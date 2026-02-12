Regionální šéf Binance Kyrylo Khomiakov o stavu kryptotrhu: Co se děje pod povrchem cenových výkyvů

Praha 12. února 2026 (PROTEXT) - Poslední týdny nebyly pro finanční trhy jednoduché – a kryptoměny nejsou výjimkou. Pokles cen přirozeně vyvolává nejistotu, zejména mezi drobnými investory, kteří změny vnímají okamžitě a často velmi osobně. Je ale dobré si připomenout, že samotný krátkodobý vývoj cen není celý příběh. Trh se kryptoměnami je mnohem širší a složitější ekosystém a jeho kondici nelze měřit jen tím, kolik dnes stojí jeden bitcoin nebo jiný token.

I když může být aktivita běžných investorů v obdobích korekcí utlumenější, pod povrchem se stále odehrává řada pozitivních věcí. Infrastruktura se dál rozvíjí, na trh přichází dlouhodobý kapitál a kryptoměny si postupně upevňují své místo v globálním finančním systému. Právě tyto méně viditelné, ale zásadní procesy vytvářejí pevný základ pro budoucí růst.

Dobře to ilustruje pohled zpět na vývoj bitcoinu. Ještě 6. února 2020 se jeho cena pohybovala kolem 9600 dolarů. O šest let později, v únoru 2026, už šlo zhruba o 65.000 dolarů – tedy téměř sedminásobný nárůst. Pro srovnání: americký akciový index S&P 500 za stejné období zhruba zdvojnásobil svou hodnotu. Ano, bitcoin je volatilní a jeho cena kolísá výrazněji, ale dlouhodobě ukazuje, proč ho část investorů považuje za zajímavý doplněk portfolia, nikoli za krátkodobou spekulaci.

Poklesy cen přitom nejsou nic neobvyklého – patří ke kryptoměnovým cyklům stejně jako k těm akciovým. Rozhodující otázkou vždy je, co se děje v pozadí. A právě tam dnes vidíme relativně silné fundamenty. Do krypta nadále vstupují institucionální investoři, trh má k dispozici dostatek likvidity a makroekonomické prostředí naznačuje, že se finanční podmínky mohou v delším horizontu zlepšovat. Například americké spotové bitcoinové ETF dnes drží přibližně 1,27 milionu bitcoinů. To je jen mírně pod historickým maximem, přestože cena bitcoinu mezitím výrazně kolísala. Jinými slovy – velcí investoři z trhu neutíkají, spíše drží dlouhodobé pozice.

Podobný přístup je vidět i u firem. Jen v lednu 2026 veřejně obchodované společnosti nakoupily přes 43.000 bitcoinů a jejich celkové držby tak přesáhly 1,1 milionu BTC. Nejde o impulzivní reakce na krátkodobé výkyvy, ale o promyšlené, víceleté strategie práce s kapitálem. Důležitou roli navíc hrají stablecoiny – tedy digitální měny navázané například na americký dolar, které se v kryptosvětě používají jako „mazivo“ trhu. Jejich celková nabídka dnes přesahuje 306 miliard dolarů, což je více než dvojnásobek oproti roku 2024. Díky tomu má trh dostatek prostředků pro obchodování, vypořádání transakcí i zajištění stability v turbulentnějších obdobích.

Do budoucna bude klíčové sledovat vývoj globální likvidity. Pokud bude množství peněz v ekonomice dál růst – a odhady počítají s tím, že ukazatel G4 M2 by mohl do roku 2028 dosáhnout až 105 bilionů dolarů – mohou z toho digitální aktiva postupně těžit. Zároveň se posouvá i praktické využití blockchainu: objem tokenizovaných reálných aktiv, tedy například nemovitostí nebo finančních nástrojů převedených do digitální podoby, už přesáhl 24 miliard dolarů. To ukazuje, že kryptoměny nejsou jen o cenových grafech, ale o dlouhodobé proměně finanční infrastruktury.

