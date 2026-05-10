Rehabilitace ve virtuální realitě funguje, potvrzuje Nemocnice sv. Alžběty

Zahrada jako terapeutické pracoviště
S příchodem jara se rehabilitační péče v Nemocnici sv. Alžběty přesouvá z interiérů do nedávno revitalizované Rajské zahrady. Pacienti hospitalizovaní na odděleních následné lůžkové péče s rozšířenou rehabilitací zde pod dohledem fyzioterapeutů nacvičují chůzi na nerovných plochách, v rehabilitačních bradlech, posilují na speciálních cvičebních strojích a absolvují individuální i skupinové terapeutické lekce v prostředí historické zeleně pod Vyšehradem.
„Pohyb v přírodě má pro pacienty terapeutický účinek, který interiér nikdy zcela nenahradí. Čerstvý vzduch, přirozené prostředí a změna scenérie motivují k větší aktivitě. A motivace je v rehabilitaci klíčová," říká MUDr. Ivana Doleželová, primářka a náměstkyně pro léčebnou a preventivní péči Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi. „Rajská zahrada je pro nás plnohodnotným terapeutickým pracovištěm, nikoliv místem k odpočinku," dodává.
Virtuální realita: pohyb tam, kde zahrada nestačí
Ne každý pacient může vyjít ven. Proto Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi souběžně rozvíjí program rehabilitace ve virtuální realitě, a to jako jedna z mála nemocnic v České republice v plném provozu na odděleních následné lůžkové péče.
Pacienti nasadí VR brýle a ocitnou se v prostředí, které je přirozeně iniciuje k pohybu. Přitom intenzivně pracují s tělem i mozkem: trénují motoriku, koordinaci, rovnováhu i kognitivní funkce. Terapie probíhá přímo u lůžka díky mobilním setům, které lze snadno přesouvat. Právě jejich přenosnost umožňuje, aby léčba probíhala kdekoli, kde je zrovna potřeba.
„Virtuální realita odvádí pozornost od bolesti a úzkosti. Pacient se soustředí na úkol v brýlích a přirozeně provádí i pohyby, kterých se dříve obával," vysvětluje Adam Kostan, koordinátor VR programu. „Výsledky jsou měřitelné a utvrzují nás v tom, že tato metoda má v rehabilitaci pevné místo."
VR terapii v Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi využívají zejména pacienti po totálních endoprotézách kyčle a kolene, pacienti po cévní mozkové příhodě, osoby s Parkinsonovou chorobou nebo roztroušenou sklerózou a senioři v rámci prevence pádů.
„Díky nástrojům VR jsme schopni nastavit terapie na míru a na základě získaných dat je dále rozvíjet dle funkčních možností pacienta. Tvoří tak skvělý doplněk pro plnohodnotnou rehabilitaci, která dokáže simulovat různé druhy prostředí, a přenést tak pacienta do bezpečného prostoru pro nácvik každodenních činností," dodává Ing. David Tesařík, vedoucí fyzioterapie lůžek následné lůžkové péče.
Průkopníci VR rehabilitace v ČR
Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi patří mezi průkopníky VR rehabilitace v České republice. Podle měsíčních hodnocení dodavatele VR technologie se nemocnice opakovaně umísťuje na předních příčkách z více než 65 zdravotnických zařízení v České republice, která tuto technologii využívají. Výsledky svého programu prezentuje na odborných konferencích.
O Nemocnici sv. Alžběty Na Slupi
Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi je nestátní církevní zdravotnické zařízení v Praze 2 s více než 300letou historií a jasně moderní vizí. Specializuje se na následnou lůžkovou péči s rozšířenou rehabilitací. Poskytuje komplexní péči pacientům po operacích, úrazech, při neurologických onemocněních i v rámci geriatrické rekonvalescence.
Součástí nemocnice je poliklinika s širokou nabídkou odborných ambulancí: kardiologie, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie a rehabilitace, plicní ambulance, respirační fyzioterapie, geriatrie, vnitřní lékařství, gastroenterologie, plicní ambulance, sonografie, echokardiografie, nutriční poradna, ambulance chronických ran, praktické lékařství a sociální poradenství.
Nemocnice dlouhodobě investuje do technologií, které mění způsob, jakým zdravotnická péče funguje, od virtuální reality v rehabilitaci přes digitální přístup pacientů k vlastní zdravotní dokumentaci až po využití nástrojů umělé inteligence v každodenní praxi.
Sídlí v historickém areálu pod Vyšehradem, Na Slupi 448/6, Praha 2.
