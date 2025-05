Rekordní IDET 2025. Chybět nebudou novinky i světové premiéry

IDET si za dobu své existence vydobyl prestižní pozici mezi mezinárodními veletrhy zaměřenými na obranný průmysl, a zaslouží si proto i ze strany rezortu obrany výjimečnou expozici. „Návštěvníkům představíme, jak probíhá největší modernizace naší armády v její novodobé historii. K vidění bude například vozidlo TITUS, tank Leopard 2A4 či raketový komplet RBS-70NG. Své produkty představí také naše státní podniky a Univerzita obrany. Samozřejmě se těším i na další expozice a ukázky,“ uvedla Jana Černochová, ministryně obrany České republiky.

„Obranný a bezpečnostní sektor dnes prochází dynamickým vývojem, který je poháněn technologickými inovacemi a mezinárodní spoluprací. I díky tomu se na veletrhu IDET 2025 sejde rekordní počet vystavovatelů. Těší mě, že součástí expozic budou i některé významné premiéry a novinky,“ sdělil Jan Kubata, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.

Celkem se letos na bezpečnostních veletrzích představí více než 650 firem ze 34 zemí. Potvrzena je také účast řady zahraničních delegací, například z Estonska, Filipín, Francie, Indie, Indonésie, Itálie, Izraele, Japonska, Německa, Rakouska, Švýcarska či Velké Británie.

Odborným partnerem veletrhu IDET je tradičně Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (AOBP ČR). „Obranný a bezpečnostní průmysl je základem stability a suverenity státu. Veletrh IDET spojuje zástupce firem, státní správy i zahraničních partnerů, jejichž spolupráci chce AOBP ČR aktivně podpořit. Přeji všem účastníkům IDET 2025 přínosná setkání, která posílí nejen český průmysl, ale i naši kolektivní bezpečnost,“ uvedl Jiří Hynek, prezident AOBP ČR.

Prezentace nejvýznamnějších jmen z obranného sektoru

Na veletrhu IDET 2025 se představí nejvýznamnější jména českého obranného průmyslu, jako například AGADOS, AKERMANN ELECTRONIC PRAHA, CROY, CSG, CONTSYSTEM, ČESKÁ ZBROJOVKA, DSS, ELVAC, ERA, EVPÚ Defence, L.P.P. holding, MESIT, MPI GROUP, OMNIPOL, PRAGA EXPORT, SAAB, SKUPINA, STV GROUP, SVOS a mnoho dalších. Chybět nebudou ani expozice VUT v Brně nebo ČVUT.

Ze zahraničních společností se představí například německá společnost RHEINMETALL s velkou plochou 380 metrů čtverečních. Své novinky na veletrhu dále představí společnosti ELBIT SYSTEMS, HONEYWELL, IAI – Israel Aerospace Industries, KNDS, LOCKHEED MARTIN nebo PATRIA. Zajímavý bude také rozsáhlý INDIA PAVILION nebo prezentace Maďarska, Rakouska či Slovenska.

Expozice Ministerstva obrany a Armády ČR: ve spojení je síla

Ministerstvo obrany a Armáda České republiky se i letos řadí mezi klíčové vystavovatele veletrhu IDET. Expozice nabídne přehled o současné podobě a budoucím směřování AČR, která prochází zásadní modernizací.

„Bezpečnostní veletrhy, jako je IDET, významně přispívají k prohlubování vojensko-civilní spolupráce. Obrana státu dnes není jen záležitostí armády – vyžaduje zapojení celé společnosti. Zkušenosti z krizových situací, jako byly loňské povodně, nám jasně ukazují, jak klíčovou roli hraje odolná a spolehlivá komunikace. I proto je role spojovacích jednotek naprosto nezastupitelná – umožňují koordinaci a efektivní nasazení sil i v podmínkách výpadku běžných sítí,“ řekl brigádní generál Petr Šnajdárek, ředitel Sekce KIS MO.

Návštěvníci se mohou těšit na prezentaci vojenské techniky, včetně obrněných vozidel TITUS, tanků Leopard 2A4 nebo pokročilých komunikačních systémů STARKOM a DPET. Výjimečným prvkem letošní expozice budou i premiérové ukázky techniky, kterou Armáda ČR nově zařazuje do své výzbroje. Vedle techniky představí expozice i další součásti resortu obrany. Návštěvníci se seznámí s činností Ústřední vojenské nemocnice, Vojenské zdravotní pojišťovny nebo Vojenského fondu solidarity. Své zastoupení budou mít čtyři státní podniky – LOM PRAHA, Vojenský technický ústav, Vojenský výzkumný ústav a VOP CZ.

Prostor bude věnován také Univerzitě obrany a jejím projektům v oblasti výzkumu a vývoje, zejména v segmentu bezpilotních a autonomních prostředků. Heslo „Ve spojení je síla“ vystihuje myšlenku letošní expozice. Úspěšná obrana státu nestojí pouze na výzbroji a technologiích, ale především na spolupráci – mezi armádou, obranným průmyslem, akademickou sférou i širokou veřejností.

