidé si značku spojují především s domácími surovinami, čerstvostí, chutí a poctivou lidskou prací (STEM/MARK, 2026). Kromě toho oceňují podporu lokální ekonomiky a menších producentů. Regionální potravina pro ně představuje jistotu, že výrobek vznikl v konkrétním kraji, z místních surovin a s respektem k tradici. Výzkum také ukázal, že čeští spotřebitelé se více zamýšlejí nad tím, jaké výrobky kupují a zda nesou regionální označení.

Poslední výzkumy nám ukazují, že vítězné potraviny zákazníci vnímají jako záruku zejména z pohledu kvalitního složení a také odpovědného přístupu k výrobě. Za tyto produkty jsou si ochotní připlatit a ocenit tak skutečnou hodnotu produktů, i když na trhu najdou levnější varianty. Cena tak pro ně při rozhodování není nejdůležitější,“ vysvětluje ředitelka Odboru administrace podpory kvalitních potravin Státního zemědělského intervenčního fondu Kateřina Ratajová.

Regionální potravina jako impuls pro regiony i výrobce

Výsledky výzkumu STEM/MARK dále ukazují, že ekonomický rozměr značky je pro Čechy stejně důležitý jako samotná kvalita. Podpora menších producentů potravin se ukázala jako jeden z nejsilnějších motivátorů k nákupu. Spotřebitelé vnímají, že výběrem regionálního výrobku nepodporují anonymní řetězec, ale konkrétní farmu, rodinu či výrobce a pracovní místa ve svém kraji. „Regionální potravina dnes není jen značkou kvality, ale i jasným signálem ekonomické podpory regionů. Každý oceněný výrobek přispívá k tomu, aby peníze zůstávaly v kraji a vracely se do místních komunit. Pro výrobce je to příležitost, jak svou práci zviditelnit a stát se přirozenou součástí rozvoje vlastního regionu,“ říká vrchní ředitel Sekce potravinářství Ministerstva zemědělství Jindřich Fialka.

Češi chtějí ochutnat místní speciality, které jsou jedinečné a odlišují se od běžné produkce. Regionální potravina je v očích zákazníků symbolem originality, tradice a autentické chuti. Právě tato výjimečnost představuje pro výrobce konkurenční výhodu.

Významnou roli hraje i hrdost na vlastní region. Spotřebitelé stále častěji deklarují, že chtějí být součástí příběhu svého kraje a podporovat to, co v něm vzniká. Regionální značka se tak stává nástrojem, který propojuje ekonomický přínos s emocí a lokální identitou. Ocenění představuje konkrétní příležitost, jak posílit důvěru zákazníků, odlišit se na trhu a dlouhodobě růst. Rostoucí ochota spotřebitelů připlatit si za kvalitní regionální výrobky vytváří stabilní prostor pro další rozvoj domácí produkce.

Sedmnáctý ročník přináší nové příležitosti pro výrobce

Rostoucí zájem spotřebitelů o lokální a kvalitní potraviny přichází v době, kdy startuje 17. ročník soutěže Regionální potravina. O značku se mohou ucházet mikro, malé a střední zemědělské a potravinářské podniky do 250 zaměstnanců. Soutěží se v devíti kategoriích a v každém kraji může zvítězit pouze jeden výrobek v dané kategorii.

V loňském roce byl zaznamenán historicky nejvyšší zájem výrobců. Do soutěže se přihlásilo pět set producentů s téměř dvěma tisíci výrobky. Tento trend ukazuje, že značka má význam nejen pro spotřebitele, ale i pro samotné výrobce, kterým pomáhá budovat důvěru a zviditelňovat jejich práci.

Základní podmínkou je regionální původ a vysoký podíl místních surovin. Právě důraz na konkrétní kraj, místní zdroje a poctivou výrobu tvoří jádro značky, která je pro spotřebitele stále důležitější.

 

 

Zdroj: Regionální potravina

24. dubna 2026  15:52

