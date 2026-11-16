Reklamy ChatGPT Ads společnosti OpenAI se díky exkluzivnímu partnerství s distributorem Aleph nově objevují ve 44 zemích

Autor:
  11:44
Sledovat Metro na Googlu

Madrid 16. listopadu 2026 (PROTEXT/GLOBE NEWSWIRE) - Dohoda se společností OpenAI posiluje portfolio společnosti Aleph v oblasti reklamy využívající umělou inteligenci a přináší lokální podporu pro značky a agentury v Latinské Americe, Evropě, Střední Asii, na Blízkém východě, v Africe a v asijsko-pacifickém regionu.

Společnost OpenAI rozšiřuje díky exkluzivnímu partnerství s distributorem Aleph působnost reklamních služeb ChatGPT Ads do 44 zemí. Od dnešního dne mohou značky a agentury na 14 trzích v Latinské Americe, 16 trzích v Evropě a Střední Asii, 10 trzích na Blízkém východě a v Africe a 4 trzích v Asii a Tichomoří uzavírat smlouvy, provádět platby a získávat podporu přímo na místě prostřednictvím společnosti Aleph, exkluzivního distributora OpenAI.

ChatGPT je nový typ reklamního prostředí, kam lidé přicházejí, aby se učili, objevovali nové věci a činili rozhodnutí. Společnost Aleph může díky partnerství s OpenAI propojit firmy na zmíněných trzích s ChatGPT, jedním z klíčových produktů éry umělé inteligence. Inzerenti zase mohou nakupovat reklamy v ChatGPT prostřednictvím partnera, který disponuje místními týmy a vlastní platební infrastrukturou.

Umělá inteligence nabízí firmám nový způsob, jak navázat kontakt s lidmi. Od dnešního dne mohou inzerenti na 44 trzích spolupracovat se společností OpenAI prostřednictvím místního týmu, který hovoří jejich jazykem, fakturuje v jejich měně a poskytuje úvěry. Aleph totiž dokáže excelentně proměnit globální technologie v místní růst.“ — Gastón Taratuta, zakladatel a generální ředitel společnosti Aleph

Značky a agentury, které spolupracují se společností Aleph, uzavírají smlouvy na místní úrovni, kde probíhá i fakturace. O zapracování a základní technickou podporu se starají týmy společnosti Aleph na jednotlivých trzích. Dohoda se vztahuje na 44 trhů:

Latinská Amerika (14 trhů): Argentina, Bolívie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Dominikánská republika, Ekvádor, Salvador, Guatemala, Panama, Paraguay, Peru, Portoriko a Uruguay 

Evropa a Střední Asie (16 trhů): Ázerbájdžán, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česko, Estonsko, Maďarsko, Kazachstán, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina a Uzbekistán 

Blízký východ a Afrika (10 trhů): Egypt, Keňa, Kuvajt, Maroko, Nigérie, Katar, Saúdská Arábie, Jihoafrická republika, Turecko a Spojené arabské emiráty

Asie a Tichomoří (4 trhy): Bangladéš, Kambodža, Hongkong (reklama cílená do zahraničí) a Srí Lanka

Inzerenti a agentury na těchto trzích se mohou dozvědět více a spojit se s místními týmy společnosti Aleph na adrese: https://alephdigital.com/OpenAiutm_source=pr&utm_id=openai&utm_content=europe .

O společnosti Aleph

Společnost Aleph provozuje největší globální infrastrukturu, která urychluje řešení v oblasti médií a plateb na více než 130 rychle rostoucích trzích. Díky 20 letům zkušeností a partnerství s více než 50 předními světovými digitálními platformami propojuje Aleph média, platby a znalosti místních trhů, čímž platformám a firmám zprostředkovává růst a globální působnost, a to rychle a v souladu s předpisy. Se svými týmy na více než 90 pobočkách po celém světě kombinuje Aleph globální rozsah s důkladnou lokální realizací. Kromě dopadu na podnikání podporuje společnost Aleph digitální inkluzi prostřednictvím své vzdělávací iniciativy Odborník na digitální reklamu (Digital Ad Expert), která si vysloužila uznání Globální akademie dovedností organizace UNESCO.

Fotografie k této zprávě je k dispozici na adrese http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/daf44754-be73-46fb-af22-60a4b4c9af16. 

 

Kontakty pro média Aleph: press@alephdigital.com | fernanda@alephdigital.com

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60076.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...

Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.

Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) dokončily pravidelnou celoplošnou deratizaci, při které ošetřily 13,5 tisíce kanalizačních vstupů a...

