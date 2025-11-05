Rekonstrukce silnice III/28724 se chýlí ke konci

Jan Sviták (SLK), náměstek hejtmana Libereckého kraje: „Je to kompletní rekonstrukce silnice, včetně vybudování propustků, opěrných zdí, odvodnění, kompletní rekonstrukce ložných vrstev. V průběhu stavby se ukázalo, že v některých částech je potřeba kompletně vybudovat podloží silnice, což se nepředpokládalo.“
V rámci rekonstrukce se tak celkové náklady vyšplhaly na 98,5 milionů korun.
Jan Sviták (SLK), náměstek hejtmana Libereckého kraje: „Při zahájení stavby se podařilo oproti tomu původnímu projektu ponížit cenu stavby o 40 %. V průběhu se ukázalo, že v některých částech bude potřeba upravit stavební postupy, takže teď aktuálně se schvaloval dodatek, který se týkal navýšení ceny o 16,5 milionů korun. Došlo také k prodloužení termínu stavby o 80 dní, tedy na celkových 300 dní.
Stavební práce mají skončit 20. listopadu. Do té doby musí řidiči využívat značené objížďky po okolních komunikacích.
Miroslav Mencl (BEZPP), starosta Frýdštejna: „My jsme rádi, že Liberecký kraj přistoupil k této rekonstrukci, je to páteřní komunikace naší obcí, která byla zdevastovaná. Ta silnice byla v podstatě originální od její výstavy, vždycky byla jenom zaplátovaná. Vzhledem k nákladnímu provozu z místního lomu byla hodně zdevastovaná.
Na jaře příštího roku budou stavební práce pokračovat v dalším úseku, a to ze Sestroňovic až do Frýdštejna.
Zdroj: POLAR televize Ostrava