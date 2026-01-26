Rekonstrukce mostu v Roudnici nad Labem se protáhne

Roudnice nad Labem 26. ledna 2026 (PROTEXT) - Je tomu už zhruba rok, co je most Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem uzavřený pro veškerou motorovou dopravu. Rekonstrukce, která měla původně skončit do konce loňského roku, se ale kvůli nečekaným technickým komplikacím protáhne. Jak už to u starších staveb bývá, během prací se objevily závažnější technické problémy, se kterými se v původním projektu nepočítalo. První etapa se tak protáhne a navazovat na ni bude ještě etapa druhá.

Magdalena Fraňková, mluvčí Ústeckého kraje: "Mostovka je v mnohem horším stavu, než k tomu napovídala projektová příprava, a bylo tedy potřeba přistoupit k její celkové dekonstrukci a výstavbě úplně nové mostovky. Z tohoto důvodu kraj rozložil tuto rekonstrukci do dvou etap."

   

Most zůstává i nadále uzavřený pro auta a veřejnou dopravu, pro pěší je most stále otevřený. Doporučujeme ovšem sledovat stránky města pro aktuální informace o přístupu, které mohou v rámci rekonstrukce měnit. Jako tomu bylo například 15. ledna.

Jan Vancl, mluvčí Roudnice nad Labem: "Koridor pro pěší na Špindlerově mostě v Roudnici nad Labem je v tuto chvíli průchozí, ale pouze pro skupinky pěších za doprovodu stavby. Dohlíží zde městská policie na provoz a otevřený bude pouze do dnešních 17:00. Pokud do pěti hodin nebude rozhodnuto o úplném otevření koridoru, bude poté uzavřen do odvolání."

Koridor se naštěstí podařilo ještě před 17 hodinou zpřístupnit. A co na dlouho trvající rekonstrukci říkají místní obyvatelé.

obyvatel: "Pro mě jako takového, protože já bydlím tady na té straně a nemusím jezdit na druhou stranu, je to dobré. Co se ale týká lidí, tak ti samozřejmě musí objíždět a tady jsou lidi nervózní a parkování je špatné."

obyvatel: "Říkám, že je to mrzuté a obtěžuje to všechny, ale nedá se nic dělat. Udělat se to musí."

Oprava části Galerie moderního umění v H.Králové se protáhne do léta

ilustrační snímek

Rekonstrukce menší části historické budovy krajské Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové za 33 milionů korun bez DPH se téměř o čtyři měsíce protáhne....

26. ledna 2026  15:53,  aktualizováno  15:53