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár udivených pohledů a kdekdo by si možná pomyslel, že se dotyčný zbláznil. Anebo že to po ránu přehnal s...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha má po 70 letech nový hřbitov. Lidem připomíná lodní okénka nebo jaderný reaktor

Nový hostivařský hřbitov

Kulaté otvory ve vysokých betonových zdech připomínají lodní kajuty, někomu možná i jaderný reaktor. Nový hřbitov v pražské Hostivaři je ale především promyšleným pietním místem, které chrání...

Konec chlouby za miliardy: Zamíří nejdražší lokomotivy Českých drah do šrotu?

Dvacet elektrických lokomotiv řady 380, známých také pod přezdívkou „Emil...

Měly představovat vrchol českého železničního strojírenství a stát se moderní oporou dálkové dopravy. Dvacet elektrických lokomotiv řady 380, známých také pod přezdívkou „Emil Zátopek“, čeká už za...

Vlaky na letiště v Mošnově na Novojičínsku kvůli vykolejenému vozu stále nejezdí

ilustrační snímek

Železniční provoz na letiště Leoše Janáčka v Mošnově na Novojičínsku zůstává i dnes dopoledne zastavený. Přestože se již podařilo vrátit na koleje vozy, které...

16. listopadu 2026  11:51,  aktualizováno  11:51

Úřady se nemusí znovu zabývat občanstvím Aehrenthala, NSS zamítl stížnost

ilustrační snímek

Úřady se nemusí znovu zabývat občanstvím Johanna Aehrenthala, posledního šlechtického majitele panství Hrubá Skála na Semilsku. Nejvyšší správní soud (NSS)...

16. listopadu 2026  11:45,  aktualizováno  11:45

Na konci listopadu dalších šest kilometrů. Jihočeská D3 se prodlouží

Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku otevřou už...

Polovina rozestavěného dvanáctikilometrového úseku dálnice D3 mezi Kaplicí a Nažidly na Českokrumlovsku se otevře 26. listopadu. K dokončení celé dálnice v Jihočeském kraji bude zbývat posledních...

16. listopadu 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

HEIST odstartoval: KB s Agraelem rozehrává soutěž o šest PlayStation 5 Pro

16. listopadu 2026  13:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vysoký podíl živočišných produktů v jídle zvyšoval odolnost lidí proti hladomoru

ilustrační snímek

Vysoký podíl živočišných produktů ve stravě zvyšoval šanci lidí ve středověké Kutné Hoře na přežití hladomoru. Spolu s dlouhodobým kojením zvyšoval i šanci...

16. listopadu 2026  11:44,  aktualizováno  11:44

V Olomouci letos kvůli suchu a vedrům uhynulo 140 stromů, město vysadí nové

ilustrační snímek

V Olomouci letos kvůli dlouhodobému suchu a extrémně vysokým letním teplotám odumřelo 140 stromů. Letní měsíce nepřežilo také sedm okrasných sakur v Zikově...

16. listopadu 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Mělník připomene 17. listopad výstavou i setkáním na náměstí Míru

ilustrační snímek

Mělník připomene 17. listopad výstavou věnovanou listopadovým událostem let 1939 a 1989 v Mělníku a úterním vzpomínkovým setkáním na náměstí Míru. Výstava je...

16. listopadu 2026  11:08,  aktualizováno  11:08

Sbírka Srdce dětem v Lidlu online – Miuška z Mostu

16. listopadu 2026  12:44

Nelegální parkování vyřešila radnice špalky. Auta tam ničemu nevadila, namítají lidé

Praha 3 vyřešila nelegální parkování v ulici Novovysočanská / Pod Krejcárkem...

Radnice Prahy 3 se rozhodla vyřešit nelegální parkování v ulici Novovysočanská / Pod Krejcárkem. Na okraj plochy, kde řidiči často odstavovali svá auta, navozila špalky, aby tak parkování zamezila....

16. listopadu 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Zájem o Českobudějovický advent roste, loni ho navštívilo 500.000 lidí

ilustrační snímek

Návštěvnost akce Českobudějovický advent, která nabízí kulturní program a vánoční trhy, v posledních letech stoupá. Zatímco před třemi roky na ni přišlo...

16. listopadu 2026  10:57,  aktualizováno  10:57

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

ČS, MONETA Bank a Partners Banka převzaly ocenění Visa za 3. kvartál 2026

16. listopadu 2026  12:25

Pardubice dokončují obnovu památkové Brány borců, hotová má být do Vánoc

ilustrační snímek

Rekonstrukce pardubické Brány borců se blíží ke konci, stavební firma chce památkově chráněný objekt dokončit do Vánoc. Práce skončí zhruba po roce. ČTK to...

16. listopadu 2026  10:38,  aktualizováno  10:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×