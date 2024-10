Rekonstrukce mostu v České Lípě se blíží k závěru

Jan Sviták (SLK), statutární náměstek hejtman Libereckého kraje: „Je to akce, která v sobě zahrnuje rekonstrukci jednak silnice a jednak mostu. Došlo již k demolici původního mostu.“

Provoz v plné míře tak nebylo možné zachovat, už několik měsíců proto řidiči jezdí pouze v jednom směru.

Jan Sviták (SLK), statutární náměstek hejtman Libereckého kraje: „Na stávajícím mostním provizoriu vedou objízdné trasy a je tam ustanoven jednosměrný provoz.“

Ve směru od Děčína do centra města je doprava pro osobní auta a autobusy svedena na zmíněný provizorní most. V opačném směru je silnice v úseku od křižovatky se Sokolskou ulicí až ke kruhovému objezdu u českolipské ZUŠ uzavřena a řidiči musí využít objízdnou trasu. Ta vede silnicí I/9.

Jitka Volfová (ANO 2011), starostka České Lípy: „Měli jsme z toho strach, nejhustější doprava je tam pouze v exponované hodiny, ale nemáme signály, že by ta komplikace byla tak velká, že by to řidiči nezvládli.“

Komplikace během stavby nenastaly ani ze strany zhotovitele. Aktuálně se pracuje na poslední etapě. Hotovo by mělo být do několika týdnů.

Jan Sviták (SLK), statutární náměstek hejtman Libereckého kraje: „Celkové náklady na tuto stavbu je 43,7 milionu korun. Předpokládaný konec stavby by měl přijít na podzim.“

Zdroj: POLAR televize Ostrava