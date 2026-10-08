Rekonstrukce ZŠ Přemyslovců v Lounech je dokončena

Součástí rekonstrukce byly technicky náročné sanace a zesílení základů pavilonů pomocí podzemních mikropilotáží i nástavba obou pavilónů dalším nadzemním podlažím. Budovy jsou také nově zateplené a osazené moderními okny s izolačními trojskly. Mezi pavilony byla rovněž vybudována podzemní akumulační nádrž na zachytávání dešťové vody, která bude využívána pro zálivku zeleně.
Nově upravené prostory nabídnou dětem modernější, energeticky úsporné a dostatečně prostorné prostředí pro vzdělávání. V následujících týdnech bude probíhat kolaudační řízení. Zároveň budou v tomto období také postupně vybavovány učebny tak, aby byly připraveny na zahájení výuky.
Akce je spolufinancována z Operačního programu Spravedlivá transformace, který spadá pod Ministerstvo životního prostředí v rámci projektu ZŠ Přemyslovců, nástavba dvou pavilonů vč. řešení sanace základů a energetických opatření objektů, reg. č.: CZ.10.02.01/00/24_071/0000675
Zdroj: Město Louny
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59530.