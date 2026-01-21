Rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem se protáhne

Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje: "Mostovka je v mnohem horším stavu, než k tomu napovídala projektová příprava, a bylo tedy potřeba přistoupit k její celkové dekonstrukci a výstavbě úplně nové mostovky. Z tohoto důvodu kraj rozložil tuto rekonstrukci do dvou etap."
Most zůstává i nadále uzavřený pro auta a veřejnou dopravu, pro pěší je most stále otevřený. Doporučujeme ovšem sledovat stránky města pro aktuální informace o přístupu, které mohou v rámci rekonstrukce měnit. Jako tomu bylo například 15. ledna.
Jan Vancl, mluvčí Roudnice nad Labem: "Koridor pro pěší na Špindlerově mostě v Roudnici nad Labem je v tuto chvíli průchozí, ale pouze pro skupinky pěších za doprovodu stavby. Dohlíží zde městská policie na provoz a otevřený bude pouze do dnešních 17:00. Pokud do pěti hodin nebude rozhodnuto o úplném otevření koridoru, bude poté uzavřen do odvolání."
Koridor se naštěstí podařilo ještě před 17 hodinou zpřístupnit. A co na dlouho trvající rekonstrukci říkají místní obyvatelé.
Anketa 1: "Pro mě jako takového, protože já bydlím tady na té straně a nemusím jezdit na druhou stranu, je to dobré. Co se ale týká lidí, tak ti samozřejmě musí objíždět a tady jsou lidi nervózní a parkování je špatné."
Anketa 2: "Říkám, že je to mrzuté a obtěžuje to všechny, ale nedá se nic dělat. Udělat se to musí."
Zdroj: POLAR televize Ostrava