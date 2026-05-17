Rekonstrukce omezují provoz na přivaděči u Plzně

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Jednu komplikaci způsobuje povrchová oprava poloviny čtyřpruhu směrem na Plzeň. V současné chvíli budeme dokončovat první etapu. Je uzavřený provoz z dálnice směrem na Plzeň a jsou realizované objízdné trasy přes Litice. V tomto úseku se provádí oprava asfaltových vrstev, obnova vodorovného dopravního značení a vyčištění odvodnění.“
Druhá etapa začne 15. května a oprava se tentokrát posune blíže k Liticím. Omezení ale zůstane stejné jako v současné chvíli, kdy se jezdí po druhém jízdním pásu v režimu 1+1. Druhé omezení pak potkají řidiči hned za Plzní u Šlovic, kde se pracuje na opravě protihlukové stěny.
Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Jde o dopravní omezení, kdy je směrem z Plzně na Klatovy stavba realizována v pravém jízdním pruhu tak, aby se tam stavební práce daly provádět ve větší bezpečnosti zhotovitele. Došlo k tomu, že protihluková stěna byla už na pokraji své životnosti.“
Obě stavby mají velký vliv na dopravu.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Je to prekérní situace pro řidiče. Jedná se o rychlostní komunikaci a řidiči jsou zvyklí jezdit v tomto úseku velmi rychle. Teď mají v podstatě z obou stran uzávěrku.“
Ředitelství silnic a dálnic provádí obě stavby ve stejném termínu.
Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Stavby byly sdruženy z toho důvodu, aby tam bylo jedno dopravní opatření a abychom v průběhu roku neomezovali vícekrát dopravu v těchto místech a nekomplikovali jsme plynulost dopravy.“
Odborníci apelují na řidiče, aby v místech prací dodržovali sníženou rychlost a respektovali pokyny dopravního značení.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Je tam veliký pohyb strojů a hlavně osob. Měli bychom to předvídat. Ty stroje mohou zasahovat i do vedlejší komunikace.“
Rekonstrukce protihlukové stěny vyjde na 18 milionů korun bez DPH, práce na opravě silnice u křižovatky na Výsluní pak na 22 milionů korun bez DPH. Obě akce by měly skončit v průběhu června letošního roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava