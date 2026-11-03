Reju rozšiřuje průmyslovou síť díky spolupráci se šesti textilními továrnami

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  13:31
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Paříž 3. listopadu 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Reju spolupracuje s firmami A. Sampaio, RDD Textiles, Swisstex Direct, Tintex Textiles, FOV Fabrics a Utenos s cílem posílit svou cestu k regeneraci textilií z odpadu v průmyslovém měřítku metodou „textil z textilu".

Společnost Reju, zabývající se regenerací textilií z použitých textilií, dnes oznámila, že spolupracuje se šesti textilními továrnami na vývoji tkanin s cílem urychlit integraci recyklovaného polyesteru do globálního textilního dodavatelského řetězce. Na tomto projektu spolupracuje se společnostmi A. Sampaio, RDD Textiles, Tintex Textiles, FOV Fabrics a Utenos v Evropě a se společností Swisstex Direct ve Spojených státech, čímž rozšiřuje síť pro výrobu prémiových pletenin, bezešvých tkanin, technických tkanin a pokročilých technologií barvení a úprav. Cílem probíhající spolupráce je posunout recyklovaný polyester společnosti Reju dále v dodavatelském řetězci, od surové produkce v jejích budoucích regeneračních centrech až po hotové tkaniny.

Těchto šest továren dohromady přináší doplňující se specializace napříč textilním hodnotovým řetězcem:

  • A. Sampaio, portugalský vedoucí podnik v oblasti kruhových pletenin s více než 79letou tradicí
  • RDD Textiles, portugalský výrobce bezešvých a kruhových pletenin s certifikacemi pro sledovatelnost recyklovaného obsahu
  • Swisstex Direct, udržitelný poskytovatel pletení, barvení a úprav se sídlem v Los Angeles v Kalifornii a v Salvadoru
  • Tintex Textiles, certifikovaná společnost typu B Corp (splňující přísné standardy sociálního a environmentálního dopadu) specializující se na inteligentní žerzejové tkaniny s pokročilými technologiemi barvení a konečné úpravy s nižším dopadem na životní prostředí
  • FOV Fabrics, švédský výrobce funkčních tkanin pro náročné technické a funkční aplikace
  • Utenos Trikotazas, vertikálně integrovaný výrobce kruhových pletenin a oděvů v pobaltských státech, kombinující více než 50 let textilních zkušeností s evropskou výrobní dokonalostí

Díky tomu má společnost Reju přístup k textilním závodům zabývajícím se návrhem kruhových úpletů, recyklací s ověřeným sledovatelným řetězcem, velkoobjemovou výrobou žerzejů a barvením a konečnou úpravou s certifikací udržitelnosti – tedy k výrobním kapacitám potřebným k tomu, aby se recyklovaný polyester ve velkém měřítku proměnil ze suroviny na hotovou látku připravenou k uvedení na trh.

„Každý vybraný závod, se kterým spolupracujeme, přispívá k našemu cirkulárnímu textilnímu systému," uvedl Patrik Frisk, generální ředitel společnosti Reju. „S rozšiřováním plánů na budoucí síť regeneračních center společnosti Reju poroste i naše schopnost dodávat konzistentní, vysoce kvalitní recyklovaný polyester, na kterém mohou výrobci a značky dále stavět."

Každá probíhající pracovní linie je propojena s konkrétními vývojovými projekty realizovanými v rámci výrobní sítě společnosti Reju. Tato práce odráží skutečnou poptávku na trhu, kterou společnost sleduje prostřednictvím rostoucího seznamu značek, s nimiž uzavřela dohody o vývoji.

Oznámení o nových závodech navazují na rok silného rozmachu společnosti Reju, jehož součástí bylo mimo jiné: získání 135 milionů eur od NIKI, fondu nizozemské vlády na podporu tohoto zařízení; výběr města Rochester ve státě New York jako prvního severoamerického regeneračního centra a výběr dalšího místa pro budoucí regenerační centrum ve francouzském Lacq.

„Zapojením takovýchto závodů do našeho ekosystému můžeme z recyklovaného materiálu vytvořit skutečný produkt," dodal Frisk. „Takto uzavíráme cyklus, a to nejen teoreticky, ale také od textilního odpadu až po hotovou tkaninu."

Díky přístupu k rozšířené výrobní síti se společnost Reju připravuje na dodávky recyklovaného polyesteru v kvalitě a v měřítku potřebném pro jeho široké přijetí, čímž posouvá odvětví blíže ke skutečnému cirkulárnímu systému typu „textil k textilu".

