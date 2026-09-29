Rekonstrukce nemocnic za provozu: Delta Group nabízí know-how ze čtyř zemí

DELTA Group zdravotnické projekty projektuje, koordinuje a řídí – od prvotní architektonické studie a provozně-dispozičního řešení přes všechny stupně projektové dokumentace a projektové řízení až po technický dozor investora a uvedení budovy do provozu. Architektonickou část zajišťuje vlastní divize architektů ve skupině – Delta Pods Architects.
DELTA Rakousko: více než 25 let zkušeností s rekonstrukcemi nemocnic
Rakousko patří mezi evropské lídry v modernizaci zdravotnických zařízení a je pro DELTU domovským referenčním trhem. Skupina zde dlouhodobě řídí komplexní rekonstrukce a přestavby nemocnic, které pokračují ve své práci bez přerušení provozu. Mezi nejvýznamnější projekty v jejich portfoliu patří: Orthopädisches Spital Speising (Ortopedická nemocnice Speising) ve Vídni – projektové řízení komplexní rekonstrukce a dostavby areálu; spolupráce trvá 26 let. St. Josef Krankenhaus (Nemocnice sv. Josefa) ve Vídni – projektové řízení, zadávací a smluvní management při přestavbě za plného provozu. Elisabethinen Wien-Mitte (Nemocnice alžbětinek Vídeň-střed) – DELTA v roli architekta a generálního projektanta; součástí je obnova památkově chráněného kláštera a vybudování centra péče o seniory. Na rozvoji zdravotnicko-vzdělávacích kampusů se skupina podílí také v Ordensklinikum Linz (Řádová nemocnice Linec), v areálu Barmherzige Schwestern Ried a v Klinikum Wels-Grieskirchen.
Právě u rekonstrukcí za plného provozu se osvědčují metody spolupráce, které v Česku teprve zdomácňují: Early Contractor Involvement (ECI), Integrated Project Delivery (IPD/IPA) a Lean Construction. Společným jmenovatelem je včasné zapojení všech stran, díky kterému se kolize s provozem řeší už ve fázi projektové přípravy nad digitálním modelem stavby, ne až při realizaci.
„Rekonstrukce nemocnice za provozu je královská disciplína projektového managementu. Nemocnici nelze na dva roky vypnout – každý harmonogram se musí přizpůsobit tomu, že vedle stavby běží operační sály a leží pacienti," říká Evelyn Parnigoni, jednatelka DELTA Group a ředitelka divize projektového managementu. „Ve Speisingu pracujeme s klientem od roku 2006. Právě ta kontinuita je důvod, proč dokážeme plánovat v horizontu desetiletí, a nejen jedné etapy."
České a slovenské projekty potvrzují odbornost týmu
V České republice DELTA Group CZ zpracovala dokumentaci pro provádění stavby a zajistila autorský dozor při revitalizaci pavilonu U Nemocnice Třebíč, kde vzniklo 11 specializovaných ambulancí a nové zázemí pro pacienty i personál. Ve Fakultní nemocnici Brno se tým podílel na projekční přípravě náročné rekonstrukce ve 14. podlaží včetně 3D vizualizací, které pomohly sladit provozní požadavky zadavatele, a působil v roli autorského dozoru při realizaci.
Zkušenosti skupiny nekončí u velkých nemocnic. Architekti Delta Pods Architects navrhli koncepty přestaveb center pro odběr krevní plazmy BIO LIFE (dříve Sanaplasma), kde šlo o proměnu starších objektů na moderní zdravotnická pracoviště splňující přísné hygienické standardy. Na Slovensku vzniká pod vedením týmu DELTA moderní centrum ortopedicko-protetických pomůcek NEOPROT.
Ukrajina: rychlost, flexibilita a dřevostavby pro zdravotnictví
DELTA Group vede projektovou přípravu a koordinaci obnovy klíčové zdravotnické infrastruktury také na Ukrajině. U Národní specializované dětské nemocnice OKHMATDYT v Kyjevě šlo o obnovu oddělení a modernizaci infrastruktury v rozsahu přibližně 1000 m2 po raketovém zásahu budovy v červenci 2024. Ve Lvově DELTA působí jako generální projektant a koordinátor dětské nemocnice a výzkumného institutu Nadija a podílí se na centrech UNBROKEN – Mental Health Center a Centru protetiky a ortopedické techniky.
Volba dřevostavby u projektů UNBROKEN ukazuje, že plnohodnotné zdravotnické prostředí lze připravit i v mimořádně náročných podmínkách, s důrazem na rychlost, udržitelnost a dostupnost péče pro pacienty zasažené válkou.
Co to znamená pro české kraje a nemocnice
„Zadavatelé se nás nejčastěji ptají, v jaké fázi projektu nás mají oslovit. Odpověď je, že čím dříve, tím lépe – největší peníze se ušetří v přípravě, ne na stavbě," říká Erik Štefanovič, jednatel DELTA Group CZ. „Umíme převzít investiční záměr od nuly, ověřit jeho proveditelnost, navrhnout provozní řešení a rekonstrukci pak vést až do kolaudace. Stejně tak umíme převzít jen tu část, na kterou nemocnice sama nemá kapacitu. Nejnáročnější přitom bývá etapizace: každá změna zasahuje do provozu, technologií i bezpečnosti pacientů, takže se musí promyslet dřív, než se cokoli zahájí."
Pro české zadavatele to v praxi znamená projektovou přípravu od studie proveditelnosti a provozně-dispozičního řešení přes dokumentaci pro povolení stavby a dokumentaci pro provádění stavby až po autorský dozor a výkon generálního projektanta. Na projekty navazuje technický dozor investora, koordinace profesí a řízení etapizace při zachování plného provozu nemocnice. Projektová dokumentace vzniká podle potřeb zadavatele v BIM. Data sdílejí všichni účastníci projektu prostřednictvím CDE platformy pro správu a sdílení projektových dat. Portfolio DELTA sahá od nemocnic a poliklinik přes rehabilitační a vzdělávací zdravotnická zařízení až po specializovaná laboratorní a biotechnologická pracoviště.
Představení DELTA
GroupDELTA Group je mezinárodní skupina působící v České republice, Rakousku, na Slovensku a na Ukrajině. Specializuje se na architekturu, projektovou dokumentaci ve všech stupních, komplexní řízení stavebních projektů, konzultace a případně autorský či technický dozor investora. Ve zdravotnictví má za sebou desítky dokončených projektů – modernizace nemocnic, přípravu nových pavilonů, rekonstrukce starších objektů i specializovaná zdravotnická centra. Propojením architektury, řízení stavebních projektů a konzultačních služeb vytváří DELTA zdravotnickou infrastrukturu, která obstojí v nárocích dneška a zároveň odpovídá požadavkům budoucnosti. Přehled vybraných zdravotnických referencí v portfoliu DELTA Group .
Zdroj: DELTA Group CZ
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59359.