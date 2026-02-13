Reju oznámilo umístění nového regeneračního centra ve francouzském Lacqu, které podpoří cirkulární textilní infrastrukturu v Evropě

Paříž 13. února 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Zařízení bude přeměňovat použitý textil na vysoce kvalitní recyklovaný polyester. Společnost Reju, francouzská firma zaměřená na regeneraci textilu, oznamuje výběr lokality pro průmyslově dimenzované centrum regenerace textilu Regeneration Hub v obci Lacq v departamentu Pyrénées-Atlantiques na platformě Induslacq. Firma Reju, vlastněná Technip Energies, rozvojem tohoto nového Regeneračního centra prohlubuje své kořeny ve Francii.

Každý rok se vyhodí 121 milionů tun textilu, avšak pouze jedno procento se recykluje na nové oděvy. Drtivá většina končí na skládkách nebo ve spalovnách, což představuje pro svět vážný ekologický problém. Společnost Reju tento globální problém řeší vývojem řešení pro přeměnu textilního odpadu na nové materiály.

Regeneration Hub posílí vedoucí postavení Francie v oblasti cirkulárních a nízkouhlíkových průmyslových inovací. Společnost Reju, opírající se o globální inženýrské know-how skupiny Technip Energies, přinese do francouzského průmyslu špičkovou technologii regenerace textilu na textil. Závod bude využívat patentovanou technologii depolymerizace společnosti Reju, která bude jako vstupní surovinu odebírat použitý textil z národních zdrojů odpadu a přeměňovat jej na rBHET, regenerovanou surovinu pro výrobu nového polyesteru z textilního odpadu, který bude následně repolymerizován na Reju PET.

Projekt je podmíněn konečným investičním rozhodnutím představenstva společnosti Technip Energies, mateřské společnosti Reju.

Tento projekt potvrzuje postavení Francie jako průkopníka v tomto strategickém odvětví a pomůže vybudovat nové místní průmyslové odvětví, který přispěje k dekarbonizaci. Vytvoří 80 přímých pracovních míst a více než 300 míst nepřímých.

Toto francouzské regenerační centrum navazuje na naši strategii industrializace cirkulárního modelu výroby textilu z použitého materiálu," uvedl Patrik Frisk, generální ředitel společnosti Reju.Využitím ambiciózního francouzského programu cirkulární ekonomiky a rozvojem naší technologie na nových trzích posilujeme své poslání přeměňovat textilní odpad na cenné cirkulární zdroje."

Prostřednictvím svého francouzského centra chce společnost Reju vybudovat ve Francii a Evropě škálovatelnou cirkulární infrastrukturu, která umožní sledovatelnost regenerace textilu a uzavření cyklu využití vláken. Tento projekt je v souladu se stávajícími aktivitami společnosti Reju, včetně regeneračního centra Regeneration Hub Zero ve Frankfurtu, oznámeného výběru lokality v Chemelotu v nizozemském Sittard-Geleen a nedávno oznámeného centra ve Spojených státech, které bude umístěno v Eastman Business Park v Rochesteru ve státě New York.

Regenerační centrum bude umístěno na platformě Induslacq, kterou vlastní společnost TotalEnergies

"Chemparc, rozvojová agentura podporovaná státem, místními samosprávami (region Nouvelle- Aquitaine, společenství obcí Lacq-Orthez) a průmyslem, s potěšením oznamuje výběr města Lacq jako lokality pro první Regeneration Hub společnosti Reju ve Francii. Toto rozhodnutí podtrhuje atraktivitu našeho průmyslového regionu a dokládá roli naší skupiny veřejného zájmu jako katalyzátoru této atraktivity. V souladu s naší průmyslovou strategií představuje toto rozhodnutí nový krok v rozvoji nízkouhlíkové cirkulární ekonomiky. Společnost CHEMPARC se zavazuje, že bude i nadále pečlivě a energicky podporovat úspěch tohoto průmyslového projektu v oblasti Lacq," uvedla Audrey Le-Barsová, generální ředitelka společnosti Chemparc.

Společnost Reju, vlastněná skupinou Technip Energies, využívá patentovanou technologii vyvinutou ve spolupráci s IBM Research k využití, regeneraci a opětovné cirkulaci textilního odpadu, počínaje polyesterem. Reju se aktivně podílí na práci několika subjektů a organizací, jako jsou ReHubs, Petcore a Evolen. Díky tomu vznikne cirkulární ekosystém, který ve Francii rozvine odvětví regenerace textilu v souladu s evropskými požadavky a postavené na sledovatelnosti.

O společnosti Reju

Reju je společnost zaměřená na regeneraci materiálů, která vyvíjí inovativní řešení pro recyklaci polyesterových textilií a PET odpadu. Společnost Reju, která je vlastněna společností Technip Energies a využívá technologii vyvinutou výzkumným týmem IBM, se řídí vizí odhalovat nekonečné možnosti v rámci omezených zdrojů a usiluje o vybudování globálního oběhového systému recyklace textilu, jehož cílem je regenerovat a znovu uvádět do oběhu polyesterové textilie. Více informací najdete na stránkách https://www.reju.com/

O společnosti Technip Energies

Společnost Technip Energies je globální technologická a inženýrská společnost. Díky vedoucímu postavení v oblasti LNG, vodíku, etylenu, udržitelné chemie a řízení CO2 přispíváme k rozvoji kritických trhů, jako je energetika, energetické deriváty, dekarbonizace a cirkulární ekonomika. Naše doplňkové obchodní segmenty, technologie, produkty a služby (TPS) a dodávky projektů, mění inovace do škálovatelných a průmyslově využitelných řešení. Prostřednictvím spolupráce a dokonalého provedení je našich více než 18.000 zaměstnanců ve 35 zemích plně odhodláno propojit prosperitu s udržitelností pro svět, který má v budoucnosti obstát. Společnost Technip Energies dosáhla v roce 2024 tržeb ve výši 6,9 miliardy eur a je kótována na burze Euronext Paris. Společnost má také americké depozitní poukázky obchodované mimo burzu.

Více informací naleznete na stránkách www.ten.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2901649/Reju_France_image.jpg 

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2666366/Reju_Logo.jpg

Kontakty pro média: Mgr: Tali Serantes, tali.serantes@reju.com | Chris Goddard, chris@cgprpublicrelations.com

