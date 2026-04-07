Rekordní edukace dětí v rámci Světového dne ústního zdraví 2026!

Ve dnech 18., 19. a 26. března 2026 se v Praze uskutečnily hlavní akce u příležitosti Světového dne ústního zdraví, které přinesly mimořádný úspěch. Během uvedených dní bylo edukováno přibližně 1550 dětí ve věku od 6 do 14 let, což představuje rekordní výsledek této preventivně-edukační iniciativy. Mezi návštěvníky osvětové akce na Budějovické byla i řada dospělých.
Program probíhal 18. března v Komunitním centru Matky Terezy a 19. března v Kulturním centru Zahrada na Praze 11. Oba dny byly zahájeny v 8:00 hodin, slavnostní zahájení následovalo vždy v 9:00 za účasti prezidenta České stomatologické komory doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc., místostarosty Prahy 11 PhDr. Jana Jaroše a dalších hostů. Na pódiu vystoupila také garantka odborné praxe studijního programu Dentální hygiena na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Mgr. Petra Křížová, DiS., spolu se zástupci partnerů projektu. Během těchto dvou dní bylo ošetřeno 1200 dětí.
Návštěvníci, především děti ze základních škol, měli možnost projít interaktivními stanovišti zaměřenými na správnou ústní hygienu, prevenci zubního kazu a pochopení významu ústního zdraví pro celkové zdraví člověka. Edukace byla koncipována hravou a srozumitelnou formou, která umožnila aktivní zapojení všech účastníků.
Organizátorem akce byla Česká stomatologická komora, která na projektu spolupracovala se studenty 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Sdružením studentů stomatologie ČR, Asociací dentálních hygienistek ČR, Střední zdravotnickou školou a SOŠ Benešov, SVOŠZ pro dentální hygienistky a městskou částí Praha 11.
Do organizace se zapojilo přibližně 60 studentů a studentek ze 3. LF UK, 6 studentů a studentek ze Sdružení studentů stomatologie ČR a 4 studentky z Asociace dentálních hygienistek ČR. Letošní ročník znovu potvrdil, že systematická a dobře organizovaná edukace představuje účinný nástroj pro posilování povědomí o prevenci již od raného věku.
Další významná akce se konala pod názvem Úsměv, který vydrží dne 26. 3. ve vestibulu Úřadu MČ Praha 4 ve spolupráci ve Stomatologií Budějovická. Zúčastnilo se zhruba 350 lidí. Akce byla určena pro širokou veřejnost, tedy pro děti, dospělé i seniory.
Menší doprovodné akce probíhaly napříč celou Prahou. V rámci Světového dne ústního zdraví 2026 tak bylo ve spolupráci se zapojenými institucemi na území hlavního města celkem ošetřeno a edukováno přibližně 9 500 osob.
Světový den ústního zdraví se každoročně koná napříč celou Českou republikou, přičemž do letošního ročníku se zapojilo přibližně 90 míst. Série osvětových aktivit bude završena 12. dubna akcí v Plzni, která se uskuteční v obchodním centru Plaza.
Světový den ústního zdraví 2026 se konal pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky a byl realizován za podpory partnerů projektu.
Informace o aktivitách byly průběžně zveřejňovány na sociálních sítích České stomatologické komory, na webu Republika bez kazu a v odborném časopise LKS.
Jde se jen dohadovat, jak velké by bylo zlepšení a pokles potřebné zdravotní péče, kdyby takovou edukaci platil, jako ve zbytku EU, český stát nebo zdravotní pojišťovny z Fondů prevence. Pravděpodobně by se počet zubních kazů snížil u dětí desetkrát, jako v Německu. A ušetřila by se miliarda korun z pojištění ročně, nemluvě o nepříjemností pro statisíce dětí.
Zdroj: Česká stomatologická komora