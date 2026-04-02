Reju získala v rámci programu NIKI 135 milionů eur na vybudování centra pro recyklaci textilií v průmyslovém měřítku v Nizozemsku

„Jsme vděční nizozemské vládě a ministerstvu hospodářství a klimatu za podporu rozšiřování komerčních technologií, které mohou přinést měřitelné snížení emisí a urychlit přechod ke skutečně cirkulárnímu textilnímu průmyslu," uvedl Patrik Frisk, generální ředitel společnosti Reju. „Toto ocenění je silným projevem důvěry v naši technologii a náš tým. V Chemelotu budeme dodávat cirkulární suroviny ve velkém měřítku, snižovat emise v celém textilním hodnotovém řetězci a vytvoříme replikovatelný model pro cirkulární textilie v Evropě."
NIKI je vlajkový program nizozemské vlády zaměřený na urychlení rozsáhlé dekarbonizace průmyslu a zavádění cirkulární ekonomiky, který podporuje cíle v oblasti cirkulární ekonomiky jak na národní úrovni, tak na úrovni Evropské unie. Projekt od Reju je s těmito cíli úzce provázán a rozšiřuje proces „textil na textil", který přeměňuje obtížně recyklovatelné textilie obsahující polyester na vysoce kvalitní meziprodukty pro cirkulární ekonomiku určené k výrobě nového polyesteru. Odkloněním zbytkových textilních frakcí od skládek a spaloven si společnost Reju klade za cíl podstatně snížit dopad textilního odpadu na životní prostředí.
Budoucí Centrum recyklace bude zpracovávat textilie po spotřebě, které by jinak skončily v odpadovém toku. Tento recyklovaný výstup bude přeměněn na Reju Polyester, který bude mít přibližně o 50 % nižší emise uhlíku ve srovnání s původním polyesterem. Materiál bude poté znovu zaveden do navazujících dodavatelských řetězců, kde bude přeměněn na příze a tkaniny připravené pro konečné spotřebitelské aplikace.
Očekává se, že projekt bude klást důraz na průmyslovou integraci, energetickou a zdrojovou účinnost a plně sledovatelné cirkulární dodavatelské řetězce, čímž maximalizuje nahrazení nových vstupů na bázi fosilních paliv.
Průmyslový park Chemelot byl vybrán pro svůj zavedený průmyslový ekosystém, sdílené inženýrské sítě a logistickou infrastrukturu a blízkost inovačních a výzkumných kapacit. Očekává se, že tyto atributy podpoří efektivní rozjezd, provozní spolehlivost a replikaci modelu v dalších budoucích lokalitách.
O společnosti Reju
Reju je společnost zabývající se recyklací materiálů, která se zaměřuje na vytváření inovativních řešení pro recyklaci polyesterových textilií a PET odpadu z domácností. Společnost Reju, která je ve vlastnictví Technip Energies a využívá technologii vyvinutou v IBM Research, je vedena svým posláním odhalovat nekonečné možnosti v rámci omezených zdrojů. Cílem společnosti je zavést cirkulární systém pro textilní průmysl, který umožní recyklaci a opětovné využití polyesterových textilií. Více informací najdete na www.reju.com.
O společnosti Technip Energies
Technip Energies je globální technologická a inženýrská společnost. Díky vedoucímu postavení v oblastech LNG, vodíku, ethylenu, udržitelné chemie a nakládání s CO2 přispíváme k rozvoji klíčových trhů, jako jsou energetika, energetické deriváty, dekarbonizace a cirkulární ekonomika. Naše doplňkové obchodní segmenty –Technologie, produkty a služby (TPS) a Realizace projektů – proměňují inovace v přizpůsobitelnou průmyslovou realitu.
Díky spolupráci a špičkové kvalitě provedení se našich více než 18.000 zaměstnanců ve 35 zemích plně věnuje propojování prosperity s udržitelností pro svět, který je navržen tak, aby vydržel.
Společnost Technip Energies dosáhla v roce 2025 tržeb ve výši 7,2 miliardy eur a je kótována na burze Euronext Paris. Společnost má také americké depozitní certifikáty obchodované na mimoburzovním trhu. Další informace: www.ten.com