Světová premiéra bojového vozidla Pandur 8x8 EVO, CSG partnerem akce

Jedním z hlavních taháků bude světová premiéra kolového obrněného vozidla pěchoty Pandur 8x8 EVO od společnosti Tatra Defence Vehicle. K vidění bude na stánku skupiny Czechoslovak Group (CSG), která se letos stala generálním partnerem veletrhu. Pandur 8x8 EVO je vozidlo nové generace, které poskytuje vysokou pasivní i aktivní ochranu osádky a vozidla, špičkové elektronické a komunikační vybavení, různé typy bojových věží s účinnou výzbrojí a s moderními systémy detekce i zaměřování cílů nebo výkonný pohonný systém.

Významné novinky a premiéry bezpečnostních veletrhů

Návštěvníci se mohou těšit i na další významné novinky. Svoji českou premiéru bude mít na veletrhu třetí generace pušek CZ BREN od společnosti Česká zbrojovka. Česká společnost LPP se na veletrhu chystá odhalit nový produkt, který mění status quo letecké navigace bezpilotních prostředků. Zároveň představí nové bezpilotní vozidlo HORNET s plně autonomní navigací. EVPÚ Defence představí novinky z produktové řady GLADIUS.

Nová, z ramene odpalovaná řízená střela Enforcer-X z produkce evropské společnosti MBDA, bude k vidění na stánku GLOMEX Military Supplies společně s evoluční úpravou Toyoty Hilux s označením Chamois. Toto vozidlo se zbraňovou stanicí 12,7 mm umožňuje průchodnost i nejnáročnějším terénem. Česká technologická skupina firem TRL Space představí unikátní řešení pro monitoring a ochranu hranic. Společnost MESIT bude poprvé veřejně představovat novou náhlavní soupravu M20 pro vojenské a taktické použití.

Na veletrhu PYROS bude mít světovou premiéru modulární obojživelné vozidlo KALAN od české společnosti New Space Technologies, které umožní dostat záchranný tým i vybavení tam, kam je potřeba.

Nové projekty veletrhu IDET 2025

Obranný průmysl se nachází v klíčovém bodě, kdy jsou inovace a pokročilé technologie rozhodující pro budoucí připravenost a úspěch. Veletrh IDET 2025 bude zahrnovat také témata kosmické obrany, komunity start-upů nebo 3D technologií. Součástí veletrhu bude ucelený samostatný prostor pro vesmírnou obranu a start-upy s podtitulem Space Defense and Start-Up, který bude sloužit jako specializovaná platforma pro společnosti vyvíjející špičkové technologie v oblasti vesmírné bezpečnosti a bude podporovat partnerství mezi nově vznikajícími společnostmi a zavedenými průmyslovými hráči. Zároveň poskytne prostor pro sdílení zkušeností prostřednictvím konference pod názvem „Defending Europe Together“, která se uskuteční ve dnech 28. a 29. května. Konferenci spolupořádá české DEPO Ventures a Litevské BSV Ventures a společně propojuje inovativní prostředí z Pobaltí i Ukrajiny s českým ekosystémem.

Rozvoj aditivní výroby neboli 3D tisku otevřel průmyslu zcela nové konstrukční možnosti. Zvýrazněné téma 3D technologií letos ukáže, jak efektivně tyto inovace využívá obranný průmysl. Dne 29. května se proto uskuteční první ročník odborného setkání 3D-ARMY. Jeho ústředním tématem je využití 3D tisku pro vývoj a výrobu zbraní, dronů a vojenské techniky. Cenné zkušenosti z realizovaných projektů v obranném sektoru zde budou prezentovat odborníci z ČR, Německa, Rakouska, Španělska či Izraele.

Terénní polygon i odborný doprovodný program

Brněnské výstaviště nabízí jedinečnou příležitost prezentovat těžkou techniku v akci, což vysoce oceňují vystavovatelé i návštěvníci. Ani letos proto nebude chybět terénní polygon IDET ARENA s dynamickými ukázkami vojenské, hasičské i policejní techniky nebo simulovanými zásahovými akcemi nejrůznějších jednotek. Novinkou IDET ARENY bude společný projekt Univerzity obrany a společnosti 3DFENSE, které přímo na místě ve výrobním kontejneru předvedou výrobu a kompletaci UAV systémů. Po celou dobu konání veletrhu se budou odehrávat také dvě významné konference pořádané Univerzitou obrany – International Conference on Military Technology a International Conference Defence & Strategy.

Společně s veletrhy PYROS a ISET

Společně s veletrhem IDET se konají také Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb PYROS a Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb ISET. Zejména veletrh PYROS bude mít letos bohatou zahraniční účast. Z českých firem se představí například DEKONTA, DENIOS, Dräger Safety, HRASPO, GINA Software, THT Polička nebo nováček veletrhu New Space Technologies se svou světovou premiérou obojživelného vozidla.

Své prezentace v pavilonu F budou mít také Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Celní správa ČR, Správa státních hmotných rezerv ČR, Vězeňská služba ČR i Městská policie Brno.

Otevírací doba a vstupné

Bezpečnostní veletrhy IDET, PYROS a ISET jsou ve dnech 28. a 29. května otevřeny od 9 do 17 hodin. První dva dny veletrhů je vstup umožněn pouze pro osoby starší 16 let. V pátek 30. května je IDET otevřen od 9 do 16 hodin.

Veletrhy PYROS a ISET trvají až do soboty 31. května, kdy bude připraven program pro širokou veřejnost v podobě Dne bezpečnosti s podtitulem Záchranáři dětem. V tento den bude otevřena i expozice Ministerstva obrany ČR a Armády ČR a pokračovat budou také ukázky techniky a zásahů v IDET Areně.