Reju získala v rámci programu NIKI 135 milionů eur na vybudování centra pro recyklaci textilií v průmyslovém měřítku v Nizozemsku

Paříž 2. dubna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Reju™, progresivní firma zabývající se recyklací textilií, získala financování ve výši 135 milionů eur v rámci nizozemského programu Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie (NIKI). Finanční prostředky podpoří plánované Centrum recyklace společnosti Reju v průmyslovém parku Chemelot v Sittard-Geleenu, a to jak ve fázi investic, tak i v rámci běžného provozu, a představují tak zásadní milník na cestě k finálnímu investičnímu rozhodnutí.

Jsme vděční nizozemské vládě a ministerstvu hospodářství a klimatu za podporu rozšiřování komerčních technologií, které mohou přinést měřitelné snížení emisí a urychlit přechod ke skutečně cirkulárnímu textilnímu průmyslu," uvedl Patrik Frisk, generální ředitel společnosti Reju. „Toto ocenění je silným projevem důvěry v naši technologii a náš tým. V Chemelotu budeme dodávat cirkulární suroviny ve velkém měřítku, snižovat emise v celém textilním hodnotovém řetězci a vytvoříme replikovatelný model pro cirkulární textilie v Evropě."

NIKI je vlajkový program nizozemské vlády zaměřený na urychlení rozsáhlé dekarbonizace průmyslu a zavádění cirkulární ekonomiky, který podporuje cíle v oblasti cirkulární ekonomiky jak na národní úrovni, tak na úrovni Evropské unie. Projekt od Reju je s těmito cíli úzce provázán a rozšiřuje proces „textil na textil", který přeměňuje obtížně recyklovatelné textilie obsahující polyester na vysoce kvalitní meziprodukty pro cirkulární ekonomiku určené k výrobě nového polyesteru. Odkloněním zbytkových textilních frakcí od skládek a spaloven si společnost Reju klade za cíl podstatně snížit dopad textilního odpadu na životní prostředí.

Budoucí Centrum recyklace bude zpracovávat textilie po spotřebě, které by jinak skončily v odpadovém toku. Tento recyklovaný výstup bude přeměněn na Reju Polyester, který bude mít přibližně o 50 % nižší emise uhlíku ve srovnání s původním polyesterem. Materiál bude poté znovu zaveden do navazujících dodavatelských řetězců, kde bude přeměněn na příze a tkaniny připravené pro konečné spotřebitelské aplikace.

Očekává se, že projekt bude klást důraz na průmyslovou integraci, energetickou a zdrojovou účinnost a plně sledovatelné cirkulární dodavatelské řetězce, čímž maximalizuje nahrazení nových vstupů na bázi fosilních paliv.

Průmyslový park Chemelot byl vybrán pro svůj zavedený průmyslový ekosystém, sdílené inženýrské sítě a logistickou infrastrukturu a blízkost inovačních a výzkumných kapacit. Očekává se, že tyto atributy podpoří efektivní rozjezd, provozní spolehlivost a replikaci modelu v dalších budoucích lokalitách.

O společnosti Reju

Reju je společnost zabývající se recyklací materiálů, která se zaměřuje na vytváření inovativních řešení pro recyklaci polyesterových textilií a PET odpadu z domácností. Společnost Reju, která je ve vlastnictví Technip Energies a využívá technologii vyvinutou v IBM Research, je vedena svým posláním odhalovat nekonečné možnosti v rámci omezených zdrojů. Cílem společnosti je zavést cirkulární systém pro textilní průmysl, který umožní recyklaci a opětovné využití polyesterových textilií. Více informací najdete na www.reju.com.

O společnosti Technip Energies

Technip Energies je globální technologická a inženýrská společnost. Díky vedoucímu postavení v oblastech LNG, vodíku, ethylenu, udržitelné chemie a nakládání s CO2 přispíváme k rozvoji klíčových trhů, jako jsou energetika, energetické deriváty, dekarbonizace a cirkulární ekonomika. Naše doplňkové obchodní segmenty –Technologie, produkty a služby (TPS) a Realizace projektů – proměňují inovace v přizpůsobitelnou průmyslovou realitu.

