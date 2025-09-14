Rekonstrukce kruhového objezdu U Horníka v Orlové-Porubě komplikuje dopravu

Tomáš Danihlík, Správa silnic Moravskoslezského kraje: “Tato okružní křižovatka vlastně převádí silnice II. a III. tříd Moravskoslezského kraje. V rámci těchto okružní křižovatky dochází k souvislé opravě navazující komunikace II/470 v délce 487 metrů, která končí autobusovými zálivy a zastávkou u dolu Fučík 5, Orlová-Poruba.”
Co se týká technologie výstavby, dochází k obměně asfaltobetonového povrchu, který bude nahrazen novým cementobetonovým krytem. Ten bude odolnější a bude moci převést i těžkou nákladní dopravu.
Tomáš Danihlík, Správa silnic Moravskoslezského kraje: “Co se týká omezení dopravy, tak samozřejmě na tu technologii té výstavby, to znamená nový cementobetonový kryt, bylo přistoupeno po různých jednáních, i s Policií České republiky, i s městem, k dohodě, že musí dojít k úplné uzávěře pro osobní automobily. Tato úplná uzávěra se ale netýká autobusové dopravy a Integrovaného záchranného systému.”
Byl nastaven systém objízdných tras s koordinaci s již probíhající opravou ulice Zátiší, která je v gesci města Orlové.
Tomáš Danihlík, Správa silnic Moravskoslezského kraje: “To znamená došlo vlastně ve směru od Rychvaldu nebo ve směru na Rychvald ke zjednosměrnění dvou ulic, a to ulice V poli a Březová. Ve směru od Rychvaldu je objízdná trasa vedená zase po silnici ulice Petřvaldská, Ostravská, ulice Hraniční a ulice Petra Cingra. Ve směru od Karviné je objízdná trasa vedená po ulici Hraniční a Petra Congra. Co se týká křižovatky u kláštera, to je podstatná věc, tato funguje pouze pro vedení autobusové dopravy, a to ve směru Ostrava a Havířov. Důležitá informace na závěr pro řidiče je, že tyto nastavené objízdné trasy se v průběhu stavby nebudou měnit.”
Oprava začala 18. srpna a dokončena by měla být do 16. října tohoto roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava