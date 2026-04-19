Rekonstrukce Pražského mostu v Karlových Varech potrvá dva roky

Jiří Baloun, ŘSD Karlovy Vary: “Stavba je plánovaná na dva roky, ale vždycky se bude jednat o jednu stavební sezónu. První most je nyní v počáteční etapě a bude dokončen zhruba na začátku listopadu.“
Na zimu se oba dva mosty plně otevřou.
Jiří Baloun, ŘSD Karlovy Vary: “Příští rok na přelomu března a dubna by se zahájila druhá etapa, kdy se bude jednat o závěru druhého mostu.“
Aktuálně je doprava na místě vedena v omezeném režimu.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Na mostě je obousměrný provoz svedený do jednoho jízdního pruhu, protože je tam otevřený režim a prostor je relativně široký. To znamená, že provoz je tam sveden do jednoho jízdního pruhu oboustranně. Rychlost je tu omezená na 30 km v hodině. Doporučuju jednoznačně tu omezenou rychlost striktně dodržovat a věnovat se plně řízení. Potom je tam další věc, a to zvýšený pohyb strojů a dělníků. Je tedy potřeba sledovat nejen provoz, ale i situaci na staveništi.“
Důvodem rekonstrukce je špatný technický stav mostu. Práce za zhruba 100 milionů korun zahrnují výměnu vozovky, izolace i dalších konstrukčních prvků. Hotovo má být na konci roku 2027. Do té doby musí řidiči počítat s omezeními, která se budou v jednotlivých etapách měnit.
