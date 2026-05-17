Rekonstrukce omezují provoz na přivaděči u Plzně

Autor:
  19:38
Plzeň 17. května 2026 (PROTEXT) - Řidiče na hlavním tahu I/27 u Plzně čekají hned dvě komplikace. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo opravy, které omezují plynulost dopravy v obou směrech.

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Jednu komplikaci způsobuje povrchová oprava poloviny čtyřpruhu směrem na Plzeň. V současné chvíli budeme dokončovat první etapu. Je uzavřený provoz z dálnice směrem na Plzeň a jsou realizované objízdné trasy přes Litice. V tomto úseku se provádí oprava asfaltových vrstev, obnova vodorovného dopravního značení a vyčištění odvodnění.“

Druhá etapa začne 15. května a oprava se tentokrát posune blíže k Liticím. Omezení ale zůstane stejné jako v současné chvíli, kdy se jezdí po druhém jízdním pásu v režimu 1+1. Druhé omezení pak potkají řidiči hned za Plzní u Šlovic, kde se pracuje na opravě protihlukové stěny.

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Jde o dopravní omezení, kdy je směrem z Plzně na Klatovy stavba realizována v pravém jízdním pruhu tak, aby se tam stavební práce daly provádět ve větší bezpečnosti zhotovitele. Došlo k tomu, že protihluková stěna byla už na pokraji své životnosti.“

Obě stavby mají velký vliv na dopravu.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Je to prekérní situace pro řidiče. Jedná se o rychlostní komunikaci a řidiči jsou zvyklí jezdit v tomto úseku velmi rychle. Teď mají v podstatě z obou stran uzávěrku.“

Ředitelství silnic a dálnic provádí obě stavby ve stejném termínu.

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Stavby byly sdruženy z toho důvodu, aby tam bylo jedno dopravní opatření a abychom v průběhu roku neomezovali vícekrát dopravu v těchto místech a nekomplikovali jsme plynulost dopravy.“

Odborníci apelují na řidiče, aby v místech prací dodržovali sníženou rychlost a respektovali pokyny dopravního značení.

Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Je tam veliký pohyb strojů a hlavně osob. Měli bychom to předvídat. Ty stroje mohou zasahovat i do vedlejší komunikace.“

Rekonstrukce protihlukové stěny vyjde na 18 milionů korun bez DPH, práce na opravě silnice u křižovatky na Výsluní pak na 22 milionů korun bez DPH. Obě akce by měly skončit v průběhu června letošního roku. 

Zdroj: POLAR televize Ostrava

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

3. den na MS v hokeji 2026: Švédové se střetlo s Dánskem. Jaké další zápasy nabídne dnešní program?

Slovenští hokejisté se těší z vítězství po zápase základní B-skupiny Slovensko...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje třetím hracím dnem. Do akce šli favorité turnaje včetně USA a Švédska. Důležitý duel za sebou mají také Slováci. Nedělní program nabídne šest zápasů, Česko...

17. května 2026  20:25

MS hokej 2026: Česko proti Slovinsku nenavázalo na výhru s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Čeští hokejisté v sobotu večer na mistrovství světa nastoupili k druhému zápasu základní skupiny. Po úspěšném vstupu do turnaje proti Dánsku však národní tým proti Slovinsku neuspěl. Rozhodly...

17. května 2026  1:19,  aktualizováno  20:06

Češi vstoupili do MS v hokeji 2026 vítězně. Ve Fribourgu ovládli zápas s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Česká hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně a zapisuje první tři body. Prosadil se kapitán Roman Červenka, nebo Dominik Kubalík.

15. května 2026  22:50,  aktualizováno  17. 5. 20:05

2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi překvapivě padli, Slovensko oslavilo vítězství

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídl šest zápasů základních skupin. Do akce šla znova česká reprezentace, která po úvodním duelu s Dánskem vyzvala Slovinsko. Poprvé se na turnaji...

16. května 2026  23:21,  aktualizováno  17. 5. 19:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ukrajinci tančili a zpívali s Čechy na festivalu Slovanské prameny v Plzni

Ukrajinci tanÄŤili a zpĂ­vali s ÄŚechy na festivalu SlovanskĂ© prameny v Plzni

Téměř 140 účinkujících, ze dvou třetin Ukrajinců, hráli, tancovali, zpívali a bavili se dnes na Mezinárodním festivalu Slovanské prameny v Plzni. Propojuje...

17. května 2026  18:09,  aktualizováno  18:09

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi porazili Dánsko, Švédsko vyzvalo favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 odstartovalo nabitým programem a hned první hrací den nabídl několik atraktivních duelů. Tím nejdůležitějším byl souboj Česka s Dánskem. Utkání nakonec Češi zvládli,...

15. května 2026  23:58,  aktualizováno  17. 5. 19:44

Rekonstrukce omezují provoz na přivaděči u Plzně

17. května 2026  19:38

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Začalo mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí česká reprezentace?

17. května 2026  19:32

Nález možného nebezpečného předmětu uzavřel v Plzni Klatovskou a okolí synagogy

ilustrační snímek

Policie v Plzni uzavřela dnes odpoledne rušnou Klatovskou třídu a okolí Velké synagogy. Důvodem je hlášení o uložení možného nebezpečného předmětu v synagoze....

17. května 2026  17:59,  aktualizováno  17:59

Češi na MS v hokeji 2026: Česká soupiska, výsledky, program zápasů a kde sledovat?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

17. května 2026  19:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Brně se na podporu ČT a ČRo sešlo asi 3000 lidí, pochodovali městem

V BrnÄ› se na podporu ÄŚT a ÄŚRo seĹˇlo asi 3000 lidĂ­, pochodujĂ­ mÄ›stem

Na podporu Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) se dnes odpoledne v Brně sešlo asi 3000 lidí. V průvodu pochodovali centrem města. Počet lidí pro ČTK...

17. května 2026  17:39,  aktualizováno  18:41

Bybit spouští akci „BTC Pizza Day" pro držitele karet Bybit

17. května 2026  19:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.