Reju rozšiřuje průmyslovou síť díky spolupráci se šesti textilními továrnami

Společnost Reju, zabývající se regenerací textilií z použitých textilií, dnes oznámila, že spolupracuje se šesti textilními továrnami na vývoji tkanin s cílem urychlit integraci recyklovaného polyesteru do globálního textilního dodavatelského řetězce. Na tomto projektu spolupracuje se společnostmi A. Sampaio, RDD Textiles, Tintex Textiles, FOV Fabrics a Utenos v Evropě a se společností Swisstex Direct ve Spojených státech, čímž rozšiřuje síť pro výrobu prémiových pletenin, bezešvých tkanin, technických tkanin a pokročilých technologií barvení a úprav. Cílem probíhající spolupráce je posunout recyklovaný polyester společnosti Reju dále v dodavatelském řetězci, od surové produkce v jejích budoucích regeneračních centrech až po hotové tkaniny.
Těchto šest továren dohromady přináší doplňující se specializace napříč textilním hodnotovým řetězcem:
- A. Sampaio, portugalský vedoucí podnik v oblasti kruhových pletenin s více než 79letou tradicí
- RDD Textiles, portugalský výrobce bezešvých a kruhových pletenin s certifikacemi pro sledovatelnost recyklovaného obsahu
- Swisstex Direct, udržitelný poskytovatel pletení, barvení a úprav se sídlem v Los Angeles v Kalifornii a v Salvadoru
- Tintex Textiles, certifikovaná společnost typu B Corp (splňující přísné standardy sociálního a environmentálního dopadu) specializující se na inteligentní žerzejové tkaniny s pokročilými technologiemi barvení a konečné úpravy s nižším dopadem na životní prostředí
- FOV Fabrics, švédský výrobce funkčních tkanin pro náročné technické a funkční aplikace
- Utenos Trikotazas, vertikálně integrovaný výrobce kruhových pletenin a oděvů v pobaltských státech, kombinující více než 50 let textilních zkušeností s evropskou výrobní dokonalostí
Díky tomu má společnost Reju přístup k textilním závodům zabývajícím se návrhem kruhových úpletů, recyklací s ověřeným sledovatelným řetězcem, velkoobjemovou výrobou žerzejů a barvením a konečnou úpravou s certifikací udržitelnosti – tedy k výrobním kapacitám potřebným k tomu, aby se recyklovaný polyester ve velkém měřítku proměnil ze suroviny na hotovou látku připravenou k uvedení na trh.
„Každý vybraný závod, se kterým spolupracujeme, přispívá k našemu cirkulárnímu textilnímu systému," uvedl Patrik Frisk, generální ředitel společnosti Reju. „S rozšiřováním plánů na budoucí síť regeneračních center společnosti Reju poroste i naše schopnost dodávat konzistentní, vysoce kvalitní recyklovaný polyester, na kterém mohou výrobci a značky dále stavět."
Každá probíhající pracovní linie je propojena s konkrétními vývojovými projekty realizovanými v rámci výrobní sítě společnosti Reju. Tato práce odráží skutečnou poptávku na trhu, kterou společnost sleduje prostřednictvím rostoucího seznamu značek, s nimiž uzavřela dohody o vývoji.
Oznámení o nových závodech navazují na rok silného rozmachu společnosti Reju, jehož součástí bylo mimo jiné: získání 135 milionů eur od NIKI, fondu nizozemské vlády na podporu tohoto zařízení; výběr města Rochester ve státě New York jako prvního severoamerického regeneračního centra a výběr dalšího místa pro budoucí regenerační centrum ve francouzském Lacq.
„Zapojením takovýchto závodů do našeho ekosystému můžeme z recyklovaného materiálu vytvořit skutečný produkt," dodal Frisk. „Takto uzavíráme cyklus, a to nejen teoreticky, ale také od textilního odpadu až po hotovou tkaninu."
Díky přístupu k rozšířené výrobní síti se společnost Reju připravuje na dodávky recyklovaného polyesteru v kvalitě a v měřítku potřebném pro jeho široké přijetí, čímž posouvá odvětví blíže ke skutečnému cirkulárnímu systému typu „textil k textilu".