Díky spolupráci a špičkové kvalitě provedení se našich více než 18.000 zaměstnanců ve 35 zemích plně věnuje propojování prosperity s udržitelností pro svět, který je navržen tak, aby vydržel.

Společnost Technip Energies dosáhla v roce 2025 tržeb ve výši 7,2 miliardy eur a je kótována na burze Euronext Paris. Společnost má také americké depozitní certifikáty obchodované na mimoburzovním trhu. Další informace: www.ten.com

 

Kontakt pro média

Chris Goddard, CGPR, chris@cgprpublicrelations.com Tali Serantes-James, Reju, tali.serantes@reju.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945832/Example_rendering_of_a_Reju_Regeneration_Hub.jpg 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2666366/Reju_Logo.jpg

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Hrádek nad Nisou chce do května dokončit cyklostezku do areálu Kristýna

ilustrační snímek

Hrádek nad Nisou na Liberecku chce do května dokončit další část cyklostezky do oblíbeného rekreačního areálu Kristýna. Nový úsek dlouhý necelých 360 metrů a...

14. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  7:08

Policie vyšetřuje pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici

Věznice v Plzni na Borech. (11. ledna 2017)

Policisté vyšetřují od pondělního večera pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici. „Dnes budou ve věci probíhat mimo jiné procesní úkony se zainteresovanými osobami,“ napsali policisté v...

14. dubna 2026  8:32,  aktualizováno  8:36

MOWI Czechia a Zdeněk Křížek spojují síly: Partnerství, které inspiruje gastronomii

14. dubna 2026  8:34

Svěží jarní vzduch pro zlepšení nálady i provonění právě vypraného prádla

14. dubna 2026  8:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

OBRAZEM: Dvorecký most, jak jste ho ještě neviděli. Takto vypadá z hladiny Vltavy

Dvorecký most se otevře 17. dubna. Jeho dopravní provoz se obejde bez...

Už víte, jak vypadá z podolské strany, viděli jste ho z té zlíchovské. Viděli jste ho i z ptačí perspektivy. Už tento pátek se po novém Dvoreckém mostě budete moci projít a o den později projet...

14. dubna 2026  7:02

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

V Mikroregionu Kahan na Brněnsku jsou od června 2025 nově k dispozici sdílená...

Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání....

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Mizející druhy dostaly šanci. U Dářka končí obnova rašelinišť za miliony korun

Evropsky významnou lokalitou Dářská rašeliniště vede i naučná stezka s...

Pokles hladiny spodní vody a zarůstání. Tyto negativní změny pozorovali ochranáři v posledních letech na cenných Dářských rašeliništích u rybníka Velké Dářko na Žďársku. Loni se tam proto pustili do...

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Lidé v kraji patří k největším zastáncům NATO a výdajů na obranu, volí ale jinak

Armáda České republiky spustila v roce 2023 na Libavé nový projekt zaměřený na...

Často volí spíš strany, které zrovna nefandí navyšování rozpočtu na obranu. Přesto obyvatelé Olomouckého kraje podporují Severoatlantickou alianci a podle nového průzkumu agentury STEM/MARK patří k...

14. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

14. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Neberte nám je! Odstraňte je! Výdejní boxy rozdělují obyvatele. Města hledají pravidla

Výdejní boxy v Liberci

Výdejní boxy se staly páteří českého internetového obchodování. Lidé se nemusejí plahočit do kamenné výdejny nebo čekat na doručení v daný čas. Jenže živelnost, s jakou tato místa rostou, už leckomu...

14. dubna 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Soud v Pardubicích rozhodne spor o změnu územního plánu Rybitví kvůli spalovně

ilustrační snímek

Krajský soud v Pardubicích by měl dnes rozhodnout ve sporu o plánovanou modernizaci spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Firma AVE CZ soudní cestou...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

ÚS rozhodne o stížnosti Knížáka, usiluje o rehabilitaci kvůli nezákonné vazbě

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti výtvarníka Milana Knížáka. Domáhá se soudní rehabilitace v souvislosti s vazbou kvůli údajnému pokusu o...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

