Rekonstrukce průtahu Stodem nekončí

Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Na této stavbě jsme začali v loňském říjnu, provedli jsme celkem dvě ze tří etap, v letošním roce nás už čeká jenom jedna etapa, ta etapa, která nás čeká je v úseku od křižovatky na Mantov do konce města Stod směrem na Holýšov a Domažlice, omezení bude takové, že budeme realizovat tu stavbu po polovinách, začneme 23. března tohoto roku a skončíme 30. dubna tohoto roku.“
Přestože aktuálně nejsou na místě žádná zásadní dopravní omezení, o to zrádnější jízda v tomto úseku může být.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Oprava té komunikace neustále probíhá. V podvědomí řidičů to musí neustále být. I když tam není žádné dopravní omezení, tak ta situace skutečně běží pořád. Musíme počítat se zvýšenou hlučností, prašností a hlavně překážkami. V tomhle místě může být zvýšený pohyb stavebních strojů.“
Rekonstrukce se týká zhruba kilometru a půl dlouhého úseku silnice z Plzně na Domažlice. Zahrnuje výměnu povrchu vozovky, úpravu příkopů, propustků i dopravního značení. Součástí je i úprava křižovatky na Mantov, kde vzniknou nová parkovací místa a směrové vedení.
Miroslav Blabol, ředitel ŘSD Plzeňského kraje: “Celkové náklady na tuto akci jsou zhruba 20 milionů bez DPH, 17 milionů platí ŘSD, tedy stát, a zhruba 3 miliony město Stod a Plzeňský kraj.“
Pokud budete Stodem projíždět, doporučují dopravní znalci velkou obezřetnost.
Richard Topinka, znalec v oboru silniční dopravy: “Apeluji na řidiče, aby tam jezdili pomalu, aby dodržovali bezpečnou vzdálenost, zbytečně nepředjížděli a neriskovali, atd. Potom bych tam doporučoval také občasný pohyb městské policie hlavně kolem přechodů a v hlavní špičce, když končí škola.“
Řidiči se tak i v tomto roce musí smířit s omezením a případným zdržením, výsledkem ale bude kvalitnější a bezpečnější silnice.
Zdroj: POLAR televize Ostrava