O společnosti Reju

Reju je společnost zabývající se regenerací materiálů, která se zaměřuje na vytváření inovativních řešení pro regeneraci polyesterových textilií z PET odpadu po spotřebě. Společnost Reju, která je ve vlastnictví Technip Energies a využívá technologii vyvinutou v IBM Research, je poháněna svým posláním odhalovat nekonečné možnosti v rámci omezených zdrojů. Cílem společnosti je zavést globální cirkulární systém recyklace textilií za účelem regenerace a opětovného uvedení polyesterových textilií do oběhu. Více informací najdete na https://www.reju.com/.

O společnosti A. Sampaio

S více než 75 lety zkušeností jsme vedoucím podnikem na trhu ve vývoji a výrobě cirkulárních pletenin.

Naše rozhodnutí jsme vždy zakládali na hodnotách, které si ceníme nejvíce. Oddanost práci, důvěra, transparentnost a společenská odpovědnost v kombinaci s naším zaměřením na technologii, inovace, know-how, flexibilitu a udržitelnost. Právě spojení všech těchto faktorů výrazně charakterizuje podstatu našeho obchodního modelu a cestu společnosti A. Sampaio v národním i mezinárodním textilním průmyslu.

Umíme předvídat potřeby zákazníků a nabídnout správné řešení, od základních tkanin až po vývoj stále inovativnějších a složitějších struktur a surovin, které překračují všechny tvůrčí hranice.

Ve společnosti A. Sampaio jsme hrdí na budování vztahů založených na důvěře a transparentnosti. Tyto vztahy jsou základem úspěchu naší společnosti i všech našich partnerů v ekonomice, která se stále více snaží být cirkulární. Vytváříme hodnotu a zároveň respektujeme ekosystém i budoucnost nás všech.

O společnosti FOV

Společnost FOV Fabrics, která se úspěšně pohybuje na špici textilního odvětví, spojuje pokročilou funkčnost textilií s cirkulární udržitelností. Pyšníme se plně vertikálním procesem, který zahrnuje kreativní design, špičkový výzkum a vývoj i nejnovější výrobní technologie, a věříme, že je možné dosáhnout čehokoli.

O společnosti Swisstex Direct

Swisstex Direct je dodavatel cirkulárních pletenin se sídly v Los Angeles a Salvadoru, který pro oděvní značky nabízí pletení, barvení, konečnou úpravu a společný vývoj produktů. Díky více než 20 letům zkušeností nabízí společnost širokou škálu pletených tkanin, přírodních i syntetických vláken, recyklovaných materiálů a funkčních úprav. Jako partner systému Bluesign® kombinuje Swisstex Direct technické inovace se závazkem k odpovědné textilní výrobě, kvalitě a vstřícnému zákaznickému servisu. Více informací najdete na swisstexdirect.com.

O společnosti Tintex Textiles

Společnost TINTEX se specializuje na výrobu kruhově pletených tkanin a vývoj udržitelných strategií v rámci celého dodavatelského řetězce.

Společnost se sídlem ve Vila Nova de Cerveira v Portugalsku čerpá z více než 25 let zkušeností v textilním odvětví a vytváří nadčasové i moderní, ekologicky šetrné a inovativní tkaniny pro segmenty módy, sportovního oblečení, domácího oblečení a spodního prádla.

O společnosti Utenos

Utenos Trikotazas je vertikálně integrovaný výrobce kruhově pletených tkanin a oděvů v pobaltských státech, který kombinuje více než 50 let textilních zkušeností s evropskou výrobní dokonalostí a certifikacemi, včetně OEKO-TEX STANDARD 100, GOTS, RWS, GRS, WOOLMARK, SMETA, ISO 9001 a ISO 14001.

O společnosti RDD Textiles

RDD je portugalská textilní společnost zabývající se vývojem inovativních textilií, od vláken až po hotové tkaniny. S využitím nových technologií a novátorských surovin vytváří RDD udržitelné tkaniny prostřednictvím výrobního procesu šetrnějšího k životnímu prostředí. Zaměřuje se na materiály na biologické bázi, regenerativní a recyklované materiály, spolu s průkopnickými technologiemi barvení, které snižují dopad na životní prostředí a podporují odpovědnější výrobu a spotřebu. Spojením vědy, designu a technologie RDD přináší nový pohled na to, jak jsou materiály koncipovány, vyráběny a oceňovány.

Zdroj: Reju

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59907.

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