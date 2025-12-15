Rekordní listopad v síti E.ON Drive. Výrazně narostlo dobíjení elektromobilů i počet nově spuštěných stanic

„Jen v listopadu jsme otevřeli 36 nových dobíjecích bodů na 18 stojanech v sedmi krajích České republiky a jednalo se o náš rekordní měsíc v tomto roce. Pokračujeme v budování ultrarychlých dobíjecích hubů v kombinaci s DC dobíjením tak, abychom nabídli zákazníkům maximální potenciál využití. Hned 12 bodů bylo s výkonem 150 kW a více. Řadu dalších projektů máme ještě před dokončením a věřím, že se nám povede otevřít dalších několik desítek nových dobíjecích bodů ještě do konce tohoto kalendářního roku a listopad pak nemusí být rekordním měsícem,“ přibližuje Martin Klíma, jednatel společnosti E.ON Drive Infrastructure.
V Karlovarském kraji přibyly ve spolupráci s obchodním domem Kaufland nové stanice v Ostrově nad Ohří (2x50 kW), v Královéhradeckém kraji se stejným partnerem ve Vrchlabí (1x300 kW, 1x200 KW, 2x50 kW) a u Kauflandů se dobíječky otevřely také v Kyjově na jižní Moravě (1x300 kW, 1x200 kW, 2x50 kW) a v Praze ve Stodůlkách (2x50 kW). Další ultrarychlé dobíjecí body přibyly v Jihočeském kraji v Písku u obchodního centra Intercora (1x300 kW, 1x50 kW) a u stejného retailového partnera i v Moravské Třebové v Pardubickém kraji (1x150 kW a 1x50 kW). Nových stanic se dočkala také Vysočina – konkrétně Náměšť nad Oslavou (2x50 kW).
Nejvíce se dobilo v Praze, nejméně ve Zlínském kraji
I přes mírný pokles oproti minulému měsíci nejvíce energie odebrali řidiči v Praze. Jednalo se o 137 444 kWh elektrické energie a meziměsíční pokles o 1,5 %. Naopak výrazně více dobíjeli řidiči v Jihomoravském i v Jihočeském kraji a také ve Středočeském kraji. Na jižní Moravě odebrali 124 700 kWh, což je nárůst oproti listopadu o 8 % a v jižních Čechách pak přes 99 000 kWh, což je nárůst oproti říjnu dokonce o 13 %. Ve středních Čechách byla spotřeba energie 69 447 kWh, což je o 23 % oproti říjnu.
„Na jihu Čech jsme ve druhé polovině letošního roku posílili výrazně dobíjecí infrastrukturu hlavně v oblasti napojení na dálnici D4, kde na Písecku a Strakonicku přibyly desítky dobíjecích bodů,“ vysvětluje jeden z důvodu nárůstu spotřeby v kraji, kde má E.ON Drive nejpočetnější zastoupení v dobíjecích stanicích, Martin Klíma a dodává, že listopad byl rekordním měsícem v odběru elektrické energie na dobíječkách i pro Pardubický kraj, Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj, Středočeský kraj a také pro Zlínský kraj, kde se tradiční dobíjí nejméně v rámci sítě E.ON Drive.
Roste také počet provedených transakcí na stanicích. V listopadu provedli řidiči 34 422 dobití. Nejvíce v Praze (6 547) a nejméně ve Zlínském kraji (508). Převažuje přitom dobíjení na UFC dobíjecích stanic. Rychlé nabíjení využili řidiči ve více než 14 000 případech.
Přehled nově otevřených lokalit v listopadu 2025
- Kaufland Ostrov nad Ohří - 2x50 kW, celkem 4 dobíjecí body (50.3156372, 12.9448056)
- Kaufland Vrchlabí - 1x300 kW, 1x200 kW, 2x50 kW, celkem 8 dobíjecích bodů (50.6211531, 15.6239069)
- Kaufland Kyjov - 1x300 kW, 1x200 kW, 2x50 kW, celkem 8 dobíjecích bodů (49.0043628, 17.1081961)
- Kaufland Praha - Stodůlky - 2x50 kW, celkem 4 dobíjecí body (50.0521856, 14.3361317)
- Intercora Písek - 1x300 kW, 1x50 kW, celkem 4 dobíjecí body (49.2979006, 14.1591381)
- Intercora Moravská Třebová - 1x150 kW, 1x50 kW, celkem 4 dobíjecí body (49.7574878, 16.6536858)
- Náměšť nad Oslavou - 2x50 kW, celkem 4 dobíjecí body (49.2115667, 16.1460067)
Zdroj: E.ON