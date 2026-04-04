Rekonstrukce ostravského Domova Korýtko byla dokončena

Návratu klientů do domova však předcházela léta příprav, které byly vystřídány samotnou realizací stavby. „Staveniště bylo zhotoviteli, společnosti IPS Třinec předáno v červnu roku 2022. V průběhu výstavby nás potrápil skutečný stav konstrukcí po jejich obnažení, po odstranění všech vrstev podlah, po vybourání všech dozdívek, přizdívek a ‚falešných‘ příček, po odstranění všech vrstev položených na střechách, po odkopání základových konstrukcí. Byly nalezeny prvky, se kterými projekt nepočítal, jelikož nebyly zaznamenány v původní dokumentaci z roku 1979 a nebyly odhaleny, ani při provedených sondách při zpracovávání nové projektové dokumentace,“ popisuje strázně stavby Břetislav Riger, náměstek primátora pro investice.
Nejen popsaný stav, ale i další komplikace během realizace stavby zapříčinily posunutí dokončení díla na únor 2026. Rovněž došlo k navýšení ceny na částku přesahující 517,5 milionů korun bez DPH. „Celková rekonstrukce objektů obsáhla úpravy vnitřních dispozic v ubytovacích objektech B a C, přístavby nových teras, v suterénu objektu B jsou situovány dílny a rehabilitace. Provozní objekt A má novou nástavbu se společenskými sály, kuchyní, prádelenským provozem a veškerým potřebným zázemím pro zaměstnance. Objekty byly zatepleny, mají novou fasádu. Došlo k výměně stávajících výtahů, rozšíření pro možnost převozu klientů na lůžku i dodání dvou nových evakuačních výtahů. Samozřejmě byly provedeny nové vodovodní, kanalizační přípojky, včetně nového lapolu, výměníku a solárního systému. Celý objekt je řešen bezbariérově,“ vypočítává provedené a potřebné práce primátor města Jan Dohnal.
Nové jsou všechny rozvody veškerých vnitřních instalací. Samozřejmostí je veškeré nové interiérové i exteriérové vybavení renovovaných objektů. Z výše popsaného rozsahu prací je zřejmé, že rekonstrukci bylo možno konat pouze za situace přerušení provozu zařízení, klienti pobývali v náhradních prostorách. Po dokončení rekonstrukce a kolaudace objektů klienty čeká brzký návrat do domova, pokračovat bude ještě revitalizace zahrady, vybudování venkovních pergol, zvýšených záhonů, rozšíření chodníků, nové osvětlení, sadové úpravy a oplocení objektu. Tyto práce již mohou být uskutečněny za provozu domova.
V nových prostorách Domova Korýtko je k dispozici celkem 50 jednolůžkových a 102 dvoulůžkových pokojů. Během roku tak dojde k navýšení počtu klientů z nynější kapacity 144 míst v náhradních prostorách na 254 míst. „Kromě samotného celkového navýšení počtu klientů dojde také ke změně jejich začlenění v rámci poskytovaných služeb. Bude posílen počet lůžek v domově se zvláštním režimem, a to o 88 míst na celkových 124 míst. Vzroste také současná kapacita pobytové sociální služby domov pro seniory, a to o 22 míst na celkovou kapacitu 130 míst. Naší snahou je zajistit těm seniorům, kteří se bez cizí pomoci již neobejdou, skutečně důstojné prožití zbývajících let života v bezpečném a příjemném prostředí, jež by se co možná nejvíce mohlo blížit rodinnému prostředí,“ uvádí Zbyněk Pražák, náměstek primátora pro sociální oblast.
Populace v Ostravě, stejně jako ve většině českých i evropských měst, stárne. Podíl seniorů zde narůstá díky prodlužující se délce života, nízké porodnosti i odchodu mladých lidí za prací jinam.
