Rekonstrukce obchvatu v Čebíně se protáhla, na vjezdu do obce platí uzavírka

Tomáš Kříž (KDU-ČSL), starosta Čebína: „Mysleli jsme si, že ta oprava bude jednoduchá, ale protože ten stav není dlouhodobě v dobrém stavu, tak je nutná větší oprava. Bylo rozhodnuto, že se ten most zprovozní prostředkem v jednopruhové řešení.“

Dopravní omezení se dotýká především místních, pro ně je objízdná trasa vedena kolem zemědělského družstva. Zde by měli být řidiči obezřetní, v místě totiž bývá silný provoz a rychle jedoucí vozidla.

Tomáš Kříž (KDU-ČSL), starosta Čebína: „Ta trasa, tedy sjezd kruhového objezdu do vesnice je uzavřena. Jezdí se křižovatkou u zemědělského družstva, která měla být nejméně vytížená a dnes je v podstatě tou hlavní. To dopravní řešení je komplikované v tom, že je to v kopci. Řidiči se tam snaží rychle napojit, když vidím některé řidiče, jak se tam snaží napojit, tak se nedivím, že tam došlo k několika nehodám.“

Hlavním smyslem výstavby obchvatu je zklidnění dopravy v obci.