Rekonstrukce uzavřela Palackého ulici v Novém Boru

Jaromír Dvořák (SLK), starosta Nového Boru: „S příchodem jara jsme začali s opravou chodníků, komunikací a samozřejmě také s rekonstrukcí inženýrských sítí, které tudy vedou.“
Konkrétně v Palackého ulici severočeští vodohospodáři vyměňují skoro 50letý vodovod a kanalizační stoku.
Mario Böhme, mluvčí SVS: „S ohledem na jejich technický stav a stáří se SVS rozhodla k provedení rekonstrukce kanalizace v délce 123 metrů a vodovodu v délce 162 metrů. Zásobování tím dotčeno nebude. Rekonstruované vodovodní řady sice budou odstaveny, ale okolní nemovitosti budou zásobovány provizorním povrchovým vodovodem, takzvaným suchovodem. Náklady na tuto akci v Novém Boru činí necelých 7 milionů korun.“
Na investici vodohospodářů naváže město se svými vlastními akcemi.
Jitka Capouchová, vedoucí správy majetku MěÚ Nový Bor: „V úseku Palackého dojde k celoplošné opravě povrchu komunikace a chodníku. Máme tam i výměnu veřejného osvětlení, které bude v historickém módu, aby ladilo s předchozí etapou na Palackého náměstí.“
Řidiči si na místě musí dát pozor na proměnlivé uzavírky a související objížďky.
Jaromír Dvořák (SLK), starosta Nového Boru: „Budou probíhat po etapách a dopravní značení se bude měnit.“
Vedle Palackého ulice se řidiči v Novém Boru setkají s komplikacemi také například v okolí ulice Husovy, kde se mění plynovod. Doprava je tam obvykle vedena kyvadlově.
