Reklamy ChatGPT Ads společnosti OpenAI se díky exkluzivnímu partnerství s distributorem Aleph nově objevují ve 44 zemích

Společnost OpenAI rozšiřuje díky exkluzivnímu partnerství s distributorem Aleph působnost reklamních služeb ChatGPT Ads do 44 zemí. Od dnešního dne mohou značky a agentury na 14 trzích v Latinské Americe, 16 trzích v Evropě a Střední Asii, 10 trzích na Blízkém východě a v Africe a 4 trzích v Asii a Tichomoří uzavírat smlouvy, provádět platby a získávat podporu přímo na místě prostřednictvím společnosti Aleph, exkluzivního distributora OpenAI.
ChatGPT je nový typ reklamního prostředí, kam lidé přicházejí, aby se učili, objevovali nové věci a činili rozhodnutí. Společnost Aleph může díky partnerství s OpenAI propojit firmy na zmíněných trzích s ChatGPT, jedním z klíčových produktů éry umělé inteligence. Inzerenti zase mohou nakupovat reklamy v ChatGPT prostřednictvím partnera, který disponuje místními týmy a vlastní platební infrastrukturou.
„Umělá inteligence nabízí firmám nový způsob, jak navázat kontakt s lidmi. Od dnešního dne mohou inzerenti na 44 trzích spolupracovat se společností OpenAI prostřednictvím místního týmu, který hovoří jejich jazykem, fakturuje v jejich měně a poskytuje úvěry. Aleph totiž dokáže excelentně proměnit globální technologie v místní růst.“ — Gastón Taratuta, zakladatel a generální ředitel společnosti Aleph
Značky a agentury, které spolupracují se společností Aleph, uzavírají smlouvy na místní úrovni, kde probíhá i fakturace. O zapracování a základní technickou podporu se starají týmy společnosti Aleph na jednotlivých trzích. Dohoda se vztahuje na 44 trhů:
Latinská Amerika (14 trhů): Argentina, Bolívie, Chile, Kolumbie, Kostarika, Dominikánská republika, Ekvádor, Salvador, Guatemala, Panama, Paraguay, Peru, Portoriko a Uruguay
Evropa a Střední Asie (16 trhů): Ázerbájdžán, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česko, Estonsko, Maďarsko, Kazachstán, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina a Uzbekistán
Blízký východ a Afrika (10 trhů): Egypt, Keňa, Kuvajt, Maroko, Nigérie, Katar, Saúdská Arábie, Jihoafrická republika, Turecko a Spojené arabské emiráty
Asie a Tichomoří (4 trhy): Bangladéš, Kambodža, Hongkong (reklama cílená do zahraničí) a Srí Lanka
Inzerenti a agentury na těchto trzích se mohou dozvědět více a spojit se s místními týmy společnosti Aleph na adrese: https://alephdigital.com/OpenAiutm_source=pr&utm_id=openai&utm_content=europe .
O společnosti Aleph
Společnost Aleph provozuje největší globální infrastrukturu, která urychluje řešení v oblasti médií a plateb na více než 130 rychle rostoucích trzích. Díky 20 letům zkušeností a partnerství s více než 50 předními světovými digitálními platformami propojuje Aleph média, platby a znalosti místních trhů, čímž platformám a firmám zprostředkovává růst a globální působnost, a to rychle a v souladu s předpisy. Se svými týmy na více než 90 pobočkách po celém světě kombinuje Aleph globální rozsah s důkladnou lokální realizací. Kromě dopadu na podnikání podporuje společnost Aleph digitální inkluzi prostřednictvím své vzdělávací iniciativy Odborník na digitální reklamu (Digital Ad Expert), která si vysloužila uznání Globální akademie dovedností organizace UNESCO.
Fotografie k této zprávě je k dispozici na adrese http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/daf44754-be73-46fb-af22-60a4b4c9af16.
Kontakty pro média Aleph: press@alephdigital.com | fernanda@alephdigital.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60076.