O společnosti Reju
Reju je společnost zabývající se regenerací materiálů, která se zaměřuje na vytváření inovativních řešení pro regeneraci polyesterových textilií z PET odpadu po spotřebě. Společnost Reju, která je ve vlastnictví Technip Energies a využívá technologii vyvinutou v IBM Research, je poháněna svým posláním odhalovat nekonečné možnosti v rámci omezených zdrojů. Cílem společnosti je zavést globální cirkulární systém recyklace textilií za účelem regenerace a opětovného uvedení polyesterových textilií do oběhu. Více informací najdete na https://www.reju.com/.
O společnosti A. Sampaio
S více než 75 lety zkušeností jsme vedoucím podnikem na trhu ve vývoji a výrobě cirkulárních pletenin.
Naše rozhodnutí jsme vždy zakládali na hodnotách, které si ceníme nejvíce. Oddanost práci, důvěra, transparentnost a společenská odpovědnost v kombinaci s naším zaměřením na technologii, inovace, know-how, flexibilitu a udržitelnost. Právě spojení všech těchto faktorů výrazně charakterizuje podstatu našeho obchodního modelu a cestu společnosti A. Sampaio v národním i mezinárodním textilním průmyslu.
Umíme předvídat potřeby zákazníků a nabídnout správné řešení, od základních tkanin až po vývoj stále inovativnějších a složitějších struktur a surovin, které překračují všechny tvůrčí hranice.
Ve společnosti A. Sampaio jsme hrdí na budování vztahů založených na důvěře a transparentnosti. Tyto vztahy jsou základem úspěchu naší společnosti i všech našich partnerů v ekonomice, která se stále více snaží být cirkulární. Vytváříme hodnotu a zároveň respektujeme ekosystém i budoucnost nás všech.
O společnosti FOV
Společnost FOV Fabrics, která se úspěšně pohybuje na špici textilního odvětví, spojuje pokročilou funkčnost textilií s cirkulární udržitelností. Pyšníme se plně vertikálním procesem, který zahrnuje kreativní design, špičkový výzkum a vývoj i nejnovější výrobní technologie, a věříme, že je možné dosáhnout čehokoli.
O společnosti Swisstex Direct
Swisstex Direct je dodavatel cirkulárních pletenin se sídly v Los Angeles a Salvadoru, který pro oděvní značky nabízí pletení, barvení, konečnou úpravu a společný vývoj produktů. Díky více než 20 letům zkušeností nabízí společnost širokou škálu pletených tkanin, přírodních i syntetických vláken, recyklovaných materiálů a funkčních úprav. Jako partner systému Bluesign® kombinuje Swisstex Direct technické inovace se závazkem k odpovědné textilní výrobě, kvalitě a vstřícnému zákaznickému servisu. Více informací najdete na swisstexdirect.com.
O společnosti Tintex Textiles
Společnost TINTEX se specializuje na výrobu kruhově pletených tkanin a vývoj udržitelných strategií v rámci celého dodavatelského řetězce.
Společnost se sídlem ve Vila Nova de Cerveira v Portugalsku čerpá z více než 25 let zkušeností v textilním odvětví a vytváří nadčasové i moderní, ekologicky šetrné a inovativní tkaniny pro segmenty módy, sportovního oblečení, domácího oblečení a spodního prádla.
O společnosti Utenos
Utenos Trikotazas je vertikálně integrovaný výrobce kruhově pletených tkanin a oděvů v pobaltských státech, který kombinuje více než 50 let textilních zkušeností s evropskou výrobní dokonalostí a certifikacemi, včetně OEKO-TEX STANDARD 100, GOTS, RWS, GRS, WOOLMARK, SMETA, ISO 9001 a ISO 14001.
O společnosti RDD Textiles
RDD je portugalská textilní společnost zabývající se vývojem inovativních textilií, od vláken až po hotové tkaniny. S využitím nových technologií a novátorských surovin vytváří RDD udržitelné tkaniny prostřednictvím výrobního procesu šetrnějšího k životnímu prostředí. Zaměřuje se na materiály na biologické bázi, regenerativní a recyklované materiály, spolu s průkopnickými technologiemi barvení, které snižují dopad na životní prostředí a podporují odpovědnější výrobu a spotřebu. Spojením vědy, designu a technologie RDD přináší nový pohled na to, jak jsou materiály koncipovány, vyráběny a oceňovány.
Zdroj: Reju
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59907.