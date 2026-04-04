Rekonstrukce ostravského Domova Korýtko byla dokončena

Ostrava 4. dubna 2026 (PROTEXT) - Ostrava dokončila komplexní rekonstrukci Domova Korýtko. Objekt z osmdesátých let minulého století nyní náleží k nejmodernějším domovům ve městě, zvýšil se komfort domova pro klienty, zlepšilo se zázemí personálu a nezanedbatelná je též energetická optimalizace budov. Do nových prostor se brzy vrátí klienti, kteří zatím pobývali v náhradních prostorách. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost MS architekti, na podkladě studie CHVÁLEK ATELIÉR. Náklady přesáhly půl miliardy korun.

Návratu klientů do domova však předcházela léta příprav, které byly vystřídány samotnou realizací stavby. „Staveniště bylo zhotoviteli, společnosti IPS Třinec předáno v červnu roku 2022. V průběhu výstavby nás potrápil skutečný stav konstrukcí po jejich obnažení, po odstranění všech vrstev podlah, po vybourání všech dozdívek, přizdívek a ‚falešných‘ příček, po odstranění všech vrstev položených na střechách, po odkopání základových konstrukcí. Byly nalezeny prvky, se kterými projekt nepočítal, jelikož nebyly zaznamenány v původní dokumentaci z roku 1979 a nebyly odhaleny, ani při provedených sondách při zpracovávání nové projektové dokumentace,“ popisuje strázně stavby Břetislav Riger, náměstek primátora pro investice.

Nejen popsaný stav, ale i další komplikace během realizace stavby zapříčinily posunutí dokončení díla na únor 2026. Rovněž došlo k navýšení ceny na částku přesahující 517,5 milionů korun bez DPH. „Celková rekonstrukce objektů obsáhla úpravy vnitřních dispozic v ubytovacích objektech B a C, přístavby nových teras, v suterénu objektu B jsou situovány dílny a rehabilitace. Provozní objekt A má novou nástavbu se společenskými sály, kuchyní, prádelenským provozem a veškerým potřebným zázemím pro zaměstnance. Objekty byly zatepleny, mají novou fasádu. Došlo k výměně stávajících výtahů, rozšíření pro možnost převozu klientů na lůžku i dodání dvou nových evakuačních výtahů. Samozřejmě byly provedeny nové vodovodní, kanalizační přípojky, včetně nového lapolu, výměníku a solárního systému. Celý objekt je řešen bezbariérově,“ vypočítává provedené a potřebné práce primátor města Jan Dohnal.

Nové jsou všechny rozvody veškerých vnitřních instalací. Samozřejmostí je veškeré nové interiérové i exteriérové vybavení renovovaných objektů. Z výše popsaného rozsahu prací je zřejmé, že rekonstrukci bylo možno konat pouze za situace přerušení provozu zařízení, klienti pobývali v náhradních prostorách. Po dokončení rekonstrukce a kolaudace objektů klienty čeká brzký návrat do domova, pokračovat bude ještě revitalizace zahrady, vybudování venkovních pergol, zvýšených záhonů, rozšíření chodníků, nové osvětlení, sadové úpravy a oplocení objektu. Tyto práce již mohou být uskutečněny za provozu domova.

V nových prostorách Domova Korýtko je k dispozici celkem 50 jednolůžkových a 102 dvoulůžkových pokojů. Během roku tak dojde k navýšení počtu klientů z nynější kapacity 144 míst v náhradních prostorách na 254 míst. „Kromě samotného celkového navýšení počtu klientů dojde také ke změně jejich začlenění v rámci poskytovaných služeb. Bude posílen počet lůžek v domově se zvláštním režimem, a to o 88 míst na celkových 124 míst. Vzroste také současná kapacita pobytové sociální služby domov pro seniory, a to o 22 míst na celkovou kapacitu 130 míst. Naší snahou je zajistit těm seniorům, kteří se bez cizí pomoci již neobejdou, skutečně důstojné prožití zbývajících let života v bezpečném a příjemném prostředí, jež by se co možná nejvíce mohlo blížit rodinnému prostředí,“ uvádí Zbyněk Pražák, náměstek primátora pro sociální oblast.

Populace v Ostravě, stejně jako ve většině českých i evropských měst, stárne. Podíl seniorů zde narůstá díky prodlužující se délce života, nízké porodnosti i odchodu mladých lidí za prací jinam. Další informace https://1url.cz/SeNtt

  

