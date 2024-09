Rekonstrukce plynovodu už přes rok uzavírá řadu ulic v Tanvaldu

Vladimír Vyhnálek (Volba pro město), starosta Tanvaldu: „Probíhá výměna plynárenského zařízení. Loni se to dělalo na Smržovce, letos v Tanvaldu. A vlastně ta vysokotlaká soustava se musí dovést ke stanici, kde se to napojí na středotlak, aby to mohlo jít do zařízení, která tady máme. Tedy do nemocnice, teplárny a sídliště.“

Pro dopravu v místě to znamená komplikace. Příjezd k nemocnici je ale možný, stejně tak i využití přilehlého parkoviště.

Vladimír Vyhnálek (Volba pro město), starosta Tanvaldu: „Ten plán se odvíjí od toho, jestli se jim podaří udělat protlak, pokud se to podaří, tak je omezení je spíše informativní, jakmile se to nepodaří, musí zkrátka kopat. V tomto případě to umí společnost řešit rychle. A dá se to krásně objet.“

V rekonstrukci plynovodu budou plynaři pokračovat ještě na dalších místech Tanvaldska.

Vladimír Vyhnálek (Volba pro město), starosta Tanvaldu: „Teď se ukončuje tato etapa v Tanvaldě, která vede vodárně a příští rok budou pokračovat práce směrem na Kořenov a Desnou.“

V příštím roce, jen tedy o kus dál, budou podobné dopravní komplikace.

Zdroj: POLAR televize Ostrava