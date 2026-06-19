Rehabilitace v Alžbětě funguje i v tropech. Pomáhá Rajská zahrada

Koruny vzrostlých stromů filtrují přímé slunce, vzduch v zahradě cirkuluje a vodní prvek fontány ho viditelně ochlazuje. Pacienti, kteří mohou cvičit venku, tak v zahradě najdou ještě příjemnější podmínky než uvnitř historické budovy, kde jsou díky masivním zdím a stinným chodbám stabilní teploty po celý rok.
Ani vysoké teploty rehabilitaci nebrání
„I ve dnech, kdy teploty atakují třicítku, naši pacienti v Rajské zahradě cvičí bez potíží. Mikroklima, které zahrada díky stromům a fontáně vytváří, je naprosto unikátní a v létě je o to příjemnější," říká MUDr. Ivana Doleželová, primářka a náměstkyně pro léčebnou a preventivní péči Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi.
Rajská zahrada přitom není místem k pasivnímu odpočinku, ale plnohodnotným terapeutickým pracovištěm pod širým nebem. Pacienti zde pod dohledem fyzioterapeutů nacvičují chůzi na rehabilitační rampě a dráze, posilují a koordinují pohyb končetin na šlapadle a ručním rotopedu nebo cvičí jemnou motoriku a dechovou gymnastiku u laviček s pomocí míčů a overballů.
Letním teplotám se přizpůsobujeme, pacientům dopřáváme komfort
Pro pacienty, kteří z důvodu svého zdravotního stavu nemohou cvičit venku, pokračuje rehabilitace bez omezení i v interiérech nemocnice. Tým fyzioterapeutů během teplých dnů pouze přizpůsobuje režimová opatření, tedy dbá na pravidelnou hydrataci pacientů a využívá ventilátory pro cirkulaci vzduchu, aby byl pohyb příjemný za všech podmínek.
„V parných dnech rehabilitaci neomezujeme, ať probíhá uvnitř nebo venku. Jen důsledněji hlídáme pitný režim pacientů a v interiéru zajišťujeme dostatečné větrání a cirkulaci vzduchu," dodává Ing. David Tesařík, vedoucí fyzioterapie Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi.
Rehabilitace probíhá skupinově i individuálně, vždy podle funkčních a mentálních možností konkrétního pacienta. Rajská zahrada je tak v letních měsících příjemným doplňkem terapeutické péče, kterou nemocnice svým pacientům nabízí za všech podmínek a po celý rok.
O Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi
Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi je pražské zdravotnické zařízení specializující se na následnou lůžkovou péči s rozšířenou rehabilitací. Nemocnice navazuje na více než 300 let trvající tradici péče o pacienty na pražském Albertově a v Praze 2 a kromě lůžkové péče provozuje síť odborných ambulancí, mimo jiné fyzioterapie a rehabilitace, kardiologie, interny, pneumologie, geriatrie, všeobecného praktického lékařství nebo nutriční poradny. Při rehabilitaci pacientů využívá moderní metody včetně terapie ve virtuální realitě a propojuje je s přirozeným prostředím vlastní historické Rajské zahrady. Více informací www.alzbeta.cz
Zdroj: Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi